Aspectos clave del “sustituto de Android”

Crear un nuevo sistema operativo desde cero no es una tarea fácil, y en Google lo saben muy bien. Android y Chrome OS son sistemas con una gran trayectoria, pero que parten de una base Linux, una base sólida y robusta pero con una serie de limitaciones para sistemas de carácter más modular.

A causa de ello comenzaron el desarrollo de Fuchsia OS, un sistema que en múltiples ocasiones nos hemos referido a él como el sucesor de Android, aunque ni siquiera en Google tienen claso si terminará siendo así. Se trata de un sistema cargado de misterio, ya que a día de hoy no conocemos mucho sobre este sistema y llevábamos más de un año sin recibir noticias.

Sin embargo, hace poco ha aparecido información de gran importancia para el futuro de Fuchsia OS. ¿Cuál? Te lo contamos.

Google detalla cómo se crearán aplicaciones para Fuchsia OS

Crear aplicaciones móviles no es una tarea fácil. No basta con tener una buena idea, sino que además es necesario contar con conocimientos de diseño, así como dominar varias herramientas de programación y desarrollo. A día de hoy existen multitud de lenguajes, y uno de los pasos más importantes en los cimientos de un sistema es los lenguajes de programación que estarán disponibles para la creación de aplicaciones.

Google ha detallado en un análisis cuales serán los lenguajes de programación que podrán ser utilizados en Fuchsia OS, analizando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Sin entrar en detalles técnicos este es un gran paso para el sistema, aunque no significa que su primer lanzamiento se encuentre cercano.

En dicho análisis han detallado 5 lenguajes de programación, dando aprobación y soporte para C, C++ y Dart como lenguajes principales de la plataforma. Rust y Python no tienen soporte para desarrolladores pero si aprobación para ser usado, Go no está aprobado para su uso salvo ciertas excepciones.

Cabe destacar que en este análisis no se encuentra Java, lenguaje que durante años ha sido el principal de Android. Tampoco Kotlin, el nuevo lenguaje de primer nivel en Android.

Flutter y Dart: presente y futuro de Google

Uno de los detalles más interesantes del desglose es una de las ventajas de Dart, lenguaje de programación creado por la propia Google. La mayoría de la interfaz de usuario de Fuchsia está escrita en Dart, utilizando Flutter.

¿Y qué es Flutter? se trata de un kit de desarrollo creado por la propia Google que se puede integrar en el propio Android Studio. Este kit te permite crear aplicaciones en múltiples sistemas como Android, iOS o dispositivos con Google Assistant como el Nest Hub, con un rendimiento óptimo y grandes facilidades en el desarrollo.