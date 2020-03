Si Mahoma no va a la montaña…

Por JESSICA CASTRO BURUNATE

En cierto lugar de la montaña, la ciencia no es pulcra ni de grandes laboratorios. No es la típica postal de la modernidad. Sus dominios se limitan con cercas y en ocasiones llegan a sitios habitados por un solo hombre que la soledad le ha hecho temeroso de los ruidos.

El Centro de Desarrollo de la Montaña (CDM), ubicado en Limonar de Monte Rus, asentamiento rural de El Salvador -municipio guantanamero-, nació de una vieja deuda. Una promesa que Raúl Castro hizo a los campesinos de esos lomeríos cuando la Revolución caminaba sobre sus espaldas, y que se cumplió en los años más duros del Periodo Especial, febrero de 1994 señala la fecha oficial, aunque ya corrían dos años de trabajo.

Desde entonces, los investigadores tienen un extraño pacto con los campesinos de la zona: si les dejan entrar a sus dominios, ellos les darán un empujoncito a la producción y a la calidad de vida en las montañas.

“Somos un centro atípico. Nuestras áreas experimentales son las fincas de los productores”, dice Amaury Díaz Rodríguez, ingeniero fitosanitario e investigador del centro por 28 años; un camagüeyano que llegó de voluntario al Plan Turquino y decidió quedarse.

Los equipos de trabajo que integran agrónomos, sociólogos, médicos veterinarios, geógrafos, licenciados en historia, intervienen en ecosistemas frágiles y comunidades vulnerables, e intentan hacerlas más resilientes.

Conservación es igual a más comida

Durante dos años, los estudiosos de la montaña convirtieron el Parque Alejando de Humboldt en un gran laboratorio experimental. El objetivo era analizar la biodiversidad de 41 agroecosistemas (cafetaleros, cacaoteros, cocoteros y agrosilvo-pastoriles) distribuidos en 235.48 hectáreas del macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa.

Se analizó y jerarquizó la riqueza de especies en las habituales nominaciones griegas: alfa (diversidad promedio a escala local), beta (variación en el número de especies que se producen entre un hábitat y otro o, en este caso, cuáles se comparten entre fincas), y la gamma (número total de especies observadas en todos los hábitats o cuáles de las que existen en el bosque natural se encuentran en los sistemas productivos campesinos).

Tras un exhaustivo chequeo que incluyó flora arbórea, flora vascular epífica -helechos que están sobre los árboles-, hormigas, ranas, aves, coleópteros, los investigadores estaban en condiciones de evaluar la salud del ecosistema y de paso ofrecer un grupo de recomendaciones a los productores locales para el diseño y manejo de las fincas.

“Si no tienes flora arbórea, no hay buen microclima, ni buena conservación del suelo. Es importantísima para la productividad. Por las normas técnicas, en un sistema agroforestal cafetalero, por ejemplo, no se puede usar determinado árbol como sombra porque perjudica el sistema; pero no se trata de destruir en el rediseño, sino de explorar qué puede aportar cada uno de esos árboles”, ilustra Díaz el valor de su trabajo.

En los ecosistemas donde el CDM trabaja, la tierra ha dejado de ser atractiva para muchos. El promedio de trabajadores por finca no supera las tres personas -53 por ciento del total de la fuerza productiva-, y la edad media ronda los 55 años. Se necesitan mejores formas de hacer y estimular.

Otro de los orgullos del ingeniero es llamar la atención, casi como un activismo científico, a que se valoren más dentro del sistema de la agricultura los servicios ecosistémicos (recursos o procesos de los ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos).

En Cuba solo se paga al campesino por el fondo forestal y por conservación de suelo -explica Díaz Rodríguez-; esos son servicios importantes, pero hay otros prácticamente desconocidos, más bien desatendidos, como la conservación del agua y de la biodiversidad. Se sabe la importancia de protegerlas, pero no llevan un incentivo económico.

“Estamos trabajando en propuestas a partir de los estudios realizados, para crear otro tipo de estímulos. Porque si bien es importante producir, también lo es conservar. Incluso, internacionalmente, el café o el cacao de especialidad llevan otro precio en el mercado; aquí no se hace porque requiere un sistema de certificación. Esta pudiera ser una opción para el productor y para el país”.

En este tipo de hábitat hay intereses económicos diversos, incluido el popular ecoturismo. “Si al productor le llevas otras prácticas que permitan la conservación de recursos naturales, ¿cuántas ventajas hay para el país? Muchas”, asegura Rodríguez.

Aledaño al CDM está la finca de Enrique, y la mayoría de las investigaciones que hacen en el centro, se prueban primero allí. La ciencia ya le ha dado a este campesino una finca de referencia, por eso siempre se brinda de voluntario.

La odisea del siglo

En los inicios no andaban tan mal las cosas: las labores agrícolas daban los alimentos necesarios y a la vez contribuían a la diversidad de especies y de hábitats.

Sin embargo, durante el último siglo -en que se produce más, aunque, paradójicamente, se extiende el hambre- en el mundo la agricultura intensiva, con sus altos insumos de plaguicidas y fertilizantes sintéticos y especialización del monocultivo, ha tenido un impacto nocivo en los ecosistemas.

Hace casi dos décadas, la Lista Roja de especies en peligro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) resaltaba la pérdida del hábitat como la mayor amenaza a la que se enfrenta la biodiversidad, con las actividades agrícolas afectando a 70 por ciento de todas las especies de aves amenazadas y a 49 por ciento de todas las especies de plantas.

Desde antes, en el ya lejano 1996, la Convención sobre Diversidad Biológica desarrolló un programa de trabajo para alentar aquellas prácticas agrícolas que detengan la degradación y restablezcan y aumenten la diversidad biológica. Todavía, hoy, es la odisea del siglo: los mayores aseguran que los plátanos ya no saben a plátano, y muchos agricultores no logran vivir de lo que producen.

Los campesinos de Nipe-Sagua-Baracoa (al menos aquellos que el CDM sondeó) afirman en su totalidad que los ingresos necesarios para el sustento de la familia no pueden ser aportados por sus fincas. Ninguno recibe dinero extra, señala la investigación sociológica.

Las bases de la agroecología, además de alimentos inocuos para la población, permiten a los productores menor dependencia a recursos externos y una capitalización sostenible. Pero la transición agroecológica es un proceso complejo que implica cambios tecnológicos, de paradigmas e innovación constante para hacerla rentable.

En Guantánamo, el CDM es líder en la introducción de la tecnología de los microorganismos eficientes con resultados innovadores en la forma de procesarla. Por lo que también hubo un paso importante de capacitación y transferencia de tecnologías agroecológicas a los campesinos.

A partir de la hojarasca autóctona de la zona, en colaboración con la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, ubicada en Matanzas, desarrollan cepas de microorganismos benéficos que se aplican en unidades agrícolas bajo condiciones de estrés por sequía. El producto resultante, denominado IH plus, favoreció mejoras en los suelos y mayor resistencia de los cultivos a las plagas.

Además de los trabajos dirigidos a elevar la producción de alimentos y potenciar una agricultura sostenible, destacan entre los resultados del CDM la tecnología integral para la obtención del cocotero y las potencialidades bioactivas de las principales especies de la flora en el macizo Nipe-Sagua-Baracoa, el desarrollo de alternativas para enfrentar la sequía, un sistema para la protección y conservación de zonas ambientales y los primeros estudios sobre la genética poblacional de las serranías guantanameras.

El Laboratorio del Plan Turquino

El Centro es único de su tipo en Cuba por la variedad de disciplinas que atiende, entre las que se incluyen la biotecnología, y por la prestación de servicios microbiológicos y la caracterización agroquímica del suelo. También es la única institución categorizada como Centro de investigación en Guantánamo, según la clasificación del Decreto-Ley No. 323. “De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

“Nuestros resultados siempre van a tener impacto”, dice convencido Díaz. “Trabajamos por proyectos, algunos asociados a programas nacionales; otros a proyectos internacionales”. De esa forma, aseguran la aplicación de sus investigaciones. “Si no hay proyectos, nadie cobra”, afirma.

Entre los resultados del CDM fuera de la agricultura, destaca la caracterización cromosómica del alacrán como parte del proyecto nacional para el empleo curativo de la toxina liofilizada del alacrán, gracias al desarrollo del estudio más completo sobre venómica (venenos y antídotos), farmacológica y de conservación genética de la fauna de escorpiones del macizo Nipe-Sagua-Baracoa.

Cuando Amaury Díaz relata su cotidianidad, ser un investigador en la montaña semeja el diario de los viejos descubridores: “No todos los campesinos son iguales, algunos son más receptivos, otros más recelosos. Hay lugares donde tuvimos que mandar a las mujeres porque allí no quieren hombres. Tenemos que tocar puertas, quedarnos a dormir en casa de alguien. Son lugares de difícil acceso. En algunos, la mayoría de las personas se ha ido. En Riíto vive un solo hombre, ya un poco ermitaño, que si siente ruido se esconde”.