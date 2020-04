¿Cómo serían el An-225 Mria con pasajeros y el Airbus A380 con carga?

¿Cuántas personas se pueden meter en un An-225?

Al ser el avión comercial con mayor capacidad de pasajeros el Airbus A380 fue el rival a batir en un análisis llevado a cabo por el columnista Sasha Epstein de la versión rusa de Popular Mechanics. Obviamente, se trata de un experimento mental, pero las dimensiones y prestaciones del An-225 Mria pueden dar una idea del número de pasajeros que podría transportar.

Como base de cálculo el columnista usó al A380 con tres clases de cabinas: económica, business y la primera clase. Según sus estimaciones la cubierta principal del A380 mide 50 metros de largo y 6,5 de ancho. Eso le permite alojar allí a 331 pasajeros, más otros 188 en la cubierta superior, llegando a un total de 519 personas.

Sin embargo, el compartimento de carga del An-225 es más corto que el del A380 y más estrecho en la parte baja, razón por la cual podría albergar a menos pasajeros si se basan los cálculos en la longitud de la cabina. Así, en la cubierta inferior sería posible sentar a 254 personas.

Mientras tanto, en la parte superior el An-225 Mria es más ancho que el avión de Airbus. Por lo tanto, su menor longitud se compensa y se estima que en la cubierta de arriba también podría transportar a 188 personas. De tal modo, el gigante soviético podría transportar a tan solo 475 pasajeros, frente a los 519 del A380.

El as en la manga del An-225

Lo que el avión soviético no tiene en capacidad de pasajeros, lo compensa en el alcance de vuelo. A primera vista podría parecer que el An-225 no es rival para el avión europeo, puesto que su alcance de vuelo con una carga de 200 toneladas (que no es la máxima) es de tan solo 4.500 kilómetros.

Sin embargo, al volar vacío puede superar una distancia de hasta 15.400 kilómetros. A modo de comparación, el A380 tiene un alcance de 14.800 kilómetros llevando a todos sus pasajeros. Mientras tanto, el columnista estima que el peso total de todos los pasajeros con su equipaje no superaría las 50 toneladas de peso, que es una quinta parte de la capacidad del Mria.

Por lo tanto, aunque sea marginal la diferencia, el avión soviético podría llevar a sus pasajeros un poco más lejos.

Pero uno de los puntos más distintivos del An-225 es su mayor desventaja frente a cualquier otro avión comercial: sus seis motores D-18T, que a potencia máxima “queman el presupuesto de un pequeño país africano”. Ello pondría en duda la viabilidad comercial del An-225 Mria como avión de pasajeros.

Esto se debe al hecho de que cada uno de estos aviones fue desarrollado para un fin muy delimitado: el avión soviético tenía por misión transportar al transbordador Buran y componentes de cohetes espaciales. Al mismo tiempo, al ser diseñado específicamente para transportar a pasajeros, el A380 no sería capaz de ejecutar las funciones del An-225.