En tiempos de coronavirus ¿el clon digital?

Un gemelo digital es una réplica virtual de un objeto físico, un proceso o un sistema entero. El término fue introducido por Michael Grieves, ingeniero informático, en colaboración con John Vickers, director de tecnología de la NASA en 2002.

No se trata simplemente de un modelo 3D sino de un verdadero clon digital: tiene las mismas características de su equivalente real y es capaz de simular con exactitud su comportamiento. Es tecnología multipropósito que demostró los beneficios de su uso en varios sectores.

Por ejemplo, la empresa estadounidense Matterport, que opera en el mercado de captura de datos espaciales, crea gemelos digitales de espacios físicos. Su portafolio cuenta con más de dos millones de réplicas virtuales, y, según la página web de la compañía, ahora Matterport recibe un mayor número de solicitudes debido a la pandemia del COVID-19.

Entre sus clientes se encuentran empresas de arquitectura, ingeniería y restauración, compañías inmobiliarias, establecimientos de hostelería, museos y galerías de arte, agencias forenses y de seguros, etc.

Además de ofrecer la vista de maqueta desde cualquier perspectiva y la vista de planos, los gemelos digitales de Matterport permiten a usuarios hacer recorridos virtuales interactivos del espacio y pegar etiquetas con texto, vídeos o fotos sobre cualquier objeto dentro de la réplica.

Pero quizás la opción más interesante sea la de medir los elementos dentro del espacio, lo que permite al usuario obtener datos exactos, reales y actuales sobre las dimensiones de objetos y averiguar si es posible, por ejemplo, encajar alguna cosa entre estos.

“La plataforma de Matterport ayuda a usuarios a conseguir el máximo potencial de un espacio en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluyendo la planificación, construcción, evaluación, marketing y operaciones”, dice la empresa.

Gemelo digital daliniano

El pasado 6 de abril, la Fundación Gala-Salvador Dalí presentó el gemelo digital del Teatro-Museo Dalí también creado en la plataforma de Matterport.

“La idea se gestó hace aproximadamente un año. Las visitas virtuales a los tres Museos Dalí de Figueres, Portlligat y Púbol tienen ya 10 años y, aunque la calidad es buena, no permiten la interacción del usuario. La tecnología Matterport supone un gran salto como experiencia virtual”, dijo a Sputnik una fuente de la Fundación Dalí.

Esta nueva modalidad de visita virtual se estaba testando justo cuando el Gobierno español decretó el estado de alarma por el brote del coronavirus, reveló la fuente. Entonces la Fundación aceleró el procedimiento y lanzó su proyecto, coincidiendo con el confinamiento obligado.

“Las visitas a la página web se triplicaron en los primeros días. Sin embargo, esta experiencia no se concibió solamente como sustituto a la visita presencial para quienes no pueden desplazarse hasta Figueras, la ciudad natal de Salvador Dalí. Se pensó también para complementarla en tiempo real”, explicó el interlocutor de Sputnik.

Señaló que el artista había diseñado un espacio museológico y museográfico poco convencional y el visitante no se encuentra con un único itinerario, con textos en la pared y hojas de sala explicativas para cada obra o objeto.

“Dalí nos invita a crear nuestro propio discurso. La propuesta de la Fundación Dalí es informar y orientar al visitante sin exceso para no traicionar a Dalí, respetando siempre su voluntad de que cada uno tenga una experiencia única y personal”, indicó la fuente.

Efectivamente es así: las etiquetas que el visitante encuentra dentro del gemelo digital del Teatro-Museo Dalí no le explican cosas sino despiertan la curiosidad e invitan a observar, buscar y, lo más importante, crear sus propias obras de arte en cuarentena inspirándose en Salvador Dalí y su mundo.

“La visita virtual al Teatro-Museo Dalí es un proyecto abierto al que se puede ir añadiendo contenidos textuales y gráficos para enriquecerlo. Nuestro objetivo era ampliar este proyecto a la casa-museo Salvador Dalí de Portlligat y al Castillo Gala Dalí de Púbol, pero la situación actual nos obliga a replantear objetivos y prioridades”, dijo el interlocutor.

Casos de éxito

El director ejecutivo de Matterport, RJ Pittman, publicó la entrada en el blog de la empresa sobre organizaciones que gracias al uso de gemelos digitales elaborados por la compañía lograron mantener su productividad durante el brote del coronavirus.

La empresa internacional de diseño e ingeniería Arup usa gemelos digitales para seguir con sus proyectos en desarrollo incluso ante la pandemia, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero, así como identificar desde el principio varios problemas en sus diseños.

La nueva realidad moldeada por el COVID-19 no le deja a la compañía enviar a sus ingenieros y diseñadores a obras para revisar cómo va la construcción en cada etapa. Sin embargo, “los equipos pueden caminar, ver y medir de manera precisa todas las áreas de un gemelo digital —como alturas de techo, ubicaciones de enchufes o el tamaño de elementos— y usar Mattertags para integrar notas, enlaces, vídeos y fotos para colaborar” con clientes y contratistas, escribe Pittman en el blog.

Para la franquicia inmobiliaria Keller Williams el mayor beneficio del uso de gemelos digitales consiste en el hecho de que estos le permiten organizar jornadas virtuales de puertas abiertas para enseñar a sus clientes viviendas en venta. De esta manera las ventas dependen menos de visitas físicas, que de momento son imposibles de realizar por el coronavirus.

La Universidad del Este de Carolina (ECU, por sus siglas en ingés), ubicada en la ciudad estadounidense Greenville del estado de Carolina del Norte, también usa gemelos digitales para sustituir las jornadas tradicionales de puertas abiertas por las virtuales. Los que están eligiendo su universidad futura ahora pueden visitar el campus desde casa.

Multitud de posibilidades

Existen también gemelos digitales aún más sofisticados que se basan en otras plataformas.

En pasado marzo, OnScale, empresa especializada en simulación en la nube, y LEXMA, compañía que ofrece soluciones avanzadas en la dinámica de fluidos computacional, presentaron Project BreathEasy: un proyecto que busca crear gemelos digitales de los pulmones de pacientes con el COVID-19 para ayudar a los médicos a mejorar el tratamiento de los infectados y optimizar el uso y la distribución de equipos de ventilación mecánica en las áreas más afectadas por la pandemia.

Se estima que el proyecto será capaz de predecir con precisión y rapidez los posibles cambios en los niveles del oxígeno y el flujo sanguíneo en los pacientes con ventilación e intubación, lo que ayudará a los médicos a tomar decisiones importantes en cuanto al tratamiento.

Hay clones virtuales de compresores que se usan en las industrias de hidrocarburos, petróleo y gas; hay réplicas digitales de plantas y fábricas tanto por separado como en su conjunto.

Sus propios gemelos digitales tienen enteras urbes: Helsinki, Róterdam (los Países Bajos), Singapur, Amaravati (la India) y varias otras. Singapur y Amaravati quizá cuentan con las réplicas virtuales más avanzadas elaboradas por Dassault Systèmes y CityZenith respectivamente.

El gemelo digital de una ciudad les permite a las autoridades y organizaciones, entre otras cosas, conocer de antemano qué impacto tendrá cualquier cambio en la infraestructura urbana y realizar la planificación de acuerdo con estos datos.

Los gemelos digitales pueden ser muy pequeños, representando un solo componente de un sistema complejo, o muy grandes, representando una combinación de muchas partes o incluso muchos sistemas.

Claro que usar esta tecnología no es pan comido y mucho menos es la panacea que resuelve todos los problemas que enfrentan muchos negocios por el coronavirus, sin embargo, en las manos adecuadas puede tener un impacto bastante positivo en nuestras vidas dada la realidad que vivimos ahora.