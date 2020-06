Confirman dispositivos Apple compatibles con iOS 14

Todo parece indicar que iOS 14 será compatible desde dispositivos como el iPhone 6S o el iPad mini 4, que llegaron en 2015, según confirmó un archivo oculto alojado en el servidor de Apple al que se tuvo acceso.

Estos serían los dispositivos iPhone que se actualizarían con iOS 14: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus

iPhone SE

Por su parte iPad incluye: iPad Air 2, iPad Air de 3ª gen 2019, iPad Mini 4, iPad Mini 5, iPad 2017, iPad 2018, iPad Pro de 9.7 ”, iPad Pro de 10.2 ”, iPad Pro de 11 ”, iPad Pro de 12.9 ”(todos)

Y para terminar con esta buena noticia, la lista de iPod quedaría así: iPod touch de 7ª gen, iPod de última gen

Esta actualización nos permitirá seguir beneficiado un año más de actualizaciones oficiales, ya que Apple suele actualizar sus dispositivos anualmente. Cómo se ha comentando, el sistema operativo iOS 14 nos trae mejoras considerables en redimiento, estética y funcionalidad y se presentará el próximo lunes 22 de junio en WWDC2020, la Feria anual de Apple que está edición será online.