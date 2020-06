Jelly 2, móvil super compacto con toda la potencia de Android

Cuando la tendencia actual en la pantallas de móviles supera las 6 pulgadas, algunos fabricantes se olvidan de esto y se esfuerzan por ofrecer algo diferente. Unihertz, es una empresa que en 2017 lanzó un móvil Android de tamaño realmente contenido y que ahora está planeando su segunda versión, el Jelly 2 de solamente 3 pulgadas de pantalla.

Este terminal que a pesar de su tamaño, presume de buenas prestaciones y rivaliza con otros móviles Android con los 6 gigas de RAM o los 128 GB de almacenamiento interno. Ya se ha presentado como un proyecto de crowdfunding, como otros modelos de la marca como el Unihertz Titan.

Al no ser un móvil pensado para fotografiar, su cámara trasera de 16 Mpx de resolución y LED Flash no se distingue por ser de las mejores del mercado. Eso sí, cuenta con Android 10 y un sensor de huellas en la parte trasera, un procesador Mediatek Helio P60, conectividad WiFi 4, Bluetooth 5, Radio FM, GPS, USB C, NFC, dimensiones de 95 x 49.4 x 16.5 mm y una batería de 2000 mAh.

No es un movíl pensado para cualquier usuario y no se sabe cuándo se pondrá a la venta de forma oficial, más allá del proyecto de crowdfunding.

Fuente: elandroidelibre