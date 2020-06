‘Smartphones’ Android más potentes del mundo

El portal especializado AnTuTu publicó su lista mensual de rendimiento de los teléfonos inteligentes con el sistema operativo Android.

En el primer puesto del nuevo ranking de mayo de 2020 está el smartphone Xiaomi Mi 10 Pro 8+256 GB que recibió la mayor puntuación en el test del portal.

