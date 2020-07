Novedoso ‘smartphone’ diminuto para los más pequeños de casa

La empresa tecnológica china Xiaomi ha lanzado a su modelo Al Ping Q, un móvil diminuto dedicado a los más pequeños del hogar por su tamaño y diseño inspirados en la Game Boy.

Este smartphone fue creado específicamente para los usuarios más pequeños del hogar por Xiaomi Ecological Chain y tiene como principales características una pantalla de color de 1,54 pulgadas con una resolución de 240 x 240 pixeles y una batería incorporada de 1.150 mAh de larga duración.

Otra característica de este modelo es que no requiere ninguna tarjeta SIM, funciona mediante un eSIM que se adquiere mediante un contrato de dos años para su funcionamiento. Además, el teléfono no es táctil y más bien se parece a una consola portátil de Nintendo con el objetivo de hacerlo más amigable para los pequeños usuarios y para que no tengan que lidiar con controles complicados.

El novedoso Al Ping Q de Xiaomi puede realizar llamadas a nivel nacional o bidireccionales en 4G, también permite realizar un seguimiento de GPS o wifi y los padres pueden abrir el intercomunicador de chat de voz para comunicarse con sus hijos.

A pesar de que este teléfono móvil tiene una apariencia sencilla, cuenta con un despertador, una agenda con los compañeros de clase y un asistente inteligente denominado XiaoAl al cual se le puede hacer preguntas y funciona como una enciclopedia en temas de ciencia, historia e idioma inglés.