Starlink: ¿Explicarían misteriosos ovnis?

El 19 de agosto, el cosmonauta ruso Iván Vágner, compartió unas imágenes registradas por él desde la Estación Espacial Internacional en las que se puede ver cinco objetos voladores no identificados sobrevolar el polo sur de la Tierra. Científicos ya tienen teorías que posiblemente explican el fenómeno.

Al compartir las imágenes de la aurora boreal, en las que se ven los ovnis, Vágner se preguntó qué podrían ser: meteoritos, satélites u otra cosa.

Para Lev Zeleny, director científico del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, la segunda opción es la correcta. En conversación con Sputnik, el experto consideró que podría tratarse de satélites Starlink, de la empresa estadounidense SpaceX. Natan Eismont, investigador del instituto, coincidió con que el fenómeno registrado por Vágner puede ser el resplandor de estos dispositivos.

“Es muy probable que se trate de un ‘pedazo’ del grupo [de satélites] de [Elon] Musk. Lo interesante es que aparecieron y desaparecieron. Pero también hay una explicación para esto. Los vemos cuando reflejan la luz solar. El reflejo no dura mucho. Después de eso, la luz reflejada pasa al lado de la EEI. Lo más probable es que esta sea la explicación”, dijo Eismont a Sputnik.

La versión de la luz reflejada por los satélites es compartida también por Mijaíl Sachkov, subdirector de investigación del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia.

El experto sugirió aclarar el momento exacto del lanzamiento de los satélites de SpaceX para confirmar que realmente se trata de ellos en las imágenes registradas por Vágner.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020