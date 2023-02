Diego Lima Montes o simplemente Diego Montes como se le conoce artísticamente, es un actor de teatro y televisión brasileño. Nació el 27 de noviembre de 1989 en la ciudad de Cotia, en el interior de São Paulo.

Hijo de una actriz y un locutor de radio, Diego siempre estuvo involucrado en este medio y se interesó por la actuación desde muy temprana edad. Se graduó en Arte Dramático en el Teatro Escola Celia Helena y luego estudió guion en la Universidad de Anhembi Morumbi.

A sus 32 años, el actor ya ha participado en algunas producciones juveniles, cine, series, teatro musical, entre otros proyectos, como protagonista o parte del elenco. Pero el gran éxito llegó en 2019, cuando interpretó a un personaje homosexual en la telenovela Suerte de vivir.

Fue a los 26 años que Diego realizó un sueño: actuar en una telenovela de Globo. “Suelo decir que todo sucede en el momento adecuado, y no podría haber sido mejor para mí. Siempre estaba tratando de hacer una audición para ‘Malhação’ cuando era adolescente. En total eran como 12. Hice el examen y fracasó”, recuerda.

Hasta que el joven fue convocado para interpretar a William, director de marketing de Prado Monteiro en Suerte de vivir, un muchacho sincero que comparte apartamento con Gisele (Sheron Menezes) y tiene un romance con Pablo Sanches (Rafael Infante), actor de telenovelas. Su trabajo aquí gustó mucho al público. “Sabía que sería un buen personaje. Cuando recogí el texto vi el carisma que tenía y supe que sería genial. Además del texto y la dirección, hubo una química muy fuerte con Sheron, lo que me ayudó mucho a lo largo de la trama. Esta sociedad lo cambió todo”, dice el actor.

En perfecta sintonía con Gisele (Sheron Menezzes), William no es precisamente un buen tipo, pero es un hecho que el chico tiene buen corazón. El personaje también tuvo derecho a una escena de besos con Pedro, interpretado por Rafael Infante. Sin que Globo hiciera un gran alboroto por la secuencia, el momento tuvo buena repercusión en las redes sociales.

La estancia de Diego Montes en Suerte de vivir, fue todo un éxito para los creadores Rosane Svartman y Paulo Halm. “Lo más genial fue que no solo siguió en la telenovela, sino que ganó una historia interesante. William es mucho más que un alivio cómico, también envía un mensaje importante de ruptura de etiquetas”, dijo el artista en una entrevista con el sitio web Observatório da Televisão.

Después de Bom Sucesso, Diego Montez ya tiene un nuevo trabajo en mente y, esta vez, en un papel muy especial. El actor subirá al escenario en el musical “Silvio Santos Vem Aí” e interpretará a su propio padre, Wagner Montes.

Diego confiesa que, antes del comienzo de la telenovela, temía la posibilidad de reacciones homófobas del público: ”He hecho muchos personajes gay e incluso una drag queen , pero todo en el teatro, que es un ambiente más restringido y donde la gente suele ir sabiendo lo que quiere ver. El alcance del televisor es mucho mayor. Las reacciones, sin embargo, han sido muy positivas. Puede que no lo parezca, pero soy extremadamente tímido. Y ya no puedo salir a la calle sin que alguien se me acerque y me hable de William…”

A pesar de considerase un joven tímido Diego Montes, es profesor de teatro, cuenta con un canal de YouTube y aspira a continuar en el teatro musical, donde es todo un consagrado.

