¿Tormenta o pesadilla?

Tras los estragos dejados por el huracán Ian en Pinar del Río se desataron varias “tormentas” entre los productores tabacaleros. En San Juan y Martínez y Consolación del Sur, dos de los principales polos exportadores del país, la indemnización del Seguro solo cubrió los costos en moneda nacional de las casas de curar tabaco barridas por el ciclón. Ni el techo, ni los clavos, ni la madera fueron tasados, pues supuestamente eran importados.

Sin embargo, la madera no tuvo que atravesar los mares para llegar a los vegueros. Allí mismo fue cortada en los cerros pinareños. Por tanto, los campesinos cuestionaron: “¿cómo es posible?”. A ellos les exigían pagar a la empresa tabacalera un 15 por ciento en MLC de los insumos de importación, incluida la madera, a un plazo de cinco años. Pero eso representaba “una pelota de dólares y nadie quería levantar sus casas de tabaco, porque además estaban empeñados con el banco”, revelaron a BOHEMIA. No fueron pocos los inmuebles devastados que no tenían ni un solo año de construidos.

Ante las fundamentadas protestas de los campesinos, bajaron a un cinco por ciento el monto a pagar en dólares por los insumos importados y el plazo lo extendieron a 10 años. No obstante, las casas de cura, ya destruidas, seguían con el 15 por ciento. Uno solo de los vegueros, en San Juan y Martínez, tenía una deuda ascendente a 27 000 dólares, más los costos de los insumos de importación de las otras dos nuevas, levantadas después de Ian.

Según Isis Diez Duardo, directora de Economía del Grupo Empresarial Tabacuba: “Todo lo que circula en el tabaco tiene un por ciento mayor o menor en MLC. En el caso de la madera, para el tabaco tapado, tributa a la exportación y tiene un componente en divisas. La Empresa Agroforestal necesita comprar recursos, motosierras, bombas, neumáticos para poder seguir trabajando”.

Eso es cierto. La Empresa Agroforestal requiere de la divisa para mantener su ciclo productivo. Pero, ¿por qué a costa de los tabacaleros? ¿Acaso esa entidad no tiene la posibilidad de exportar también, por ejemplo, el carbón de marabú, que tan buenos dividendos deja a quienes lo hacen? Un veguero, con más de seis décadas dedicadas al cultivo de la solanácea, reconoció acongojado: “el problema es que todo el mundo quiere vivir del tabaco”.

Sin embargo, las tormentas desatadas en Pinar del Río tienen otros vientos alimentadores. Por un lado, la dolarización “parcial” de la economía cubana complejiza, en grado sumo, el funcionamiento de la contabilidad y las finanzas de las empresas estatales.

Por el otro, existe incapacidad de adaptación a ese nuevo escenario. ¿Por qué la entidad de Seguro de Pinar del Río excluyó de la indemnización los costos de los insumos importados?

Según Fermín Mesa García, quien fue por más de dos décadas director general de la Empresa Nacional de Seguros (ESEN) y se desempeña ahora como vice-presidente primero de Caudal, S.A, “sí pueden asegurarse al equivalente en moneda nacional. Si el productor los incorpora y demuestra en su ficha de costo, a la tasa de cambio oficial. Y esa es su ficha de costo”.

Entonces, ¿por qué la ESEN no lo hace? ¿Cuántas tormentas pudieran evitarse? Quedarían entonces los huracanes solo como pesadillas en las vegas.