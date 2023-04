Tóxica… y tóxico

Kevin Soto Perdomo | Daniela González González | Roxana Reina Carol | Jean Carlos Freyre Carmona | Jorge Alejandro Fernández Espinosa

El Taiger y Wampi se unen en Tóxica, una canción bailada y cantada a viva voz en las discos y fiestas; y es que la letra conecta con la gente. Es muy común encontrar personas que se quejan de vivir una relación tóxica.

Como bien explica Lázara Laura Yllarramendiz Alfonso, musicóloga del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc), el trap, el reguetón y el reparto (morfa) entre sus temáticas fundamentales se encuentran los conflictos sentimentales/amorosos, pero tamizados por un velo de desdén y arrogancia que responden a los códigos urbanos que rigen estos géneros musicales.

“En el reguetón latino en general hay una problemática subyacente, que se aprecia en estos temas: una confrontación permanente entre hombre y mujer, narrativas y posicionamientos heterosexuales, sexualizados, en los que el despecho, los celos, la idolatría, el narcisismo y la cosificación del cuerpo femenino son elementos presentes de diversas maneras en dependencia de la creatividad de los artistas”, expresa Yllarramendiz.

En esta canción, nuevamente, la mujer queda como la ‘mal parada’, la villana. Y desde esta perspectiva se acerca a las relaciones desgastantes y dañinas donde priman los celos y el control, a lo cual las nuevas generaciones han bautizado como ‘relaciones tóxicas’.

La psicóloga Alina Masvidal ofrece un acercamiento a este tipo de relaciones. “Básicamente, las relaciones tóxicas se definen porque siempre hay un victimario y alguien que ejerce de víctima. Te puedes encontrar otros términos como dependiente y demandado. La realidad es que en las relaciones tóxicas estos roles se intercambian muchas veces, porque cuando nos dañan, es usual heredar ese tipo de daño, con sus costumbres y hábitos, para luego traspasar ese comportamiento de una relación a otra”.

También existen elementos que permiten identificar una relación tóxica. Según Beatriz Torres estas relaciones están marcadas por el malestar “relacionado con muchas ideas irracionales, con sentimientos que confunden el amor con la dependencia. Muchas veces se aprecia una autoestima baja por uno de los miembros de la pareja o por ambos. ‘Si no es con él o con ella nunca voy a conseguir otro tipo de relación’ es una frase muy común”.

No obstante, la canción refleja una actitud decisiva ante el comportamiento controlador del ‘victimario’ y derriba las trabas y lastres. Muestra una total ausencia de dependencia hacia la persona que ejerce presión en la pareja. Tal vez, en este punto se encuentre en consonancia con lo que los psicólogos aconsejan para poner fin a una relación de este tipo.

Por otro lado, la canción trata la temática desde la perspectiva del hombre. Según la psicóloga Beatriz Torres, en las relaciones de este tipo donde las mujeres asumen el rol de víctimas, estas se ven realmente afectadas.

“En primer lugar, la persona tiene que percatarse del malestar que tiene y aprender a identificarlo”, comenta Torres. “La mayoría de las veces se sale de este tipo de relación usando redes de apoyo, familias, amigos o asistir a un especialista. Muchas mujeres van, porque en este caso son las que, generalmente, están en los grupos de mayor vulnerabilidad, y cuando uno profundiza se da cuenta de que son mujeres sujeto de violencia y se detecta un perfil muy claro de estos violentadores. De este modo, son personas abusadoras que usan el poder, no solo el económico, sino también el psicológico, basado en todos los mitos relacionados con el amor romántico. Entonces la forma de salir es esta, brindar ayuda. Muchas veces estas personas no la buscan porque creen que así son las relaciones, que deben tolerarlo, que no van a encontrar otra pareja, y las personas alrededor, la familia, los amigos, son generalmente los que brindan la primera puerta de salida”.

CRÉDITOS

Coordinación:

Lys Alfonso Bergantiño | Mariana Camejo

Dirección creativa y maquetación:

Mariana Camejo

Diseño:

Fabián Cobelo Caballero