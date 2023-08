Un sistema para integrarlos a todos

El emprendimiento cubano Guajiritos S.R.L. ostenta una trayectoria marcada en el sector turístico del país. A diferencia de otros negocios informáticos, este apuesta por conservar celosamente la propiedad intelectual de sus softwares

Un proyecto ambicioso del Estado cubano consiste en la conversión de Cayo Largo en un “destino turístico inteligente”, de forma que promueva la accesibilidad, haga uso de la innovación y la tecnología, y garantice el desarrollo turístico sostenible en cualquiera de sus vertientes económica, sociocultural y medioambiental. En definitiva, un sitio centrado en facilitar la interpretación del turista del destino durante los ciclos del viaje, mientras se incide positivamente en la calidad de vida del ciudadano.

Todo eso se traduce en sistemas informáticos integrados, alardes de realidad aumentada, tecnologías renovables y no invasivas para el medioambiente; un flujo de información constante que vincula cada arista del destino turístico al plano digital y confluye hacia la llamada Smart Office, una suerte de cuadro de mando que monitorea, controla y procesa dichos cúmulos de datos.

A su vez, todos los entes interactúan entre sí y cada proceso está automatizado. De esa forma se puede conocer en tiempo real dónde están los vuelos que se dirigen al cayo, algún altercado que demande la intervención de la policía, los atascos del tránsito, la disponibilidad de un hotel e incluso la ubicación de un vendedor de croquetas.

Este proyecto, que toma de referente a la ciudad valenciana de Benidorm, parte de una alianza entre el Ministerio de Turismo (Mintur), el Grupo de Electrónica para el Turismo (GET), la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) –de España– y Guajiritos S.R.L., una empresa privada cubana especializada en el desarrollo de softwares propios.

Esta firma servirá para crear una metodología que persiga los cinco ejes fundamentales ya mencionados (gobernanza, sostenibilidad, innovación, tecnología, accesibilidad) y, con ello, expandir la práctica a otros rincones del archipiélago y también del Caribe. Después de todo, Cuba sería el primer país de la región con un enclave certificado como destino turístico inteligente.

“El proyecto de destino turístico inteligente sentará un precedente que no existe en el área”, dijo Miguel Menéndez, director general y socio de Guajiritos S.R.L. / Cortesía de Guajiritos S.R.L._ crédito: Richard Driggs

“Sentará un precedente que no existe en el área. Y también otro en nuestro país, donde el turismo no está estrechamente vinculado con el desarrollo del destino, más allá de las oportunidades de negocios”, dijo Miguel Menéndez, director general y socio de Guajiritos S.R.L., y citó un ejemplo de que el sistema de transporte turístico no es utilizado por la ciudadanía en su desplazamiento diario, pero, en este caso, los mismos ómnibus –conectados a la Smart Office, como cualquier elemento del destino– servirían para los distintos tipo de peatones, propiciando el desarrollo de la comunidad.

En resumen, es un proyecto de magnitud extraordinaria, del que Guajiritos S.R.L. se ocuparía de programar y mantener todo el soporte tecnológico que conlleva.

Entonces pudiera surgir una pregunta sobre el tema: ¿por qué entregar dicha responsabilidad a una mediana empresa del sector privado, cuando por tradición las encomiendas estratégicas han ido a parar al sector estatal? ¿Qué bagaje curricular tiene esta Mipyme (micro, pequeña y mediana empresa) para ganarse esa confianza?

Sin salirse del turismo

Guajiritos S.R.L. surgió como un modesto departamento del proyecto gastronómico y de música tradicional cubana Legendarios del Guajirito, cuya función era digitalizar los procesos de comercialización de este, dígase reservas, pagos online, publicación de ofertas y otros.

Luego esa oficina obtuvo más autonomía y empezó a desarrollar una plataforma –que se lanzó en 2015– también orientada hacia la comercialización de productos y servicios, pero de otro nicho del mercado: las casas de hospedaje; más de 3 000 llegaron a asociarse al sitio. Básicamente, una variante criolla a la de la compañía estadounidense Airbnb, que entonces funcionaba sin restricciones dentro de Cuba.

De un pequeño departamento a un equipo con más de 50 especialistas creció Guajiritos S.R.L. / cubadebate.cu- crédito: Ana Álvarez Guerrero

Según Damián Vidal, subdirector general y socio de Guajiritos S.R.L., Airbnb recaudaba por las comisiones de sus operaciones en Cuba más de 40 millones de dólares al año.

“Al país entraba apenas algún dinero que solamente llegaba a manos del casero y otros sujetos, pero Airbnb se llevaba un dinero que pudo haberse quedado en el país”, arguyó.

Después, el emprendimiento cubano hizo otro salto en su cartera de negocios y comenzó a desarrollar un Sistema de Distribución Global (GDS, por sus siglas en inglés) para el turismo, que es un sistema que automatiza los procesos de gestión, comercialización, distribución y control de servicios de turismo (hoteles, renta de autos y casas, vuelos, traslados, experiencias, circuitos y servicios extrahoteleros). Este tiene la capacidad de integrarse a otros GDS y sistemas existentes en Cuba y el mundo.

Este software surgió a partir de los primeros acercamientos de Guajiritos con el Mintur, que ocurrieron bajo el paraguas de la Empresa Cubana de Informática y Medios Audiovisuales Cinesoft y de Havanatur S.A. Sin el apoyo de una entidad estatal hubiera sido mucho más complicado avanzar en el negocio, puesto que solo podían operar en ese momento con la forma de gestión de trabajadores por cuenta propia.

Además, la experiencia previa obtenida con su plataforma de las casas de alojamiento no le hubiera bastado para asumir el nuevo reto, pues solo al interactuar con el funcionamiento de los hoteles es que pudieron comprender su complejidad, y qué es digitalizar y automatizar “en verdad” un paquete turístico, con sus decenas de especificaciones en las ofertas, tours, más los rangos de edades, normas y otras informaciones que deben recibir, simultánea y continuamente. Es un soporte técnico en la nube.

En cualquier caso, pudieron sortear el desafío y cuando en el país se permitió la conformación de las Mipymes, Guajiritos tenía las condiciones creadas y una sostenibilidad financiera bastante sólida para convertirse en una. En su sitio web, afirman ser la primera Mipyme aprobada en Cuba e inscrita en la Cámara de Comercio. Según su subdirector, su ficha de inscripción está en el folio uno del tomo uno.

En la actualidad este emprendimiento tiene entre sus clientes varias de las principales empresas turísticas cubanas: Havanatur S.A., Cubanacan, Viajes Cubanacan, Marinas Marlin, Agencia de Viajes San Cristóbal, etcétera, y hasta turoperadoras extranjeras que funcionan como filiales de las primeras en otros países, con otros nombres, eso sí, para evadir las sanciones del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos a nuestro país.

Dinamismo e integración

Como el producto estrella de Guajiritos, GDS Turismo permite a cada empresa cliente, desde su propia plataforma, actualizar sus bienes y servicios; el software tiene que comportarse con dinamismo para poder adaptarse rápidamente a las variaciones de ellos. De hecho, los módulos del software pueden configurarse por separado según las necesidades particulares de las empresas.

“Insistimos mucho en la integración digital a nivel de país”, dijo Damián Vidal, subdirector general y socio de Guajiritos S.R.L. / Cortesía de Guajiritos S.R.L._ crédito: Richard Driggs

“Nuestra plataforma funge como distribuidor de esos productos”, aclaró Vidal; además, saliendo del esquema más básico de los sitios web, se permite realizar tanto la comercialización entre negocios (B2B) –por ejemplo, entre cadenas hoteleras– o dirigida al cliente final (B2C). Y facilita la generación de informes, reportes de ventas, la administración de usuarios y otras configuraciones.

En definitiva, llega a abarcar todas las operaciones necesarias para comercializar los servicios turísticos de una agencia turoperadora.

“Con el GDS de Turismo tenemos toda una plataforma que abarca hotelería, experiencias, circuitos combinados, paquetes, vuelos, boletería… todos los vuelos chárter que son de Havanatur pasan por esa plataforma, autos de renta… todos los servicios turísticos que se dan hoy en el país, de cualquier agencia, pueden montarse con la plataforma nuestra, arguyó el subdirector.

“La gente piensa que el comercio electrónico es tener redes sociales y una página, pero no es eso: es tener tu empresa con una identidad digital tal que puedas atraer a proveedores extranjeros e integrarlos a tu plataforma de forma digital. Todo en tiempo real”, agregó.

Los ingresos de este emprendimiento provienen de las comisiones de cada producto vendido a través de su plataforma. Sin embargo, las aspiraciones con el GDS Turismo trascienden la cuestión monetaria.

“Nosotros buscamos tener una identidad digital para el producto Cuba, para que Cuba pueda decir, donde quiera que vaya, que tenemos un sistema de integración para los productos cubanos”, dijo Vidal. “Queremos que se entienda la necesidad de que Cuba tenga hoy, de forma no centralizada, pero sí disponible para el mundo, todos sus productos en el plano digital.

“Las cosas como flyers, catálogos, tarjetas de presentación está bien durante un ratico para una feria”, agregó, “pero ya no se comercializa así. Es muy difícil que le llegues de esa forma a un cliente final. Ahora se le llega por una publicidad, por redes sociales, que al final caen en una plataforma. Ahí el cliente pagará, en tiempo real, con su tarjeta Visa, porque simplemente está acostumbrado a eso, el mundo lo ha llevado a eso, y en verdad es muy cómodo. Desde tu casa, en dos minutos, puedes sacarte todo un circuito para Cuba: boletería aérea, con recogida al aeropuerto, con el hotel, con lo que harás durante cada día.

“El GDS Turismo es el principal de nuestros productos no solo porque fue el primero, o el más grande, sino porque tiene toda esa visión de llegar a convertirse en un sistema de distribución cubano. No existe. Nadie en Cuba tiene una plataforma que comprenda todos los módulos con formas de hacer negocios que hace el turismo aquí en Cuba”.

Sin embargo, no se han conformado con ese GDS únicamente y han ido incursionando en el desarrollo de plataformas de gestión en otros sectores como la educación, la salud, el turismo, el transporte y las telecomunicaciones. De ahí que hayan creado un GDS de Transporte; un sistema de tiendas virtuales, la APK Etecsa, una aplicación para que los usuarios realicen las operaciones de la telefónica (recargar saldo, transferir crédito, acceder a promociones…); además, crean páginas web institucionales por encargo, brindan servicios de marketing digital y de producción de materiales multimediales y otros muchos más.

El dinamismo de Guajiritos no solo recae en los códigos de sus softwares, sino en la versatilidad de su cartera de negocios. Y también, en la flexibilidad para integrarse a otros sistemas informáticos.

Detrás de este último argumento existe todo un enfoque premeditado y pragmático:

“Insistimos mucho en la integración digital a nivel de país”, dijo Damián Vidal. “No hacemos nada con cerrarnos. Tampoco nos interesa aislarnos de quienes prefieran otras plataformas. Eso sí, necesitamos que los programadores piensen en hacer sus software abiertos, con posibilidades de integración, de forma que no solo ellos vayan a convivir, porque se morirán. No podrán vivir solos en el mundo. Uno necesita el mercado y, para llegar a este, necesitas integración con quien lo provee”.

A continuación, Vidal declara: “Nosotros no vendemos el programa. El código siempre es nuestro”; es decir, protegen la propiedad de sus códigos de programación, algo que no es muy frecuente en los emprendimientos informáticos en Cuba. La mayoría vende su fuerza de trabajo, lista para ser subcontratada por empresas extranjeras durante un período determinado de tiempo, sin conservar ninguna parte de la propiedad intelectual. Aun es factible así, bastante lucrativo, no puede negarse.

Pero cuando un software, hecho por cubanos y para cubanos, evita la fuga de capitales y disminuye los grados de dependencia, ya estamos hablando de soberanía. Entonces, no importa si la empresa es estatal o privada.