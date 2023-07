Una reina de nombre Ananas

La piña es una especie de la familia de las bromeliáceas, se le conoce como Ananas comosus. Aseguran que es originaria de Centro o Sudamérica, más hacia su parte tropical. Es tan rica al paladar, como beneficiosa a la salud

Confeccionar una receta de cocina para nuestros lectores es lo mismo que la acción cotidiana de elaborar el menú para la familia; es ponerse, pues, en el lugar de la abuela, la mamá, el padre amante de estos menesteres y en el mío propio, ¿por qué no? Es una acción en la que debemos ver de qué disponemos y cómo logramos hacer un menú adecuado. Y lo más importante: satisfacer el gusto de todos.

Recuerdo entonces la frase de la diputada mexicana Laura Esquivel Valdés, conocida internacionalmente como autora del libro Como agua para chocolate: “Creo que actualmente la cocina es el último reducto que el mundo civilizado nos ha dejado para ejercer la generosidad.”

Pienso, en verdad, que es un acto generoso, porque no todo está a la mano y el alto precio de los productos no ayuda, por lo que la creatividad resulta esencial. Lo primero es ver dos áreas importantes, la alacena y el mercado agropecuario.

El agro es, precisamente, el que nos indica el rumbo. Imposible hacer una receta con lo que no hay. Hasta ahora, la guayaba y el mango han abundado; ya no es tanto así en el caso del segundo; pero una ojeada permite ver la presencia de la piña, ese aromático y delicioso fruto que tantas posibilidades nos brinda para cualquier receta, desde una pizza, hasta un coctel.

Sin tomar en cuenta en qué medida se puede deprimir el bolsillo tras un recorrido por el agro, nosotros les sugerimos que, si la receta no puede ser ahora, más adelante sí.

¿Qué es la piña?

Especie de la familia de las bromeliáceas, se le conoce como Ananas comosus. Aseguran que es originaria de Centro o Sudamérica, más hacia su parte tropical. Resulta tan rica al paladar, como beneficiosa a la salud. Es un fruto carnoso rico en agua y fibra, con un aroma especial que lo torna perfecto para la preparación de platos exóticos.

Según wikifarmer.com, tiene un alto contenido en minerales y vitaminas, lo que aporta diversas ventajas para la salud. El consumo de la piña –es ideal comerla en las mañanas, cuando más se aprecia su efecto antioxidante- reduce el riesgo de diabetes y enfermedades vasculares cerebrales, ayuda al control de las funciones del sistema nervioso, reduce las inflamaciones, regula el tránsito intestinal y la función gastrointestinal y, además de mejorar la digestión, es un agente cardioprotector, entre otros beneficios.

Sus componentes básicos incluyen agua e hidratos de carbono. Se distingue por un equilibrio revitalizante de azúcar y ácido, al tiempo que es rica en vitaminas A y C, y de los complejos B y D; potasio, hierro, magnesio, manganeso y sodio.

Destaca Wikifarmer que los agricultores también utilizan en la actualidad los restos de la piña para producir piensos. “Aunque el mayor contenido de humedad de estos restos dificulta su uso para la fabricación de piensos, los investigadores han encontrado formas de reducir la humedad secando los restos al sol y utilizando absorbentes como harina de trigo y de maíz que después son mezclados en los piensos con resultados satisfactorios.”

Ananas en la culinariae

¿De cuántas maneras es posible consumir la deliciosa piña? Infinitas, asegura Mariví Pérez, la dueña de la Venta de Garaje próxima a mi edificio, en Alamar. “Todas me gustan –dice-, pero también me encanta la Piña colada, las rodajas de piña y la pizza hawaiana… Si tengo que elegir, te confieso que me la ponen muy difícil.”

Se le conoce a nivel mundial, principalmente por sus conservas: jugos, rodajas, cuadritos, mermeladas. También en fruta; en la culinaria para realzar sabores y en coctelería.

Juana María, una amiga que vive en Centro Habana, va a la cola de los camiones que ofertan productos agrícolas en el Parque Trillo y ya es especialista en piñas. Asegura qu conoce cuándo va a resultar dulce y cuándo es mejor buscarla en otro vehículo de la flotilla. “Nada hay más delicioso que pelar una de estas frutas, cortarla en rodajas, guardarlas en el refrigerador y tomar una cada vez que lo desees; y si está bien dulce, mejor.”

Habla de que es posible obtener vinagre casero con las cáscaras, una manera de utilizarlo todo. Asimismo, con la masa es viable obtener concentrados, sirope; usarla como relleno en diversas carnes, disfrutarla como fruta y en cocteles, y hasta hacer variedad de dulces.

Dos recetas*

En esta oportunidad les vamos a ofrecer dos recetas muy sencillas: la garapiña y el flan de piña. Veamos sus ingredientes y preparación.

Garapiña

Ingredientes:

Cáscara de piña

Agua

Azúcar

(Todos estos ingredientes, al gusto)

Preparación:

En una jarra u otra vasija grande de cristal coloque las cáscaras de piña bien lavadas. Llene ese recipiente con agua, hasta cubrir las cáscaras. Tápela con una tela fina para evitar que entren los insectos y garantice la entrada del aire a esa mezcla. Déjela fermentar, al menos, 72 horas, hasta que comience la acidez, pero sin dejarla fermentar mucho para que no se convierta en vinagre. Cuélela y sírvala bien fría, y endulzada al gusto.

Flan de piña

Flan de piña. / flan casero.com

Ingredientes:

1½ tazas de jugo de piña

½ taza de azúcar

4 huevos

Preparación:

Mezcle el jugo de piña con el azúcar y póngalo al fuego hasta que hierva. Déjelo refrescar. Bata los huevos ligeramente. Agréguele el almíbar de piña ya fresco. Cuélelo todo y viértalo en un molde bañado con caramelo. Cocínelo al baño de María, en una cazuela o en el horno, aproximadamente una hora o hasta que al introducir un palillo, salga seco. Puede hacerlo en olla de presión, poco más de 20 minutos.

Importante: Recuerde que para hacer gelatina o flan con piña fresca, siempre es necesario hervir el jugo o cocinar la fruta primero.

La piña tiene una sustancia llamada bromelina que no deja cuajar la mezcla. El calor inhibe su acción.

*Tomadas del libro Cocina al minuto, de Nitza Villapol