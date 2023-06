Vivir en un Western

A pesar del número de muertos por violencia armada, hay pocos indicios de cambios en la política federal

Estados Unidos está marcando un ritmo anual récord de asesinatos masivos. Según el Archivo de Violencia Armada, solo hasta mayo ocurrieron más de 260 tiroteos.

En una pequeña ciudad de Idaho, cuatro personas fueron masacradas. En Pensilvania un policía estatal murió en una emboscada. En una fiesta en Missouri las balas alcanzaron a 11 adolescentes. En Bowdoin, Maine un hombre que acababa de salir de prisión disparó a su mamá.

Los asesinatos en masa están ocurriendo este año, como promedio, una vez cada 6,53 días. / istockphoto.com

“Nadie debería sorprenderse”, afirmó a Associated Press Fred Guttenberg, cuya hija Jaime, de 14 años, fue una de las 17 personas fallecidas en una escuela secundaria en Parkland, Florida. “Visito a mi pequeña en un cementerio. La indignación no comienza a describir cómo me siento”, aseguró este padre.

Las víctimas de Parkland se encuentran entre las dos mil 842 reportadas en asaltos masivos desde 2006, confirmó la Universidad Northeastern. Las cifras solo comprenden las matanzas que involucran a cuatro o más decesos.

Dichos eventos representan una fracción de la violencia fatal registrada anualmente. Este año han ocurrido, como promedio, una vez cada 6,53 días. Los motivos incluyen violencia doméstica, represalias de pandillas y venganzas en lugares de trabajo. Mientras tanto, parece muy poco probable que las autoridades prohíban las armas semiautomáticas.

Durante el año 2009, 60 personas murieron cuando un hombre disparó en un festival de música en el Strip de Las Vegas y esa fue la mayor cantidad de decesos cuantificados en un tiroteo moderno en Estados Unidos.

“Si alguien está decidido a cometer violencia masiva, lo hará”, dijo Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva del c del Instituto Rockefeller de Gobierno. “Es nuestro papel como sociedad tratar de poner obstáculos y barreras para que eso sea más difícil”, agregó la funcionaria.

Hay pocos indicios de cambios importantes en las políticas a nivel estatal o federal. / clickdemipais.com

Hay pocos indicios de cambios importantes en las políticas a nivel estatal o federal, pero algunos estados trataron de imponer un mayor control. A mediados de abril, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ordenó la verificación de antecedentes penales para comprar armas. Luego, la legislatura de Washington aprobó la prohibición de docenas de ellas. En Tennessee, los manifestantes exigieron una regulación después del asalto en la escuela de Nashville.

“Tenemos que saber que esta no es la manera de vivir”, expresó John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety. “No tenemos que vivir de esta manera. No podemos vivir en un país con una agenda de armas en todas partes, en todos los lugares y en todo momento”.

Al decir del experto, cuando más han mejorado las comunicaciones, la gente pareció olvidar la comunicación cara a cara. Y es que el mayor índice de suicidios no se da en los países pobres o empobrecidos, sino en las grandes ciudades de los países ricos. Los de menos índice de desarrollo no pueden darse el lujo de sentir soledad.