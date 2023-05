¿Y el que no tiene nada que vender?

Si en el terreno de los precios la fórmula es la ley de la selva o “sálvese el que pueda”, ¿qué hacen quienes no tienen una tabla a la que asirse?

Aunque a todo el mundo le preocupa y le molesta, yo diría que a muy pocos les sorprende ver cómo la misma libra de yuca o de boniato que vende o revende aquel sujeto hoy cuesta más cara que ayer.

En Camagüey, esta misma mano de plátanos mañana puede costar más.

“Imagina –suele justificarse el individuo– tengo que subirle el precio porque ahora el litro de leche me cuesta más”.

Si le preguntas, entonces, al dueño de la vaca (o al que “comercializa” la leche), con toda seguridad te dirá en casi idénticos acordes: “Es que la libra de cerdo volvió a subir”.

Busca, luego, al productor o revendedor de esa cada vez más escasa carne y no tengas la menor duda de que te dirá algo así como… “Si no hago esto, ¿cómo compro el detergente?”.

Solo que quien no produce detergente –pero lo importa desde el exterior, o no le “importa” agenciárselo aquí dentro, desviado de almacenes– será tajante: “Es que el litro de combustible anda por los 1 000 pesos y yo tengo necesidad de moverme diariamente con mi carrito”.

El revendedor de cebollas alegará que ahora el cartón de huevos le cuesta más caro.

Así, sucesivamente, como una verdadera fisión en cadena, se tornará casi interminable la “tripa” de actores o de personajes que se ven “obligados” a subirle el precio a lo que venden para poder adquirir lo que, también más caro, deben comprar.

Hasta ahí, parece haber una lejana –aunque no muy justa– lógica de un fenómeno que, en el fondo, puede tener mucho más de ilógico.

Obviemos por un momento si en verdad se hace poco, no lo suficiente o nada para hallarle estatal, institucional y socialmente una solución a ese asunto que, en mi personal criterio, puntea hoy entre los que más –si no el que más– daño le está haciendo por dentro a la nación y, ojo con esto: al ser humano, a los valores. Muchísima gente honesta, humilde, transparente, incondicional, está recurriendo a “inventos” para satisfacer necesidades vitales en cuya concreción tiene que intervenir, obligatoriamente, el dinero.

Obviemos también teorizaciones que todos debiéramos interiorizar acerca de los divinos mecanismos (leyes) del mercado capitalista, de la llamada oferta-demanda y de otras “novedades” que llegaron a nuestro contexto socioeconómico, Dios quiera que “no para quedarse”.

¿Y cómo resuelven su dilema personas así, que no tienen nada que vender, excepto la sonrisa que siguen regalando y la esperanza de una mejoría?

La pregunta que me he hecho decenas, cientos de veces, es la siguiente y quizás alguien de ustedes, amigos lectores, o un experto en temas económicos, pueda ayudar a despejar: ¿Cómo queda en esta historia, qué cosa puede hacer el ciudadano que, por las particularidades de su oficio o por su invariable honestidad, no tiene nada que vender ni se agencia alternativa alguna para vender o revender?

Es decir, ese que amanece diariamente (más) víctima del disparado e incontrolado incremento de precios y continúa enfrentando el fenómeno con el honrado salario que devenga o con la discretísima chequerita de jubilación, ¿qué hace, cómo se las arregla?

Al menos yo, hasta ahora, no encuentro una respuesta… sana, reconfortante. Si usted la tiene, por favor, adelántela, socialícela. Es obvio que, como país, todos la necesitamos “para ayer”, tal como se ha puesto en moda decir para aquellas cosas que demandan la más urgente acción.