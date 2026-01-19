Amistad condensada en la cocina

China ha vuelto a tender su mano solidaria. El embajador extraordinario y plenipotenciario de esa nación amiga, Hua Xin, hizo entrega formal de un amplio donativo de la gustada gramínea

El embajador Hua Xin manifestó que “cada grano de arroz entregado hoy condensa el compromiso inquebrantable del pueblo chino de “nunca abandonar”. / Gilberto Rabassa

Las familias cubanas lo agradecerán: contenedores con sacos de 50 kilogramos (100 libras) de arroz, en los cuales se lee “Asistencia de China para un futuro compartido” arribaron a la terminal portuaria del Mariel y también a la de Santiago de Cuba.

En una ceremonia simbólica, el embajador de la República Popular China, Hua Xin, hizo entrega a las autoridades cubanas del primer lote de asistencia alimentaria de emergencia del gobierno del gigante asiático a Cuba.

En su alocución el diplomático manifestó: “El gobierno chino ha impulsado este proyecto de ayuda de arroz a la máxima velocidad, con un volumen total de 30 000 toneladas. El primer lote de 2400 toneladas se entregó hoy, mientras que el segundo lote de 2400 toneladas ya ha llegado al puerto de Santiago. El tercer lote de 15600 toneladas está listo para su envío y el cuarto lote de 9600 toneladas será despachado a mediados de febrero, beneficiando a toda la población”.

Asimismo, subrayó: “Esta asistencia no solo encarna los profundos lazos de amistad especial entre ambas naciones, sino que también demuestra el compromiso inquebrantable de permanecer unidos incluso en los momentos difíciles (…) comprendemos profundamente que la verdadera amistad se revela en los momentos de mayor necesidad”.

“Frente a la compleja situación internacional actual, China siempre ha sido el socio más firme de Cuba; cada grano de arroz entregado hoy condensa el compromiso inquebrantable del pueblo chino de “nunca abandonar”, aseguró. Entre los presentes se encontraba el Oscar Pérez-Oliva Fraga, Viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, así como Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, Viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior, destacó la ejemplar solidaridad de China en momentos tan complejos. / Gilberto Rabassa

Al agradecer tan noble acción, destacó la ejemplaridad china en “momentos complejos donde se elevan los niveles de agresividad y se recrudece de una forma sin precedentes el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra el pueblo cubano (…)apreciamos mucho este gesto que es una expresión concreta de la construcción de una comunidad de futuro compartido”, afirmó.

Mientras tanto en un aparte, la titular de Comercio Interior informó que la entrega será inmediata, comenzando por la capital del país, en los municipios Habana Vieja, Centro Habana y Plaza. Se dará de manera gratuita. Paulatinamente se irá distribuyendo a nivel nacional. Sin dudas esta es una muy buena noticia para la población.