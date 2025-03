El templo y los mercaderes

Por estos días un suceso ha causado estupor y crítica en las redes sociales digitales: la “noche ‘Reservada’ para un selecto grupo de asistentes al XXV Festival del Habano” (cita textual de lo publicado en el sitio web de la entidad) por la Corporación Habanos S.A. No sería tan asombroso, más allá de ciertos “detallitos” a los que me referiré en breve, si el hecho no hubiera ocurrido en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio habanero, sede de la Asamblea Nacional de Poder Popular, o sea, del gobierno cubano.

Foto. / habanos.com

A buena parte de quienes hoy vivimos en Cuba nos resultó chocante ver en videos y fotos ese despliegue de glamour, jolgorio, lujo, feria comercial, a los pies de la Estatua de la República. Nos recordó tiempos idos –supuestamente sin retorno– en los que los emblemas de nuestro Estado se asociaban, sin rubor alguno, con la frivolidad y el mercadeo.

En medio de luces muy llamativas –fuera y dentro del edificio–, señores trajeados y damas engalanadas accedieron al recinto luego de pasar por las alfombras colocadas sobre la escalinata; idea tal vez inspirada en la anual entrega de los Oscar. Poco después, entre mesas surtidas, copas llenas de cerveza u otras bebidas, música, personas que fumaban tabacos como si estuvieran filmando un anuncio publicitario, los 600 invitados presenciaron, “en un entorno de inigualable elegancia y tradición”, el lanzamiento de una nueva vitola de “la refinada marca H. Upmann”.

Esos artículos le reportan cuantiosos dividendos a Cuba y nadie pone en tela de juicio la necesidad de recaudarlos. Sin embargo, a la capital de la mayor de las Antillas no le faltan recintos feriales y hoteles capaces de acoger una velada en la cual “historia, cultura y exclusividad -vuelvo a citar el texto difundido por la corporación- se fusionaron en un tributo excepcional” al habano.

Resulta desafortunado y peligroso –por decirlo con delicadeza– mezclar la exaltación de un producto comercial con el símbolo de la República. Podrían surgir lecturas peregrinas, no previstas, al elegir el Capitolio para el evento de marras, como que ahora República, mercado y ostentación andan de la mano, o que la primera se subordina a los otros dos.

Es de suponer que los artífices del festejo contaron con la anuencia de la Asamblea Nacional (es decir, de alguien entre sus máximos representantes) para disponer de un local destinado a mejores empeños. Años atrás se realizaron en la edificación, entonces confiada a la Academia de Ciencias y al CITMA, exposiciones y homenajes de carácter cultural y científico, loables por el propósito de transmitir conocimientos; diferentes por completo a la “experiencia multisensorial” de deleitarse “con una cena especialmente diseñada para la ocasión, maridada con una selecta combinación de vinos y destilados premium”.

Foto. / habanos.com

Un factor propiciatorio de las diatribas en las redes sociales es el contexto en el que tuvo lugar el convite: a la mayoría de los cubanos el salario es insuficiente para completar adecuadamente el mes; comprar ropa, zapatos y otros artículos de primera necesidad les supone un notable esfuerzo; por otro lado, los apagones los atosigan a diario.

¿Cuán inteligente puede ser preparar en el centro de la capital, en su inmueble más representativo, una celebración fastuosa, cuyos detalles trascenderían de inmediato? Lo escenificado en el Salón de los Pasos Perdidos nos trae a la mente una práctica de ciertos estratos de la población cubana que no se contentan con gastar abundante dinero en fiestas, centros nocturnos o recreativos, y en actividades brindadas por negocios privados y hasta instituciones estatales, sino que lo divulgan a los cuatro vientos, cual reafirmación de estatus económico superior y de insensibilidad hacia el resto de los conciudadanos.

Mientras conversábamos sobre el tema, un amigo evocó al inolvidable historiador de La Habana, Eusebio Leal, alma de la restauración del Capitolio, defensor de que recuperara su función primigenia. Nos preguntamos cuál sería su reacción ante lo acaecido el 27 de febrero pasado.

Recalco, los inversionistas y mercados foráneos, las ferias comerciales, sobre todo las de alto perfil, son imprescindibles para el progreso de la nación. Esas últimas incluyen, en cualquier país, acciones promocionales parecidas a la concebida por Habanos S.A. Pero deben efectuarse en los sitios apropiados y con la moderación que imponen las actuales circunstancias de Cuba.

La sede de nuestro Parlamento es para reflexionar, debatir, legislar; rendir homenaje a la Patria, a sus hijos relevantes, a personalidades extranjeras avaladas por sus esfuerzos en beneficio de los pueblos. No para entretener a los séquitos del caballero Don Dinero.