La jornada invisible | BOHEMIA

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Yasset Llerena Fotorreportaje · Sociedad La jornada

invisible Una mirada al desgaste, la entrega y las vidas que giran en torno a una labor imprescindible.

Lo que ocurre a puerta cerrada Hay días que comienzan antes del amanecer y siguen cuando el resto de la casa se detiene. Se organizan alrededor de una comida, un baño, una consulta, un paso difícil. En ellos, el tiempo propio se mezcla con las necesidades de otra persona. Estas imágenes recorren esa realidad y lo que la rodea: la carga, las desigualdades, los derechos y la urgencia de una red que acompañe.

1 / 14 Se aprende sobre la marcha: cada movimiento pide pulso y conocimiento.

La casa despierta El cuidado se levanta con gestos concretos. Sostener, movilizar, alimentar, asear o simplemente permanecer cerca reclama dedicación y una disposición que suele pasar inadvertida. Cuando la dependencia aumenta, cambian además los espacios, los horarios y la organización de toda la familia.

2 / 14 Cuidar obliga a rehacer rincones y rutinas.

3 / 14 La cercanía vuelve esencial hasta el detalle más pequeño.

El peso que no se ve Esta labor suele extenderse durante años. A los cuidados se suman los quehaceres de la casa, las gestiones y la búsqueda de recursos. En ocasiones, quien cuida reduce su horario laboral, renuncia a un empleo o posterga proyectos. El desgaste no siempre se ve en una fotografía, pero forma parte de esta experiencia.

4 / 14 El ritmo de quien cuida termina marcando el de todos en casa.

5 / 14 El esfuerzo físico rara vez llega a la mirada pública. 6 / 14 Entre una tarea y otra apenas queda pausa.

7 / 14 El compromiso termina ocupando el lugar de otros planes.

El tiempo cuenta Una desigualdad que se mide en horas La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016 registró que las mujeres dedicaban casi 36 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 22 horas de los hombres. El dato ayuda a dimensionar una brecha en el reparto de los quehaceres domésticos y de cuidado. 36 h Mujeres · promedio semanal 22 h Hombres · promedio semanal

8 / 14 Detrás de cada cifra hay una vida que cambia de rumbo.

9 / 14 Levantar, bañar y vestir a otra persona requiere oficio y preparación. 10 / 14 Estas tareas no se reparten por igual, y los números lo demuestran.

Del reconocimiento a la respuesta Lo que queda pendiente En Cuba existen disposiciones para desarrollar el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, ampliar la asistencia a domicilio, la teleasistencia, la formación y otras modalidades de apoyo. El desafío está en que esos instrumentos se traduzcan en servicios disponibles, asequibles y conocidos por las familias. Una norma solo llega a quien la necesita cuando se sabe dónde acudir y se obtiene una respuesta concreta.

11 / 14 Sin relevo, el día no encuentra dónde acabar.

Encontrar apoyo La formación, el acompañamiento psicológico, los servicios de respiro y las redes comunitarias contribuyen a aliviar el aislamiento y a prevenir el agotamiento. Importa, además, que el cuidado no dependa exclusivamente de los medios de cada hogar ni de la capacidad de insistir para conseguir ayuda.

12 / 14 Hablar con quien vive lo mismo alivia la soledad. 13 / 14 En muchos hogares, el grueso de esta carga recae sobre las mujeres.

14 / 14 Las manos guardan una historia de presencia y constancia.

Quien cuida también merece un espacio para volver a empezar. www.bohemia.cu