 La jornada invisible | BOHEMIA
BOHEMIAFotorreportaje · SociedadDesde 1908
Yasset Llerena
Fotorreportaje · Sociedad

La jornada
invisible

Una mirada al desgaste, la entrega y las vidas que giran en torno a una labor imprescindible.

Lo que ocurre a puerta cerrada

Hay días que comienzan antes del amanecer y siguen cuando el resto de la casa se detiene. Se organizan alrededor de una comida, un baño, una consulta, un paso difícil. En ellos, el tiempo propio se mezcla con las necesidades de otra persona. Estas imágenes recorren esa realidad y lo que la rodea: la carga, las desigualdades, los derechos y la urgencia de una red que acompañe.

1 / 14Se aprende sobre la marcha: cada movimiento pide pulso y conocimiento.

La casa despierta

El cuidado se levanta con gestos concretos. Sostener, movilizar, alimentar, asear o simplemente permanecer cerca reclama dedicación y una disposición que suele pasar inadvertida. Cuando la dependencia aumenta, cambian además los espacios, los horarios y la organización de toda la familia.

2 / 14Cuidar obliga a rehacer rincones y rutinas.
3 / 14La cercanía vuelve esencial hasta el detalle más pequeño.

El peso que no se ve

Esta labor suele extenderse durante años. A los cuidados se suman los quehaceres de la casa, las gestiones y la búsqueda de recursos. En ocasiones, quien cuida reduce su horario laboral, renuncia a un empleo o posterga proyectos. El desgaste no siempre se ve en una fotografía, pero forma parte de esta experiencia.

4 / 14El ritmo de quien cuida termina marcando el de todos en casa.
5 / 14El esfuerzo físico rara vez llega a la mirada pública.
6 / 14Entre una tarea y otra apenas queda pausa.
7 / 14El compromiso termina ocupando el lugar de otros planes.
El tiempo cuenta

Una desigualdad que se mide en horas

La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016 registró que las mujeres dedicaban casi 36 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 22 horas de los hombres. El dato ayuda a dimensionar una brecha en el reparto de los quehaceres domésticos y de cuidado.

36 hMujeres · promedio semanal
22 hHombres · promedio semanal
8 / 14Detrás de cada cifra hay una vida que cambia de rumbo.
9 / 14Levantar, bañar y vestir a otra persona requiere oficio y preparación.
10 / 14Estas tareas no se reparten por igual, y los números lo demuestran.
Del reconocimiento a la respuesta

Lo que queda pendiente

En Cuba existen disposiciones para desarrollar el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, ampliar la asistencia a domicilio, la teleasistencia, la formación y otras modalidades de apoyo. El desafío está en que esos instrumentos se traduzcan en servicios disponibles, asequibles y conocidos por las familias. Una norma solo llega a quien la necesita cuando se sabe dónde acudir y se obtiene una respuesta concreta.

11 / 14Sin relevo, el día no encuentra dónde acabar.

Encontrar apoyo

La formación, el acompañamiento psicológico, los servicios de respiro y las redes comunitarias contribuyen a aliviar el aislamiento y a prevenir el agotamiento. Importa, además, que el cuidado no dependa exclusivamente de los medios de cada hogar ni de la capacidad de insistir para conseguir ayuda.

12 / 14Hablar con quien vive lo mismo alivia la soledad.
13 / 14En muchos hogares, el grueso de esta carga recae sobre las mujeres.
14 / 14Las manos guardan una historia de presencia y constancia.

Quien cuida también merece un espacio para volver a empezar.

www.bohemia.cu