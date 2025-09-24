Milei: derrota, corrupción y un viaje en busca de oxígeno

El fracaso electoral y el escándalo $LIBRA acorralan a Milei, mientras busca respaldo en EE.UU., en un encuentro clave con Donald Trump

La derrota electoral sufrida por Javier Milei el domingo 8 de septiembre en las legislativas de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo en la crisis de un gobierno que se prometió disruptivo y terminó atrapado en las viejas redes del poder y la corrupción.

El fracaso, que lo distanció por más de 13 puntos de Fuerza Patria, fue reconocido con palabras de resignación: “Hoy hemos tenido una clara derrota […] hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”. Sin embargo, fiel a su retórica, aclaró: “no se retrocede ni un milímetro” en el ajuste ni en el rumbo económico.

La trama de corrupción que golpea a los Milei

A la fragilidad política se suma un frente judicial explosivo. El juez federal Ariel Lijo ordenó unificar la causa por la estafa con la criptomoneda $Libra con las denuncias de dádivas y coimas que salpican a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

La maniobra con el token dejó pérdidas a más de 40 000 ahorristas y permitió a un reducido grupo embolsar unos 100 millones de dólares, en operaciones que involucran a financistas extranjeros, como Hayden Mark Davis y Julian Peh, ambos conocidos y cercanos al libertario.

La conexidad con otras causas refuerza la hipótesis de un esquema aceitado de corrupción en el entorno presidencial. La comisión investigadora de diputados ya había pedido interpelar a Karina y las denuncias también señalan contratos irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde un tres por ciento de las coimas pudo haber ido directamente a las arcas del círculo íntimo de los Milei.

Un presidente sitiado

El escándalo llega en paralelo al rechazo del Congreso a los vetos de Milei contra leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Con más de dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados dejó en claro que el oficialismo ya no controla la lapicera del ajuste.

El golpe político fue lapidario: la derrota electoral en Buenos Aires coincidió con la pérdida de respaldo parlamentario, dejando al gobierno en una soledad que ni los gobernadores aliados están dispuestos a disimular.

La escena se agrava con un riesgo país en alza, reservas del Banco Central en caída y una economía en recesión profunda. Aun así, Milei insiste en que su modelo “ha sacado de la pobreza a 12 millones de personas”, una afirmación desconectada de la realidad de una nación donde tres de cada cuatro hogares tienen dificultades económicas para llegar a fin de mes.

Viaje a Estados Unidos, la apuesta externa

En este contexto, Milei busca oxígeno en el exterior. No en balde la reunión programada con Donald Trump para después del discurso del presidente estadounidense en la Asamblea General de la ONU. La Casa Rosada la presenta como un gesto de “fortalecimiento de la relación bilateral” y un intento de asegurar respaldo financiero en momentos en que Argentina debe enfrentar vencimientos por más de ocho mil 500 millones de dólares.

La apuesta es clara: la foto con Trump y las conversaciones con el Tesoro estadounidense se convierten en el salvavidas simbólico de un presidente que perdió base social y confianza de los mercados.

Sin embargo, ese recurso expone la precariedad del proyecto de un mandatario que viaja a pedir legitimidad externa mientras su país estalla en las calles con protestas por educación, salud y salarios.

Un entramado sin salida visible

El “entramado Milei” combina derrota política, sospechas judiciales y dependencia externa. La conjunción de estos factores lo coloca en un callejón cada vez más estrecho. La justicia argentina ya dejó de blindarlo con la eficacia que acompañó a otros gobiernos neoliberales y los propios aliados económicos empiezan a tomar distancia.

La paradoja es evidente: Milei llegó prometiendo dinamitar a “la casta” y terminar con los privilegios. Hoy, su apellido aparece asociado a maniobras de corrupción, especulación con criptomonedas y favores a empresarios extranjeros. Como suele advertir la historia latinoamericana, los experimentos que nacen de la demagogia ultraderechista y el culto a la figura personal se desmoronan cuando la realidad golpea.

El viaje a Nueva York puede darle al presidente argentino la foto necesaria. Pero lo que no podrá ocultar es que, mientras posa junto a Trump, en su país se profundiza la sensación de que el gobierno libertario está en decadencia acelerada y su tiempo político empieza a agotarse.