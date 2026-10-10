Memoria de Cuba
Una mañana inmortal en la memoria cubana
Fue un amanecer peculiar aquel del 10 de octubre de 1868, en la que el abogado patriota Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874) liberó a sus esclavos y alzó en armas a los cubanos.
En el batey Demajagua, pronunció la declaración de independencia conocida como Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba o Manifiesto del 10 de octubre. Ante muchos congregados, el Padre de la Patria expresó:
“Ciudadanos, ese sol que veis alzarse por la cumbre del Turquino viene a alumbrar el primer día de libertad e independencia de Cuba”.
El repique de la campana de su ingenio Demajagua significó un triunfo de las ideas independentistas frente al entreguismo hispano y las corrientes reformistas y anexionistas que imperaban en la isla. Así comenzó la guerra de independencia que provocó una conciencia nacional.
BOHEMIA propone este 10 de octubre un viaje en el tiempo y revisitar ese sitio de obligada referencia.
Una mañana que cambió la historia de Cuba.
En La Demajagua comenzó una lucha que transformó el destino de la isla.