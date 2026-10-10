Una mañana inmortal en la memoria cubana

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Fue un amanecer peculiar aquel del 10 de octubre de 1868, en la que el abogado patriota Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874) liberó a sus esclavos y alzó en armas a los cubanos.

En el batey Demajagua, pronunció la declaración de independencia conocida como Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba o Manifiesto del 10 de octubre. Ante muchos congregados, el Padre de la Patria expresó:

“Ciudadanos, ese sol que veis alzarse por la cumbre del Turquino viene a alumbrar el primer día de libertad e independencia de Cuba”.

El repique de la campana de su ingenio Demajagua significó un triunfo de las ideas independentistas frente al entreguismo hispano y las corrientes reformistas y anexionistas que imperaban en la isla. Así comenzó la guerra de independencia que provocó una conciencia nacional.

BOHEMIA propone este 10 de octubre un viaje en el tiempo y revisitar ese sitio de obligada referencia.