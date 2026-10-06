 Crimen de Barbados · 50 años | Bohemia
50
BOHEMIA · DOSSIER ESPECIAL

CRIMEN
DE BARBADOS

50 años de memoria
6 de octubre de 1976 — 6 de octubre de 2026
Medio siglo después
1976

El 6 de octubre de 1976, el vuelo CU-455 de Cubana de Aviación despegó del aeropuerto Seawell, en Bridgetown, Barbados, con destino a Jamaica y La Habana. Minutos después, dos explosiones destruyeron la aeronave. Los 73 civiles que viajaban a bordo murieron.

1976 50 2026
73

Una cifra que no cuenta toda la historia.

Detrás de ese número había 57 cubanos, 11 guyaneses y cinco ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea. Entre los cubanos viajaban los 24 integrantes del equipo de esgrima que regresaba de Caracas después de obtener todas las medallas de oro de su competencia regional.

6 DE OCTUBRE DE 1976

Las horas del CU-455

Una reconstrucción de la ruta y de los últimos minutos del vuelo. La salida desde Guyana aparece en hora local; las horas posteriores corresponden a GMT.

10:57 hora local
01 · GEORGETOWN, GUYANA

Comienza el vuelo

El CU-455 parte de Georgetown, Guyana, con destino al aeropuerto de Piarco, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

15:49 GMT
02 · TRINIDAD Y TOBAGO

La aeronave sale hacia Barbados

Después de la escala en Trinidad y Tobago, el avión sale rumbo a Barbados.

16:21 GMT
03 · SEAWELL, BARBADOS

El CU-455 llega a Barbados

El vuelo llega al aeropuerto de Seawell, Barbados. Allí realiza una escala antes de continuar hacia Jamaica.

17:15 GMT
04 · SEAWELL, BARBADOS

El último despegue

El CU-455 parte de Barbados con destino a Jamaica. A bordo viajan 73 civiles.

17:23 GMT
05 · PRIMERA EXPLOSIÓN

«¡Fuego!»

Mientras el avión asciende, ocurre una explosión a bordo. Desde la aeronave se escucha la alarma del capitán Wilfredo Pérez Pérez, quien comunica la emergencia a la torre de control.

«¡Tenemos una explosión a bordo, estamos descendiendo inmediatamente! ¡Tenemos fuego a bordo!». Comunicación del capitán Wilfredo Pérez Pérez
17:25:27 GMT
06 · SEGUNDA EXPLOSIÓN

El piloto pierde el control

Una segunda explosión, localizada en la zona trasera de la aeronave, provoca daños que hacen perder el control del avión. El piloto intenta regresar a Barbados, pero el CU-455 cae al mar frente a la isla.

2 min 27 s después de la primera explosión
455
RUTA MORTAL CU-455
6 OCTUBRE 1976
GEORGETOWN GUYANA · 10:57 HORA LOCAL
PIARCO PUERTO ESPAÑA · TRINIDAD
SEAWELL BARBADOS · 16:21 GMT
JAMAICA DESTINO PREVISTO
DOUGLAS DC-8 · RECONSTRUCCIÓN
Reconstrucción del CU-455 y las dos explosiones Representación lateral del Douglas DC-8 con la primera y segunda explosión señaladas. 2 1 SEGUNDA EXPLOSIÓN ZONA TRASERA · 17:25:27 GMT PRIMERA EXPLOSIÓN 17:23 GMT
Douglas DC-8 aeronave 45,87 m longitud 43,41 m envergadura
01 Primera explosión 17:23 GMT
02 Segunda explosión 17:25:27 GMT
Reconstrucción

El vuelo que no llegó.

El CU-455 realizaba el trayecto de regreso hacia La Habana. Había partido de Georgetown, Guyana, y realizado una escala en Piarco, Puerto España, antes de continuar hacia Barbados.

A las 16:21 GMT llegó al aeropuerto de Seawell. Cincuenta y cuatro minutos después, a las 17:15 GMT, volvió a despegar rumbo a Jamaica.

A las 17:23 GMT, durante el ascenso, ocurrió la primera explosión. El capitán Wilfredo Pérez Pérez comunicó la emergencia a la torre de control y anunció que había fuego a bordo.

Dos minutos y 27 segundos más tarde, a las 17:25:27 GMT, se produjo una segunda explosión en la zona trasera. El piloto perdió el control mientras intentaba regresar a Barbados y la aeronave cayó al mar.

17:23 Primera explosión · GMT
17:25:27 Segunda explosión · GMT
73 Civiles a bordo

Los rostros
detrás de un número

El Crimen en Barbados no es un hecho aislado; constituye la expresión más visible de una política sistemática de terrorismo de Estado contra Cuba, que ha dejado 3 478 asesinados y 2 099 lesionados en más de seis décadas.

73 civiles a bordo
57

Cubanos

Pasajeros y tripulantes de Cubana de Aviación. Entre ellos se encontraba la totalidad del equipo cubano de esgrima que regresaba de Venezuela.

24 integrantes del equipo de esgrima obtuvieron todas las medallas de oro de la competencia regional celebrada en Caracas.
11

Guyaneses

Entre las víctimas había estudiantes becados que viajaban a Cuba, así como familiares de diplomáticos y profesionales. También viajaba Sabrina Harripaul, una niña de apenas nueve años.

Seis de ellos habían sido seleccionados para realizar estudios de Medicina en Cuba.
5

Coreanos

Procedentes de la República Popular Democrática de Corea, viajaban por América Latina como parte de una delegación oficial.

Una delegación vinculada a actividades culturales y de intercambio.
24 jóvenes del equipo nacional de esgrima.
10 tripulantes de Cubana de Aviación.
57 cubanos entre las víctimas.
1976 — 2026

SIN OLVIDO

Cada 6 de octubre, Cuba recuerda el sabotaje.

Tres miradas
de BOHEMIA al sabotaje de Barbados

Nuevos textos para volver sobre el hecho, sus protagonistas y la memoria que dejó aquella jornada.

01
Investigación

EL TERRORISMO IGNORADO

Hace 50 años, la Gran Prensa trató de enmascarar el sabotaje como un desastre aéreo; hoy sume en el olvido a los autores materiales pues ellos inculparon a Bosch y Posada Carriles en los preparativos para la voladura de la aeronave.

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02
Memoria

TÍTULO DEL NUEVO TEXTO

Los nombres, historias y circunstancias detrás de quienes viajaban en el CU-455.

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03
Archivo / Testimonio

FABIO, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE LOS PUEBLOS

La vida del joven turista Fabio di Celmo, lleno de sueños, fue apagada hace 27 años en La Habana por terroristas pagados, organizados por seres repletos de odio contra Cuba y su gente.

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Para seguir leyendo

I

El crimen mayor

Pedro Antonio García · documento de archivo

II

Conquistar la justicia

Libro / testimonio

III

«Yo hubiese sido una Mártir de Barbados…»

Testimonio de Marlene Font Kindelán

“¡Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!”
Fidel Castro
50
CUBA NO OLVIDARÁ JAMÁS ESTE ACTO TERRORISTA

La memoria no cae al mar

DISEÑO MULTIMEDIA: TANIA RENDÓN

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