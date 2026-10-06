Comienza el vuelo
El CU-455 parte de Georgetown, Guyana, con destino al aeropuerto de Piarco, en Puerto España, Trinidad y Tobago.
El 6 de octubre de 1976, el vuelo CU-455 de Cubana de Aviación despegó del aeropuerto Seawell, en Bridgetown, Barbados, con destino a Jamaica y La Habana. Minutos después, dos explosiones destruyeron la aeronave. Los 73 civiles que viajaban a bordo murieron.
Detrás de ese número había 57 cubanos, 11 guyaneses y cinco ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea. Entre los cubanos viajaban los 24 integrantes del equipo de esgrima que regresaba de Caracas después de obtener todas las medallas de oro de su competencia regional.
Una reconstrucción de la ruta y de los últimos minutos del vuelo. La salida desde Guyana aparece en hora local; las horas posteriores corresponden a GMT.
El CU-455 parte de Georgetown, Guyana, con destino al aeropuerto de Piarco, en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Después de la escala en Trinidad y Tobago, el avión sale rumbo a Barbados.
El vuelo llega al aeropuerto de Seawell, Barbados. Allí realiza una escala antes de continuar hacia Jamaica.
El CU-455 parte de Barbados con destino a Jamaica. A bordo viajan 73 civiles.
Mientras el avión asciende, ocurre una explosión a bordo. Desde la aeronave se escucha la alarma del capitán Wilfredo Pérez Pérez, quien comunica la emergencia a la torre de control.
Una segunda explosión, localizada en la zona trasera de la aeronave, provoca daños que hacen perder el control del avión. El piloto intenta regresar a Barbados, pero el CU-455 cae al mar frente a la isla.
El CU-455 realizaba el trayecto de regreso hacia La Habana. Había partido de Georgetown, Guyana, y realizado una escala en Piarco, Puerto España, antes de continuar hacia Barbados.
A las 16:21 GMT llegó al aeropuerto de Seawell. Cincuenta y cuatro minutos después, a las 17:15 GMT, volvió a despegar rumbo a Jamaica.
A las 17:23 GMT, durante el ascenso, ocurrió la primera explosión. El capitán Wilfredo Pérez Pérez comunicó la emergencia a la torre de control y anunció que había fuego a bordo.
Dos minutos y 27 segundos más tarde, a las 17:25:27 GMT, se produjo una segunda explosión en la zona trasera. El piloto perdió el control mientras intentaba regresar a Barbados y la aeronave cayó al mar.
El Crimen en Barbados no es un hecho aislado; constituye la expresión más visible de una política sistemática de terrorismo de Estado contra Cuba, que ha dejado 3 478 asesinados y 2 099 lesionados en más de seis décadas.
Pasajeros y tripulantes de Cubana de Aviación. Entre ellos se encontraba la totalidad del equipo cubano de esgrima que regresaba de Venezuela.
Entre las víctimas había estudiantes becados que viajaban a Cuba, así como familiares de diplomáticos y profesionales. También viajaba Sabrina Harripaul, una niña de apenas nueve años.
Procedentes de la República Popular Democrática de Corea, viajaban por América Latina como parte de una delegación oficial.
Cada 6 de octubre, Cuba recuerda el sabotaje.
Nuevos textos para volver sobre el hecho, sus protagonistas y la memoria que dejó aquella jornada.
Hace 50 años, la Gran Prensa trató de enmascarar el sabotaje como un desastre aéreo; hoy sume en el olvido a los autores materiales pues ellos inculparon a Bosch y Posada Carriles en los preparativos para la voladura de la aeronave.
Los nombres, historias y circunstancias detrás de quienes viajaban en el CU-455.
La vida del joven turista Fabio di Celmo, lleno de sueños, fue apagada hace 27 años en La Habana por terroristas pagados, organizados por seres repletos de odio contra Cuba y su gente.
“¡Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!”Fidel Castro
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