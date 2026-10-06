Reconstrucción

El vuelo que no llegó.

El CU-455 realizaba el trayecto de regreso hacia La Habana. Había partido de Georgetown, Guyana, y realizado una escala en Piarco, Puerto España, antes de continuar hacia Barbados.

A las 16:21 GMT llegó al aeropuerto de Seawell. Cincuenta y cuatro minutos después, a las 17:15 GMT, volvió a despegar rumbo a Jamaica.

A las 17:23 GMT, durante el ascenso, ocurrió la primera explosión. El capitán Wilfredo Pérez Pérez comunicó la emergencia a la torre de control y anunció que había fuego a bordo.

Dos minutos y 27 segundos más tarde, a las 17:25:27 GMT, se produjo una segunda explosión en la zona trasera. El piloto perdió el control mientras intentaba regresar a Barbados y la aeronave cayó al mar.