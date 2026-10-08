En Cuba · Educación
Septiembre en
clave de resiliencia
En medio de una compleja coyuntura socioeconómica y severas tensiones logísticas, más de 1.4 millones de estudiantes cubanos regresaron a las aulas este 1.º de septiembre. Con más de 10 000 instituciones abiertas y el concurso de 135 000 docentes, el inicio del curso escolar 2026-2027 ratifica la determinación estatal de sostener la educación pública como un pilar estratégico para el desarrollo nacional.
El retorno a las rutinas lectivas ha devuelto a las calles de toda la geografía cubana su pulso más vital. Cada septiembre el inicio del año académico se convierte en una movilización social donde convergen las esperanzas de miles de familias. Sin embargo, la concreción del curso escolar 2026-2027 adquiere una dimensión singular al desarrollarse en un contexto socioeconómico exigente, atravesado por estrecheces materiales y tensiones en el transporte urbano e interprovincial.
Resulta imprescindible analizar el acontecimiento en su justa perspectiva: en cualquier otra lógica económica o bajo prioridades distintas, la severidad del escenario actual habría justificado postergar la apertura de las aulas a la espera de un panorama ideal.
No obstante, la decisión estratégica del país fue movilizar sus recursos y abrir las puertas de más de 10 000 centros docentes y garantizar el derecho irrestricto a la enseñanza de más de 1.4 millones de niños, adolescentes y jóvenes de la Educación General, junto a más de 18 000 estudiantes del subsistema deportivo.
Como calificó en la Mesa Redonda la ministra de Educación, doctora Naima Ariatne Trujillo Barreto, el reinicio de las clases en las actuales circunstancias constituye “un acto heroico”. Proteger la presencialidad –resaltó la titular– resulta indispensable durante la infancia y la adolescencia, pues el intercambio directo con el claustro y el grupo de pares resulta insustituible en la formación integral del individuo.
Rostros, metas y vocaciones
En las aulas, la dimensión de los planes de estudio cobra vida en los rostros de sus protagonistas. Declaraciones de los más pequeños recogidas por BOHEMIA muestran, por ejemplo, a Ariel, que aspira a convertirse en técnico medio en Informática, una vocación sembrada en el seno familiar que ahora busca concretar tras culminar el octavo grado en la Escuela Secundaria Básica (ESBU) Rubén Bravo Álvarez. En ese mismo centro, Camila transita por su último año de secundaria con la mirada puesta en el preuniversitario y, más adelante, en las ciencias biológicas marinas. Muy cerca de allí, Karla sueña con vestir la bata blanca de los profesionales de la salud.
Ariel
Aspira a convertirse en técnico medio en Informática, una vocación sembrada en el seno familiar que busca concretar tras culminar el octavo grado.
Camila
Transita por su último año de secundaria con la mirada puesta en el preuniversitario y, más adelante, en las ciencias biológicas marinas.
Karla
Sueña con vestir la bata blanca de los profesionales de la salud.
Aunque niños y jóvenes son conscientes del complejo escenario económico que los rodea, al cruzar el umbral de las escuelas esa realidad inmediata se transforma en un territorio de aprendizaje y realización personal. Han entrado a un espacio protegido donde la sociedad ratifica que su crecimiento humano e intelectual es la prioridad insustituible.
Esa articulación de sueños marcó la jornada inaugural en la Escuela Primaria Rafael María de Mendive, en el municipio capitalino de Centro Habana, sede del Acto Central por el inicio del año lectivo. La cita contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República y otras autoridades de instituciones formadoras.
Respuestas locales e innovación organizativa
Para sostener las aulas abiertas frente al efecto acumulado de las carencias materiales, el Ministerio de Educación ha diseñado estrategias flexibles que priorizan el principio de la territorialidad.
La respuesta no se ha basado en fórmulas uniformes, sino en contextualizar el proceso en cada comunidad, evaluando variables: las distancias que deben recorrer los alumnos, la disponibilidad del transporte y las condiciones de los servicios básicos.
Entre las principales innovaciones organizativas destaca la consolidación de la zona educativa, un concepto que permite integrar los recursos humanos y materiales de distintas instituciones en un mismo territorio.
Mediante esta articulación, un espacio físico o instalación escolar puede acoger matrículas de primaria, secundaria o educación superior en diferentes horarios, al tiempo que profesionales del deporte y la cultura se incorporan como facilitadores de programas complementarios.
Ejemplos de esta flexibilidad, destacó la titular de Educación en el programa televisivo, se constatan en proyectos, entre ellos, el de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), cuyos recursos tecnológicos y docentes fueron puestos en función de estudiantes de secundaria básica de comunidades aledañas.
De igual modo —señaló—, la atención a los centros internos y en régimen de beca —los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas (Ipvce), las escuelas especiales y las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE)— ha demandado esquemas de presencialidad adaptados y cronogramas escalonados, protegiendo con rigor prioritario a los estudiantes en situación de vulnerabilidad y a los hogares de niños sin amparo familiar.
Alianza comunitaria y cobertura docente
Sostener la vitalidad del sistema educativo en la coyuntura presente exige una articulación impecable entre las instituciones, el personal docente, las estructuras territoriales y la comunidad. Uno de los desafíos más complejos ha sido asegurar la cobertura docente frente al déficit de personal.
Para responder a este reto, se han movilizado más de 135 000 profesores, complementados con la incorporación temporal de estudiantes universitarios, profesionales de diversos sectores productivos y docentes jubilados reincorporados a las aulas.
En el caso particular de La Habana, la capital acoge a más de 3 000 jóvenes graduados procedentes de las provincias orientales para reforzar la cobertura en las asignaturas de mayor demanda, como las Matemáticas.
En esta ecuación, la alianza con la familia y las organizaciones de masas resulta determinante. La corresponsabilidad en el cumplimiento de los horarios, la flexibilidad organizativa y el acompañamiento en el estudio individual constituyen el soporte fundamental para que centros, como la ESBU 12 de Septiembre, en San Miguel del Padrón, o la propia primaria Mendive, mantengan sus puertas abiertas con rigor y entusiasmo.
Volver a las aulas en este septiembre de 2026 demuestra que mientras existan educadores firmes en su profesión, aulas preparadas para el saber y familias comprometidas con el futuro de sus hijos, subsistirán las razones más sólidas para confiar en la capacidad transformadora de la educación. La reapertura de los centros escolares es, en última instancia, la respuesta más consciente, firme y hermosa con que la patria garantiza su propia continuidad.
Una educación superior que se reinventa
En consonancia con los reajustes del sector educacional, las universidades e instituciones formadoras del país iniciaron el nuevo curso académico. Ante la compleja situación de desabastecimiento de combustible y el recrudecimiento del bloqueo energético, el Ministerio de Educación Superior (MES) ha estructurado una estrategia basada en la descentralización y el trabajo directo desde los municipios.
Trámites de matrícula descentralizados
Los estudiantes de nuevo ingreso, así como los continuantes que requirieron reingreso o ratificación de matrícula, realizaron sus trámites organizativos directamente en sus provincias o municipios de residencia. Las gestiones se formalizaron tanto de manera presencial como por vía online a través de las sedes centrales, los Centros Universitarios Municipales (CUM) y las Filiales Universitarias Municipales (FUM).
Organización docente por modalidades
Las nuevas dinámicas académicas permiten organizar la docencia según las características de cada territorio y las condiciones concretas de estudiantes e instituciones.
Curso Diurno
Combina las modalidades semipresencial y a distancia. Las actividades presenciales se desarrollarán en las sedes centrales, CUM, FUM y entidades productivas o de servicios de cada localidad.
Curso por Encuentros
Se realizan encuentros presenciales al menos una vez al mes para orientar y evaluar las tareas de aprendizaje en las carreras universitarias y programas de técnico superior.
Curso a Distancia
Mantiene su concepción y dinámica habituales.
Como parte de su formación integral, los universitarios se incorporan a tareas socioeconómicas, principalmente mediante la Red Juvenil Comunitaria. El MES insta a los estudiantes y familias a seguir los detalles organizativos específicos de cada territorio a través de las páginas web y canales oficiales de sus respectivas universidades y sedes municipales.