El retorno a las rutinas lectivas ha devuelto a las calles de toda la geografía cubana su pulso más vital. Cada septiembre el inicio del año académico se convierte en una movilización social donde convergen las esperanzas de miles de familias. Sin embargo, la concreción del curso escolar 2026-2027 adquiere una dimensión singular al desarrollarse en un contexto socioeconómico exigente, atravesado por estrecheces materiales y tensiones en el transporte urbano e interprovincial.

Resulta imprescindible analizar el acontecimiento en su justa perspectiva: en cualquier otra lógica económica o bajo prioridades distintas, la severidad del escenario actual habría justificado postergar la apertura de las aulas a la espera de un panorama ideal.

No obstante, la decisión estratégica del país fue movilizar sus recursos y abrir las puertas de más de 10 000 centros docentes y garantizar el derecho irrestricto a la enseñanza de más de 1.4 millones de niños, adolescentes y jóvenes de la Educación General, junto a más de 18 000 estudiantes del subsistema deportivo.

Como calificó en la Mesa Redonda la ministra de Educación, doctora Naima Ariatne Trujillo Barreto, el reinicio de las clases en las actuales circunstancias constituye “un acto heroico”. Proteger la presencialidad –resaltó la titular– resulta indispensable durante la infancia y la adolescencia, pues el intercambio directo con el claustro y el grupo de pares resulta insustituible en la formación integral del individuo.