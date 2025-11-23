En PDF edición impresa No. 9 de 2025

Foto: Yasset Llerena Alfonso
SUMARIO (pdf pág.3)
GRAFIOPINIÓN (pdf pág. 4)
AJEDREZ
Jaques al comisionado (pdf págs. 5-9)
Una visita a BOHEMIA de unas s y… otras no tanto
REPENTISMO
Porfía entre el Indio y Angelito (pdf págs. 10-11)
Hace 70 años, dos relevantes cultores de la poesía popular demostraron su capacidad para improvisar décimas. Libros y fonogramas recogen aquellos versos
DEDALES
¡Por poco me pincho! (pdf págs. 12-14)
Un pequeño e indispensable objeto para coser a mano. Su función es evitar pinchazos en los dedos
CUBA-CHINA
Ningún «cuento chino» (pdf págs. 15-19)
Toda una potencia mundial, China deviene socio seguro y siempre amigo al lado de Cuba. BOHEMIA trae consideraciones de un experto cubano
CRÓNICA
Mis seis deudas con Pedro Medina (pdf págs. 20-21)
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sostenibilidad
La ilusión subterránea (pdf pág. 22-24)
Ante el avance del calentamiento global, la captura almacenamiento de carbono se presenta como una promesa para mitigar las emisiones, pero tal entusiasmo aún no las tiene todas consigo
ERNESTO PARRA BORROTO
Con una nariz de payaso (pdf pág. 25-31)
Ha dedicado más de 25 años al trabajo del clown, cinco premios Villa Nueva de la crítica y más de 20 obras que se han convertido en parte de la vida, de su público, son algunas de las «leyendas» que puede contar este artista tunero
CONTRATOS AGROPECUARIOS
Fisuras legales (pdf pág. 32-35)
Paso primario antes de comercializar renglones agropecuarios es definir su precio, métodos de pago y destino. Misiones del contrato muchas veces violadas
EN EL MUNDO
Colombia
Petro, el desafío radical (pdf págs. 36-37)
El presidente colombiano irrumpió en Nueva York con un llamado a desobedecer órdenes imperiales, se alineó con Palestina y enfrentó a Estados Unidos por su complicidad con el genocidio israelí
Estados Unidos
Unilateralismo global marca Trump (pdf págs. 38-39)
Desde aranceles hasta geopolítica, su discurso evidenció la visión imperialista que el mandatario promueve ante el mundo
Oriente Medio
La dignidad surcando el mar (pdf pág. 40)
De viaje a Gaza va la conciencia moral del mundo; los pueblos nunca dejarán sola a Palestina
Argentina
Derrota, corrupción y un viaje oxigenante (pdf págs. 41-42)
El fracaso electoral y el escándalo $LIBRA acorralan a Milei. Busca respaldo en EE.UU., en un encuentro clave con Donald Trump
DEPORTE
Mundiales
¿Estamos a tiempo? (pdf págs. 43-45)
Cuba obtuvo un oro en atletismo y revalidó su título juvenil de baseball5, quedaron con deudas boxeo, lucha y voleibol
Palco 211
Risa y llanto (pdf págs. 46)
En buena lid (pdf pág. 47)
CULTURA (pdf págs. 48-54)
Fotografía
La luz, las sombras y el momento parlante creativo
Valoraciones sobre la muestra El tiempo en la mirada, de Humberto Mayol, fotorreportero y artista del lente, que acoge la galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
Libros
Evocaciones y esperanzas de cambio
Ensayo, crónicas, arqueología documental, recalan en una trilogía cuyos andares recién comienzan
Aquí la Tv
Un cuento de goce emocional ¿y otros azares concurrentes?
HISTORIA
(pdf pág. 55-57)
Primera Declaración de La Habana
Colosal grito de rebeldía y combate
Así calificó la prensa de la época a este documento, aprobado por la Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba en la Plaza de la Revolución, el 2 de septiembre de 1960
LE CONTESTA BOHEMIA (pdf págs. 58-59)
- Un enigma jurídico
- Habitante milenario
UN POCO PARA TODOS (pdf págs. 60-61)
- Cuidado con tu espalda
- Tu mejor juez
A la cocina
- MAYONESA VEGETAL
- PLÁTANOS A LA TENTACIÓN
ENTRETENIMIENTO Y AJEDREZ (pdf págs. 62-63)
FILATELIA Y PALABREANDO (pdf pág. 64)
CRUCIGRAMA Y REFRANES DE LA ABUELA (pdf pág. 65)
HUMOR (pdf pág. 66)