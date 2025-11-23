En PDF edición impresa No. 9 de 2025

Foto: Yasset Llerena Alfonso

SUMARIO (pdf pág.3)

GRAFIOPINIÓN (pdf pág. 4)

AJEDREZ

Jaques al comisionado (pdf págs. 5-9)

Una visita a BOHEMIA de unas s y… otras no tanto

REPENTISMO

Porfía entre el Indio y Angelito (pdf págs. 10-11)

Hace 70 años, dos relevantes cultores de la poesía popular demostraron su capacidad para improvisar décimas. Libros y fonogramas recogen aquellos versos

DEDALES

¡Por poco me pincho! (pdf págs. 12-14)

Un pequeño e indispensable objeto para coser a mano. Su función es evitar pinchazos en los dedos

CUBA-CHINA

Ningún «cuento chino» (pdf págs. 15-19)

Toda una potencia mundial, China deviene socio seguro y siempre amigo al lado de Cuba. BOHEMIA trae consideraciones de un experto cubano

CRÓNICA

Mis seis deudas con Pedro Medina (pdf págs. 20-21)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Sostenibilidad

La ilusión subterránea (pdf pág. 22-24)

Ante el avance del calentamiento global, la captura almacenamiento de carbono se presenta como una promesa para mitigar las emisiones, pero tal entusiasmo aún no las tiene todas consigo

ERNESTO PARRA BORROTO

Con una nariz de payaso (pdf pág. 25-31)

Ha dedicado más de 25 años al trabajo del clown, cinco premios Villa Nueva de la crítica y más de 20 obras que se han convertido en parte de la vida, de su público, son algunas de las «leyendas» que puede contar este artista tunero

CONTRATOS AGROPECUARIOS

Fisuras legales (pdf pág. 32-35)

Paso primario antes de comercializar renglones agropecuarios es definir su precio, métodos de pago y destino. Misiones del contrato muchas veces violadas

EN EL MUNDO

Colombia

Petro, el desafío radical (pdf págs. 36-37)

El presidente colombiano irrumpió en Nueva York con un llamado a desobedecer órdenes imperiales, se alineó con Palestina y enfrentó a Estados Unidos por su complicidad con el genocidio israelí

Estados Unidos

Unilateralismo global marca Trump (pdf págs. 38-39)

Desde aranceles hasta geopolítica, su discurso evidenció la visión imperialista que el mandatario promueve ante el mundo

Oriente Medio

La dignidad surcando el mar (pdf pág. 40)

De viaje a Gaza va la conciencia moral del mundo; los pueblos nunca dejarán sola a Palestina

Argentina

Derrota, corrupción y un viaje oxigenante (pdf págs. 41-42)

El fracaso electoral y el escándalo $LIBRA acorralan a Milei. Busca respaldo en EE.UU., en un encuentro clave con Donald Trump

DEPORTE

Mundiales

¿Estamos a tiempo? (pdf págs. 43-45)

Cuba obtuvo un oro en atletismo y revalidó su título juvenil de baseball5, quedaron con deudas boxeo, lucha y voleibol

Palco 211

Risa y llanto (pdf págs. 46)

En buena lid (pdf pág. 47)

CULTURA (pdf págs. 48-54)

Fotografía

La luz, las sombras y el momento parlante creativo

Valoraciones sobre la muestra El tiempo en la mirada, de Humberto Mayol, fotorreportero y artista del lente, que acoge la galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

Libros

Evocaciones y esperanzas de cambio

Ensayo, crónicas, arqueología documental, recalan en una trilogía cuyos andares recién comienzan

Aquí la Tv

Un cuento de goce emocional ¿y otros azares concurrentes?

HISTORIA

(pdf pág. 55-57)

Primera Declaración de La Habana

Colosal grito de rebeldía y combate

Así calificó la prensa de la época a este documento, aprobado por la Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba en la Plaza de la Revolución, el 2 de septiembre de 1960

LE CONTESTA BOHEMIA (pdf págs. 58-59)

Un enigma jurídico

Habitante milenario

UN POCO PARA TODOS (pdf págs. 60-61)

Cuidado con tu espalda

Tu mejor juez

A la cocina

MAYONESA VEGETAL

PLÁTANOS A LA TENTACIÓN

ENTRETENIMIENTO Y AJEDREZ (pdf págs. 62-63)

FILATELIA Y PALABREANDO (pdf pág. 64)

CRUCIGRAMA Y REFRANES DE LA ABUELA (pdf pág. 65)

HUMOR (pdf pág. 66)