Bates escurridizos

Abundamos sobre lo ocurrido con «un» madero en la II Liga Élite. Industriales es líder del torneo. Raico Santos y Yankiel Mauris fueron elegidos como los mejores de la semana

Nuevamente un bate se robó la atención en las redes sociales durante la semana que terminó.

Como ocurrió en algún momento de la Serie Nacional 62 con el equipo de Las Tunas, se volvió a perjudicar el espectáculo y un juego entre Industriales y Sancti Spíritus se tuvo que repetir.

Industriales marca la punta de la lid. / Calixto N. Llanes

Con el madero en cuestión se realizó una conexión que incidió de modo decisivo en el marcador final del desafío a favor del conjunto capitalino 3-2.

Después de que prosperara el reclamo de la dirección de los Gallos, la Comisión Nacional decidió que ese choque sabatino debía volver a efectuarse el domingo.

Con anterioridad los especialistas dictaminaron que el bate no aparecía en la lista de permitidos para ninguno de nuestros torneos domésticos; su sello original había sido eliminado en la zona de contacto, pero no en la empuñadura.

Además -y creo es lo más importante- se constató que el implemento estaba reforzado con una empuñadura de goma que excedía las 18 pulgadas establecidas, 23 en definitiva, lo que altera el factor distancia en la conexión de la pelota.

Atendiendo al reglamento del evento, el jugador de Industriales Yoasnier Pérez fue expulsado del partido y tampoco pudo actuar en el correspondiente a la jornada dominical.

Los azules en definitiva ganaron ese duelo en el terreno, con margen aún mayor (8-2) y también el encuentro que correspondía en esa jornada, establecido por regla a siete entradas, con pizarra de 6-2.

Industriales marchaba al frente de la clasificación al concluir el fin de semana, con ocho victorias y solo tres derrotas, seguido por Matanzas y el propio Sancti Spíritus, ambos con 5-5, antes de que se efectuaran los duelos del lunes.

Pero en términos generales, no hemos aprendido la lección. Es muy pronto para recaer en el mismo error. De hecho, otros reclamos existieron este fin de semana, aunque no procedieron por no tener influencia directa en los resultados. También es cierto que si la conexión de Yoasnier no hubiera influido en el desarrollo del compromiso, nada de esto habría pasado.

Entonces, puede que no sea el único bate que de «bateo» de aquí a que concluya la competencia.

¿Cómo hacer para que no se repita?

César Valdés explicó lo complejo que es analizar un bate. / Giovanni Martínez

«No es una tarea sencilla», dijo César Valdés, jefe técnico del arbitraje en la habitual conferencia de prensa de cada lunes, desarrollada en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano. Comentó que el análisis duró más de una hora y media, antes de determinar que, en definitiva, el madero no podía haber sido usado.

Incluso, el destacado árbitro añadió que algunos peloteros tienen bates que han adquirido de forma particular y los mantienen alejados de la batera hasta último momento.

Pero alguien debería preverlo –digo- antes que ocurra. Para ello hay supervisiones: comisarios, árbitros; no obstante, queda claro que los principales responsables son los atletas y las direcciones de los equipos.

¿Cómo supo el alto mando espirituano que el bate tenía «intriga»? A cierta distancia debieron «soplarle» la información. O alguien tiene vista de halcón en el banquillo… y no de gallo.

En resumen, hablamos de lo principal: el prestigio. Sobre todo, por respeto a los aficionados, que a la postre presenciaron un choque que como dice la popular canción: «no pasó». Esto empaña el béisbol cubano, que, de hecho, no goza de muy buena salud desde hace tiempo.

Y la necesidad se extiende allende nuestras fronteras, pues toca prever que suceda algo similar en eventos internacionales, donde hemos sabido de algunos ruidos ya, por suerte, sin mayores consecuencias.

Mejores de la semana

Regresaron los premios para los MVP. Como en certámenes anteriores, un jugador de posición y un lanzador fueron votados por la población a través de la página beisbolcubano.cu, así como por la prensa especializada y la Comisión Técnica. Se valoró lo comprendido en las dos primeras subseries (ocho juegos), y Raico Santos y Yankiel Mauris fueron los elegidos.

El jardinero granmense, que actúa como designado y empuña de tercero en la tanda reforzando a Industriales, conectó nueve imparables en 18 turnos para average de 500 y OPS de 1 571, por encima de sus competidores, especialmente en ese último punto, Romny Proenza de Artemisa (1 377) y el pinareño devenido espirituano Juan Carlos Arencibia (1 109).

En tanto, el derecho relevista de los Gallos, Yankiel Mauris, salvó tres partidos en igual número de salidas, entre las cuales sumó 9.1 inning de labor y ponchó a 13 rivales.

Los obsequios fueron recibidos por la gloria invitada, Alexander Malleta, entrenador de bateo de Industriales y tal vez candidato a director técnico en un futuro. ¿Quién sabe? El otrora destacado inicialista de conjuntos capitalinos y varios equipos Cuba, durante su carrera jugó 22 series nacionales, acabó con average de 297, conectó 257 jonrones e impulsó 1 211 anotaciones.