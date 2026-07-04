En PDF edición impresa No. 5 de 2026

PORTADA
Foto: Yasset Llerena Alfonso
Diseño: Víctor Manuel Falcón García
SUMARIO (pdf pág.3)
GRAFIOPINIÓN (pdf pág. 4)
CENTENARIO DEL COMANDANTE (pdf págs. 5-7)
Las certezas de la cultura mayor
Pensemos en los valores formativos aportados por Fidel al invitarnos a ser parte activa de las transformaciones de nuestra Cuba en Revolución
BOHEMIA (pdf págs. 8-10)
Una antigüedad que respira
Decana de América Latina entre las revistas de temas variados de curso ininterrumpido y una de las pocas del mundo que han atravesado más de un siglo sin detenerse, avanza hacia los 120 años con la firmeza de quien ha sobrevivido a todas las tormentas
TRADICIONES (pdf págs. 11-13)
Anotaciones bajo la luna gitana
Los estigmas no impiden la reafirmación de un conglomerado humano de significativos aportes a la cultura universal
ARTES VISUALES (pdf págs. 14-17)
«La escultura monumentaria es como una exposición permanente«
El pensamiento y la sensibilidad del destacado artista Andrés González González nutren el quehacer de su carrera profesional creativa en superación permanente
METEORO 2026 (pdf págs. 18-19)
Ineludible previsión
Solo la práctica constante, la consecución de una cultura preventiva y saber avizorar los riesgos, pueden ayudar a preservar lo más importante, la vida humana
CRÓNICA (pdf págs. 20)
Posando ante un cajón
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (pdf págs. 21-23)
De residuos a combustible
El proyecto Pyralis apuesta por energía y saneamiento ambiental
EN CUBA
SEXUALIDAD (pdf págs. 24-31)
¿UN NUEVO MAPA DEL DESEO?
Basta asomarse a las redes sociales para descubrir un auge de espacios dedicados a la sexualidad, donde los mandatos clásicos del amor y la fidelidad en pareja han dejado de ser ley para convertirse apenas en una sugerencia. Entre confesiones, comunidades afines y encuentros en bares, toman formas dinámicas de vínculos que ensanchan sin pudor los márgenes de la relación tradicional. BOHEMIA escuchó las historias de quienes decidieron poner la monogamia en pausa
SOLIDARIDAD (pdf págs. 32-35)
Crear y vencer, por la paz
Bastaba recorrer los salones y pasillos del Palacio de Convenciones para comprender que los casi 800 delegados al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba por el 1o de mayo, en La Habana, llegaron desde familias humildes a defender el porvenir
EN EL MUNDO
Bolivia (pdf págs. 36-37)
Engaño del ajuste, rebelión en las calles
El severo programa de ajuste fiscal de Rodrigo Paz choca contra el histórico músculo social del altiplano. Detrás de las dádivas oficiales y la tentación de la fuerza, se dibuja un escenario de ingobernabilidad donde las bases populares reescriben su unidad en las carreteras
China (pdf págs. 38-40)
Imparable influjo
Relaciones desconfiadas o sólidas con contrincantes y socios sitúan al gigante asiático a la vanguardia del mundo. Cuba reconoce su liderazgo
Estados Unidos-Cuba (pdf págs. 41-42)
Crimen y fracaso imperial
Washington intensifica su estrategia de asfixia económica y presión política contra Cuba. La Habana responde con denuncias, resistencia y llamados por la soberanía
DEPORTES
Juegos Centroamericanos y del Caribe (pdf págs. 43-45)
Cien años sin soledad
Viaje por una historia que vuelve a abrirse en Santo Domingo 2026
Palco 211 (pdf pág. 46)
-En buena lid (pdf pág. 47)
CULTURA (pdf págs. 48-54)
Cubadisco 2026
Al pan pan y al vino vino, ¿y mucho más?
Pensemos el evento y cada fonograma como lo que deben ser: actos de creación concebidos para influir en los saberes, el intelecto y la espiritualidad de los públicos
Literatura
Atentos a las musas
Sobre iniciativas para conservar y difundir el patrimonio documental asociado a las letras y el arte, conversan dos expertos bibliotecarios
AquÌ la Tv
El arte de comunicar
HISTORIA
Lázaro Peña González (pdf págs. 55-57)
Esforzado paladín del movimiento obrero
Así lo definió Fidel en la despedida de duelo del relevante líder sindical hace 52 años
Le contesta BOHEMIA (pdf págs. 58-59)
Los días que nunca existieron
¿Días robados al calendario?
El octavo continente
Sobre la relación de larga data entre el hombre y la Luna y sus intentos por colonizarla
UN POCO PARA TODOS (págs. 60-61)
- La educación
- Ríase
- A la cocina
ENTRETENIMIENTOS Y AJEDREZ (pdf págs. 62-63)
FILATELIA Y PALABREANDO (pdf pág. 64)
CRUCIGRAMA Y REFRANES DE LA ABUELA (pdf pág. 65)
HUMOR (pdf pág. 66)