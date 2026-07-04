En PDF edición impresa No. 5 de 2026

PORTADA

Foto: Yasset Llerena Alfonso

Diseño: Víctor Manuel Falcón García

SUMARIO (pdf pág.3)

GRAFIOPINIÓN (pdf pág. 4)

CENTENARIO DEL COMANDANTE (pdf págs. 5-7)

Las certezas de la cultura mayor

Pensemos en los valores formativos aportados por Fidel al invitarnos a ser parte activa de las transformaciones de nuestra Cuba en Revolución

BOHEMIA (pdf págs. 8-10)

Una antigüedad que respira

Decana de América Latina entre las revistas de temas variados de curso ininterrumpido y una de las pocas del mundo que han atravesado más de un siglo sin detenerse, avanza hacia los 120 años con la firmeza de quien ha sobrevivido a todas las tormentas

TRADICIONES (pdf págs. 11-13)

Anotaciones bajo la luna gitana

Los estigmas no impiden la reafirmación de un conglomerado humano de significativos aportes a la cultura universal

ARTES VISUALES (pdf págs. 14-17)

«La escultura monumentaria es como una exposición permanente«

El pensamiento y la sensibilidad del destacado artista Andrés González González nutren el quehacer de su carrera profesional creativa en superación permanente

METEORO 2026 (pdf págs. 18-19)

Ineludible previsión

Solo la práctica constante, la consecución de una cultura preventiva y saber avizorar los riesgos, pueden ayudar a preservar lo más importante, la vida humana

CRÓNICA (pdf págs. 20)

Posando ante un cajón

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (pdf págs. 21-23)

De residuos a combustible

El proyecto Pyralis apuesta por energía y saneamiento ambiental

EN CUBA

SEXUALIDAD (pdf págs. 24-31)

¿UN NUEVO MAPA DEL DESEO?

Basta asomarse a las redes sociales para descubrir un auge de espacios dedicados a la sexualidad, donde los mandatos clásicos del amor y la fidelidad en pareja han dejado de ser ley para convertirse apenas en una sugerencia. Entre confesiones, comunidades afines y encuentros en bares, toman formas dinámicas de vínculos que ensanchan sin pudor los márgenes de la relación tradicional. BOHEMIA escuchó las historias de quienes decidieron poner la monogamia en pausa

SOLIDARIDAD (pdf págs. 32-35)

Crear y vencer, por la paz

Bastaba recorrer los salones y pasillos del Palacio de Convenciones para comprender que los casi 800 delegados al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba por el 1o de mayo, en La Habana, llegaron desde familias humildes a defender el porvenir

EN EL MUNDO

Bolivia (pdf págs. 36-37)

Engaño del ajuste, rebelión en las calles

El severo programa de ajuste fiscal de Rodrigo Paz choca contra el histórico músculo social del altiplano. Detrás de las dádivas oficiales y la tentación de la fuerza, se dibuja un escenario de ingobernabilidad donde las bases populares reescriben su unidad en las carreteras

China (pdf págs. 38-40)

Imparable influjo

Relaciones desconfiadas o sólidas con contrincantes y socios sitúan al gigante asiático a la vanguardia del mundo. Cuba reconoce su liderazgo

Estados Unidos-Cuba (pdf págs. 41-42)

Crimen y fracaso imperial

Washington intensifica su estrategia de asfixia económica y presión política contra Cuba. La Habana responde con denuncias, resistencia y llamados por la soberanía

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe (pdf págs. 43-45)

Cien años sin soledad

Viaje por una historia que vuelve a abrirse en Santo Domingo 2026

Palco 211 (pdf pág. 46)

-En buena lid (pdf pág. 47)

CULTURA (pdf págs. 48-54)

Cubadisco 2026

Al pan pan y al vino vino, ¿y mucho más?

Pensemos el evento y cada fonograma como lo que deben ser: actos de creación concebidos para influir en los saberes, el intelecto y la espiritualidad de los públicos

Literatura

Atentos a las musas

Sobre iniciativas para conservar y difundir el patrimonio documental asociado a las letras y el arte, conversan dos expertos bibliotecarios

AquÌ la Tv

El arte de comunicar

HISTORIA

Lázaro Peña González (pdf págs. 55-57)

Esforzado paladín del movimiento obrero

Así lo definió Fidel en la despedida de duelo del relevante líder sindical hace 52 años

Le contesta BOHEMIA (pdf págs. 58-59)

Los días que nunca existieron

¿Días robados al calendario?

El octavo continente

Sobre la relación de larga data entre el hombre y la Luna y sus intentos por colonizarla

UN POCO PARA TODOS (págs. 60-61)

La educación

Ríase

A la cocina

ENTRETENIMIENTOS Y AJEDREZ (pdf págs. 62-63)

FILATELIA Y PALABREANDO (pdf pág. 64)

CRUCIGRAMA Y REFRANES DE LA ABUELA (pdf pág. 65)

HUMOR (pdf pág. 66)