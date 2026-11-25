Fidel:
las huellas del tiempo
A diez años de su fallecimiento, BOHEMIA vuelve sobre una trayectoria que atravesó la historia cubana contemporánea. Fotografías, documentos y trabajos periodísticos permiten recorrer algunos de sus momentos decisivos, conflictos y resonancias.
Volver sobre la historia
De los escenarios de la vida política y militar a las relaciones internacionales; de los documentos que fijan una época a los testimonios que revelan rasgos personales, esta selección propone un recorrido por acontecimientos, decisiones y momentos que marcaron la historia cubana contemporánea. El trayecto concluye con las imágenes de la despedida de 2016 y del último viaje de sus restos por la Isla.
Lecturas
Una selección de miradas periodísticas para recorrer acontecimientos, ideas y escenas de una época.
Asaltado y destruido el estudio del escultor FidalgoLeer artículo
Carta sobre TrujilloLeer artículo
La operación subversiva yanqui de 1959Leer artículo
Las relaciones Estados Unidos-Cuba desde la visión de FidelLeer artículo
Las mil y una tentativas de asesinar a FidelLeer artículo
Fidel en la lucha contra bandidos (1962–1965)Leer artículo
Riguroso y sensible a la vezLeer artículo
Su ideario latinoamericanista y caribeñoLeer artículo
Caravana eterna
Casi 58 calendarios después de aquel primer periplo imborrable, los restos de Fidel repitieron la travesía de la Caravana de la Libertad y viajaron casi 1 000 kilómetros, en cinco días, con un cortejo que recorrió Cuba para darle la oportunidad a todos de rendir homenaje al líder de la Revolución Cubana.
El duelo es largo, de lágrimas sensibles que acompañan con determinación su legado. Desde que se manifiesta el Sol hasta el ocaso, la caravana avanza, las personas se alinean para trazar desde cada mirada su último adiós, en cada calle, plaza y recóndito paraje laten voces, silencios parlantes, tal vez como mágica fórmula para volver a un reencuentro.
«Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado.»