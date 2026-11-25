Casi 58 calendarios después de aquel primer periplo imborrable, los restos de Fidel repitieron la travesía de la Caravana de la Libertad y viajaron casi 1 000 kilómetros, en cinco días, con un cortejo que recorrió Cuba para darle la oportunidad a todos de rendir homenaje al líder de la Revolución Cubana.

El duelo es largo, de lágrimas sensibles que acompañan con determinación su legado. Desde que se manifiesta el Sol hasta el ocaso, la caravana avanza, las personas se alinean para trazar desde cada mirada su último adiós, en cada calle, plaza y recóndito paraje laten voces, silencios parlantes, tal vez como mágica fórmula para volver a un reencuentro.