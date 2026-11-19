Testimonios de compañeros de lucha, colaboradores y amigos cercanos sobre cómo en Fidel se integraban la disciplina y el carácter fuerte con la nobleza y una profunda sensibilidad

Por. / YUNET LÓPEZ RICARDO*

Con barba oscura, su uniforme verde olivo y un tabaco despidiendo humo, aparece Fidel en la primera foto que Ramón Durán tiene junto a él y guarda como un tesoro desde hace más de 30 años. Era el 17 de mayo de 1985 en el Palacio de la Revolución y aquel día, según acostumbre del Comandante al terminar cada recepción, se reunió con los trabajadores, sin importar el cansancio o la hora, pues ese era su modo de agradecerles su esfuerzo.

La ternura en la personalidad de Fidel se reflejó, sobre todo, en el trato cariñoso que siempre tuvo con los niños. En la imagen, le ofrece una barra de chocolate a hijo de campesinos en la Sierra Maestra, 1958. / Oficina de Asuntos Históricos

“Serían como las seis de la mañana y se quedó conversando con los tres compañeros que estábamos allí hasta alrededor de las ocho. Yo estaba emocionado, nunca antes había hablado ni estado tanto tiempo con él. Esos momentos todos lo esperaban siempre; y muchas veces compartíamos también con Raúl. Los dos brindaban con nosotros y se quedaban hasta cuatro horas”, nos dice Durán.

“Disfrutaban esos ratos, se despejaban, reían. Le gustaba preguntar mucho y escuchar las historias de José Vela, el jefe del departamento de Gastronomía en ese entonces, y José Cruz, El Pichy, jefe de cocina, quienes ya rozaban los 80 años y le contaban lo que vivieron en el capitalismo. El Comandante hacía también algunas anécdotas, como aquella de cuando él era pequeño y le robó al padre, de la casa, unos chorizos para dárselos a unos niños pobres del batey; y decía que a eso no le llamaba robo, pues significaba ayudar a otra persona.

“Él era muy preocupado, nos preguntaba por la familia. Un día le comenté que iba de vacaciones a Santiago de Cuba y visitaría la Comandancia de la Plata, la Granjita Siboney y la Gran Piedra. Me dijo: ‘Bueno, ve a todos esos lugares y cuando vengas conversamos’. A mi regreso, de lo que más me preguntó fue de la Comandancia: ‘¿Fuiste a lo de las Marianas? ¿Y al río? ¿Viste el refrigerador de gas que teníamos allí? ¿Llegaste arriba, a Radio Rebelde?’. ‘Sí, a todos esos lugares’, yo le decía, y hasta le traje algunas fotos para que viera.

“Nos daba tanta confianza para conversar con él, que era como hacerlo con cualquier otra persona, por supuesto, con respeto, pero sin miedo”, concluye Durán, quien trabajó 35 años en el Palacio de la Revolución, desde 1975 a 2010, y de estos la última década como jefe del Departamento de Gastronomía.

Es que si bien la personalidad de Fidel no era la del cubano hablador y bullicioso, sí tenía un fino sentido del humor. En una ocasión, durante una visita a la ciudad japonesa de Hiroshima, el Comandante y quienes lo acompañaban tuvieron que permanecer allí un día más, como consecuencia de una nevada que impedía a los aviones despegar. En medio del frío y la espera, según recuerda el economista Osvaldo Martínez, Fidel los convocó a comer en su habitación, “y en ese momento estaba interesado, simplemente, en hacer cuentos, chistes, y reírse con nosotros”.

Ese hombre que conversaba y reía con ellos era el mismo capaz de someterlos a exhaustivos interrogatorios sobre cualquier asunto de trabajo, pero tenía una profunda dosis de humanismo con lo que tocaba cada momento. Por eso sabía crear entre sus colaboradores un ambiente de confianza en el cual las relaciones fueran directas, estimulantes, sin tensiones ni distanciamiento, a tal punto que no dudaba un instante en demostrarles esa familiaridad.

“Él iba a mi casa”, aseguraba Abraham Maciques desde las cercanías y vivencias que atesoró por tantos años a su lado, y hablaba sobre la vez que llegó y su mamá le dijo: “Fidel, yo tenía unas ganas de conocerlo”. “Porque tú no habías querido, me hubieses dicho antes y yo te hubiese visto enseguida”, respondió.

Junto a su compañero de luchas, el capitán del Ejército Rebelde, Felipe Guerra Matos, a quien lo unió siempre la amistad y el respeto. / Autor no identificado

“Siempre tenía una respuesta, y con cariño. Mira, ver a un dirigente de un país al que le sobran las responsabilidades preocuparse y dedicar tiempo a otros, tratarlos con ese afecto… Él no tenía nada, vivía para su pueblo”, añadía Maciques.

Tal vez por la espontaneidad de Fidel, sin miradas por encima del hombro ni autoritarismos, y sí con una amabilidad natural, el diplomático Giraldo Mazola, al principio de conocerlo, no lo llamaba Comandante y le decía solo su nombre. “Él nunca me dijo que no, lo tomaba con absoluta tranquilidad. Jamás fue un jefe que me requirió: ‘Óigame, yo soy el Comandante Fidel Castro, dígame Comandante, o doctor’. Cuando hablabas con él te sentías como si estuvieras con alguien que conoces desde niño. Te daba esa impresión a pesar de que era imponente, pero te trataba con tal sencillez que te hacía sentir tranquilo. Yo le dije Fidel hasta que comencé a darme cuenta de que casi todo el mundo le decía “Usted” o “Comandante”, y entonces empecé a llamarlo así, pero no fue porque él me llamara la atención”, rememoraba.

Esa confianza de viejos amigos también la sintió siempre Cedalia Cabrera, mujer de ojos dulces y despiertos que durante décadas estuvo a pie de obra “realizando muchos de los sueños de Fidel”, según ella misma dice. “Yo lo respetaba, lo quería, lo tenía como todos los cubanos lo hemos tenido, como ser excepcional, pero él permitía que nuestras conversaciones fueran distendidas, no significa que utilizáramos chistes, pero sí intercambiábamos, y eso hacía que una generara y trabajara más. Además, tenía ese detalle de explicarte aunque tú no fueras médico, ni ingeniero, aunque no tuvieras nada que ver con la obra que se iba a realizar, poseía esa cualidad tan especial de lograr hacerte partícipe de lo que soñaba”.

Así lo evoca también otra de sus colaboradoras, Enith Alerm Prieto, a quien Fidel nunca dejó de impresionar, pues la cotidianidad de verlo no menguó la maravilla de estar cerca de aquel hombre “alto, corpulento, elegante, con su barba”, y por eso debe ser que, por el hilo de la memoria, como si lo tuviera al lado, escucha otra vez su tono de voz “más bien bajo, tratando siempre de buscar una complicidad en ti. Cada vez que te estaba hablando de algo, haciéndote un razonamiento, argumentándote una idea, tenía ese tono como de acariciarte con su palabra para conquistarte sin imponerse, para ganarte para su causa.

“No había para él imposibles, ese espíritu se lo impregnaba a los que estaban a su alrededor, y te enamoraba de tal manera que, por pequeña que fuera la tarea, la abrazabas de corazón, de alma y también de conciencia, por los argumentos que te daba. Eso hay que estudiarlo, su arte para convencerte.

“Además, era especialmente delicado con las mujeres, todo un caballero. Recuerdo su cortesía, su modo de elogiarte con tanta altura, con tanto respeto que de ninguna manera te hacía sentir incómoda, podías sonrojarte por la circunstancia, pero era algo que transcurría de forma elegante, pues él nunca dejó de ser un hombre así”.

¿Alguna vez le hizo un elogio a usted? –preguntaron en una ocasión a Enith. “Sí, bastantes veces. Él se daba cuenta cuando una se arreglaba el pelo, y te celebraba, son rasgos de su personalidad que lo humanizan. Era un hombre de detalles en todos los ámbitos de la vida, desde organizar una gran tarea hasta un acto, desde estar al tanto de grandes cuestiones, hasta darse cuenta de que la persona que tenía delante, había incorporado un cambio en su imagen. Era impresionante”.

María del Carmen Concepción, Carmita, era la primera secretaria del Partido en la provincia de Pinar del Río cuando recibió allí al Comandante; y en aquel encuentro, aunque no era el primero, ella pudo descubrir al ser tan sensible, recio y exigente. “Empezamos a hablar y yo comencé a percatarme de su lado humano. Me preguntó por la familia y cómo me las arreglaba en la casa con una responsabilidad tan compleja. Entonces le dije: ‘No me diga nada, que anoche me explotó la olla de presión y se me puso el techo lleno de frijoles’.

Intervención especial en la televisión cubana para informar al pueblo sobre los resultados de su reciente viaje a la Unión Soviética (URSS), en 1964. / Liborio Noval

“Cómo es eso, Carmita, que yo de pronto amanezca con la triste noticia de que tú sufriste quemaduras porque la olla haya explotado”. Y enseguida llamó a su ayudante: “Búscale una olla a Carmita y mándasela de inmediato”. ‘Gracias, Comandante, pero ya yo la arreglé ¿Pero tú eres mecánica? ‘Ay, Comandante, las mujeres cubanas sacamos candela. Mire, ¿usted sabe cómo yo la arreglé? Cogí una tapita de pomo de penicilina, la puse de abajo hacia arriba y ya, resolví el problema, lo único que el techo lo tengo que volver a pintar’.

“Fidel pensó en lo que me pudo pasar y su primer impulso fue ayudarme; ahí yo me percaté de su grandeza”, confiesa Carmita. Pero lo que más le impactó sucedió una hora después, pasadas las 12 de la noche, cuando en medio de su conversación con el Jefe, muy interesado en su vida, en su esposo, vio llegar a su hijo. “Él lo había mandado a buscar, venía hasta con su uniforme de vocacional, y lo sentó al lado mío. Yo me puse muy nerviosa porque mi niño temblaba, tenía 16 años, y estar frente a aquel hombre tan grande… Fidel estuvo con nosotros hasta las dos o las tres de la mañana y parecía un padre, le pasaba la mano y le aconsejaba: ‘Pórtate bien con tu mamá’. En ese momento yo comencé a ver que detrás de ese hombre que me decía: ‘Siéntate, que no sabes de lo que estás hablando’, había un tremendo corazón”.

De los detalles increíbles que tenía con sus subordinados, también conoce José Luis Rodríguez, quien en una de aquellas noches de trabajo cuando unían un día con otro y las amanecidas los sorprendían en el Palacio, el Comandante le dijo: “Ven acá, José Luis, qué piensa tu mujer de todas las reuniones estas de madrugada”. “Bueno, Comandante, ella es militar, teniente coronel del Minfar, y sabe en lo que yo estoy metido”. “¿Pero ella lo sabe bien?”, insistió Fidel, y entonces tomó un cartón y escribió: “A quien pueda interesar. Por medio de la presente doy fe de que el compañero José Luis estuvo reunido conmigo hasta las 3:00 a. m., después de esta hora no doy fe. Fidel”.

“Cuando yo le llevé eso a mi mujer, me dijo sonriendo: ‘Pero, ¿y esto qué cosa es?’. ‘Solo para que tú sepas que él está preocupado por las reuniones mías de madrugada, para que no te vayas a inquietar mucho’.

“Fidel era un hombre inimaginable desde el punto de vista humano, de las cosas que hacía y no se les daba publicidad, sobre todo por su capacidad de saber ponerse en tu lugar, era sumamente sensible. Él sentía todo eso que le sucedía a la gente cercana muy profundamente, y actuaba en ese sentido”, explica José Luis.

Sin embargo, para que todo siempre se hiciera bien, no pocos eran los regaños para quienes estaban junto a él, pero, “si eso sucedía, porque metíamos la pata, porque uno se equivoca también, después nos pasaba la mano”, recuerda Mayda, una de sus taquígrafas; pues en Fidel se conjugaban a la par dureza y sensibilidad, rigor y elogio.

“Con Fidel podías errar, pero se lo tenías que decir antes de que él lo descubriera. En ocasiones lo aceptaba y te decía: ‘Bueno, que no se repita’, y en ese caso salías bien. Eso sí, no pienses que no se iba a dar cuenta, pues tenía una percepción especial para el fraude, empezaba a hablar con una persona y sabía si le estaba inflando un globo, como decimos los cubanos, o si le hablaba con la verdad”, confiesa el economista José Luis Rodríguez.

También el periodista Pedro Martínez Pírez, por sus tantas coberturas, viajes y memorias junto a él, aseguraba: “era un hombre muy receptivo, pero hacía falta que los que teníamos que decirle la verdad, se la dijéramos. Yo siempre critiqué a aquellos que le decían sin pensar: ‘Sí, Comandante’, pues cuando Fidel venía a indagar sobre algo era porque estaba buscando llegar al fondo del tema, y siempre preguntaba. Era un hombre tremendamente lleno de deseos de hacer el bien en un país pobre, como es este, con una situación difícil, pero él estaba por encima de todo eso”.

“Y se molestaba cuando le mentían, no quisieras ver tú molesto a Fidel, podía dar un manotazo en la mesa, podía decir una mala palabra, pero te aseguro que muchas veces lo vi preocuparse por ese a quien llamó la atención. Por ejemplo, si en el Consejo de Ministros fustigaba duro a un compañero, porque había cometido errores, no estaba informando correctamente, no estaba diciendo la verdad, él lo criticaba duro, muy duro, pero nunca injustamente, y se acababa la reunión y ese hombre no se iba solo, él iba a donde estaba, le pasaba el brazo por encima, lo acompañaba hasta la puerta, porque a Fidel le molestaba, le dolía criticar, y lo hacía solo porque sabía que era importante, necesario para que aprendiera la persona, para que aprendieran los demás, para que no se lastimaran los intereses de la población, para que no se cometieran más esos errores”, enfatiza Jorge Lezcano, quien trabajó junto al Comandante durante décadas.

El propio Fidel, durante una entrevista en 1985, señalaba: “Aunque suelo ser muy cuidadoso, si hay algún compañero al que tengo que hacer una crítica, lo primero que hago es tratar de protegerlo. Evitar que la crítica sea destructiva, que no lo desmoralice, que sirva de ejemplo a los demás y a la vez comprometa y estimule al que se la hace; uno se queda pensando si lo hizo con todo cuidado, si ha logrado cabalmente el objetivo […] uno tiene que estar constantemente analizando cada palabra que diga, cada cosa que plantea, porque uno debe estar incesantemente analizando lo que hace […] Por lo menos hay que estar prevenido contra la autocomplacencia, la vanagloria”.

“El Comandante tenía un carácter fuerte, si no hubiese sido fuerte su carácter no estuviéramos aquí. La fortaleza que nos impulsa en los principios no disminuye la bondad, la nobleza, las consideraciones. Hay que tener todo eso como lo tuvo Fidel porque él no solo nos educó con la palabra, sino también con el ejemplo”, aseguraba el comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, un holguinero que desde los tiempos de la guerra estuvo bajo sus órdenes.

“Si tenía que hacer una crítica la hacía, individual o colectiva. Recuerdo esos momentos, fuertes, para que las cosas se hicieran, porque no te creas que convencer a una colectividad era fácil, donde había gente sesuda, pensando, que tenían ciertos conceptos, modificarlos, abrazarlos, de ahí la tenacidad de la palabra y el ejemplo de Fidel. Sí, tenía que ser fuerte, porque si no se es fuerte, se fracasa.

“Y era un deber decirle la verdad, porque un dirigente de ese nivel debe nutrirse de la información que ponen en sus manos quienes lo rodean, y si no se le informa correctamente, la decisión puede que no sea la idónea. Una mentira es como una traición. Hay que vivir con la verdad. Por eso si tú decías algo que no era real, Fidel enseguida se percataba” añadía quien, por sus franquezas y lealtad a toda prueba, dijo una vez el Comandante: “Cuando muchos traicionen y quedemos unos pocos, ahí estará Camacho, porque él jamás traicionará”.

Georgina Leyva Pagán, Gina, compañera en la vida y la lucha de Julio Camacho, asegura: “Era muy recto, disciplinado, respetado, y también muy querido, porque se interesaba por detalles de los demás, de sus soldados, de sus subordinados. A través de los años pude comprobar que buscaba la perfección en las personas, trataba de que eliminaran de su modo de ser los comportamientos que afean al ser humano”.

Y de esa manera cómo exigía a los demás, demandaba de sí, trataba, quizás por cierto espíritu preciosista, como dijo una vez, de buscar lo óptimo, y al concluir las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, luego de abordar y discutir muchos temas, él permanecía analizando cada punto, preguntándose si hubiese sido posible profundizar un poco más en alguno, o emplear más y mejores argumentos. No obstante, pese a esa sensación de insatisfacción que podía embargarlo con cada tarea, tenía una enorme confianza en sí mismo para alcanzar lo que se propusiera.

El capitán del Ejército Rebelde Felipe Guerra Matos, Guerrita, desde los meses de la Sierra conoció del carácter severo y noble de Fidel: “Yo no recuerdo a nadie que haya estado junto a él que no haya recibido una crítica alguna vez. Y él era muy generoso, lo más humano, un caballero, pero una bestia cuando se encabronaba, cuando perdía la paciencia no creía en nadie. Siempre tuvimos muy buenas relaciones, aunque al principio yo era un poco malcriado y una vez se peleó conmigo y estuvo como un mes sin hablarme. En ese entonces yo dirigía el Enlace de La Habana y no sé por qué se molestó, solo sé que tenía, como siempre, toda la razón”.

El Comandante en Jefe junto a Cándido Palmero, dirigente fundador del contingente de la construcción Blas Roca Calderío. / Autor no identificado

Contaba Guerrita, al recordar esos tiempos, cuando lo hizo venir a su apartamento de la calle 11, en el Vedado, para salir de recorrido. Al amanecer ya estaba allí, frente al edificio 1007, y al poco rato bajó Fidel. Un jeep GAZ 69 los esperaba. El Comandante montó delante y Guerrita detrás, desde donde pudo ver cómo se llevaba a los labios la pata de los espejuelos antes de decirle al chofer que se dirigiera al plan lechero Niña Bonita.

“No habló en todo el camino, y llegamos hasta allá, donde habíamos hecho una estación de bombeo para regar las tierras de las vaquerías, pero él, por cierta razón, no estaba muy de acuerdo. Nos bajamos en la primera presa y me dijo: ‘Explícame todo este rollo que has armado aquí’. ‘No, Comandante, esto es una estación de bombeo’.

“Y empezó a preguntar: ‘¿Cuántos motores tienes?’. ‘Comandante, cuatro motores’. ‘¿Cuánto vale cada motor?’. ‘3 125 pesos’. ‘¿De qué país son?’. ‘De Inglaterra, Comandante’. ‘¿Cuántos aspersores mueve?’. ‘76’. ‘¿Cuántas hectáreas al día?’. ‘Dos hectáreas’.

“Hasta que llegamos caminando a la cortina de la presa y me dijo: ‘¿Cuántos litros por segundo gasta la presa?’. Ahí sí le tuve que contestar: ‘Comandante, de eso yo no sé nada’. ‘Guerrita, ¿hasta cuándo tengo que luchar con tu ignorancia?’. ‘Hasta que me muera, Comandante, porque yo soy un medio básico de esta Revolución’. ‘Tú lo que eres un tremendo jodedor’”.

Y ya ahí bajaron las tensiones, porque Fidel no olvidaba quién era Guerrita, el hombre que le llevó hasta las estribaciones de la Sierra al periodista norteamericano Herbert Matthews burlando todas las postas del enemigo; el organizador, junto con Celia y Frank, del envío del primer refuerzo para los rebeldes, el mismo de la clandestinidad y la guerrilla, donde luchó en varios combates y, cuando fue herido en un tobillo, aún sin estar curado totalmente, regresó a la guerra apenas pudo montarse en un caballo.

Fidel fue exigente porque amaba con profundidad, y sensible pues le nacía ser de ese modo; la educación recibida en su casa y las experiencias vividas le moldearon así el corazón. Por eso hoy quienes lo conocieron, con sus valiosas remembranzas acercan a las nuevas generaciones al Comandante inmenso que, en medio de tantas batallas, conservó siempre su humana cualidad de sostener, a partes iguales, el rigor y el sentimiento.

*Periodista y escritora. Autora de varios libros y documentales sobre la vida y obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

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Fuentes consultadas

El libro Fidel Castro, el arte de gobernar. Una aproximación a los métodos y estilo de trabajo del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, de Yunet López Ricardo.