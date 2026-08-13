Birán
Nace Fidel Castro Ruz el 13 de agosto.
Una vida atravesada por algunos de los acontecimientos políticos y sociales más importantes de la historia contemporánea de Cuba.
Nace Fidel Castro Ruz el 13 de agosto.
Ingresa en la Universidad de La Habana.
Asalto al cuartel Moncada y comienzo de una nueva etapa de la lucha revolucionaria.
Salida de prisión y posterior exilio en México.
Expedición del Granma y desembarco en Cuba.
Triunfo de la Revolución cubana.
Playa Girón y Campaña Nacional de Alfabetización.
Una de las mayores crisis internacionales de la Guerra Fría.
Nueva estructura institucional del Estado cubano.
Cuba atraviesa una profunda crisis económica.
Fidel deja provisionalmente sus funciones y posteriormente renuncia a la dirección del Estado.
Fallece el 25 de noviembre.
Bohemia vuelve a su archivo para recorrer un siglo de historia y periodismo.
Una selección de trabajos relacionados con Fidel Castro publicados y recuperados por Revista Bohemia.
Recuperación digital de materiales históricos publicados originalmente en las páginas de la revista.
Una pieza recuperada del archivo de Bohemia, publicada nuevamente en el marco del centenario.Leer en Bohemia →
Recuperación del artículo histórico “Las primeras letras de Fidel Castro”, publicado originalmente en Bohemia.Leer en Bohemia →
Una sección propia del dosier para reunir las cinco piezas de las memorias del I Coloquio Internacional, como fichas de lectura y acceso directo a Bohemia.
Una de las piezas que integran las memorias del encuentro internacional.Leer en Bohemia →
Una pieza del dossier dedicado al legado y la proyección de Fidel.Leer en Bohemia →
Trabajo integrado al conjunto de memorias del coloquio.Leer en Bohemia →
Una mirada contemporánea vinculada al centenario de Fidel.Leer en Bohemia →
Una de las piezas centrales del conjunto dedicado al encuentro internacional.Leer en Bohemia →
El Fidel de las palabras: pensamiento político, reflexión histórica, entrevistas y documentos.
Una mirada a la relación entre el pensamiento martiano y la trayectoria política e intelectual de Fidel.
Una aproximación al concepto de Revolución y a su presencia en el pensamiento político de Fidel.
El vínculo entre José Martí, Fidel Castro y dos momentos fundamentales de la historia política cubana.
Fidel y la dimensión internacional de su pensamiento político durante la segunda mitad del siglo XX.
Fotografías, portadas, páginas y documentos del archivo histórico de Bohemia.
Una vida. Una época. Una huella. El archivo de Revista Bohemia vuelve sobre sus páginas para reconstruir un siglo.Visitar Bohemia