Una vida atravesada por algunos de los acontecimientos políticos y sociales más importantes de la historia contemporánea de Cuba.

1926 Birán Nace Fidel Castro Ruz el 13 de agosto.

1945 Universidad Ingresa en la Universidad de La Habana.

1953 Moncada Asalto al cuartel Moncada y comienzo de una nueva etapa de la lucha revolucionaria.

1955 Exilio Salida de prisión y posterior exilio en México.

1956 Granma Expedición del Granma y desembarco en Cuba.

1959 Triunfo Triunfo de la Revolución cubana.

1961 Girón · Alfabetización Playa Girón y Campaña Nacional de Alfabetización.

1962 Crisis de Octubre Una de las mayores crisis internacionales de la Guerra Fría.

1976 Nueva etapa institucional Nueva estructura institucional del Estado cubano.

1990s Período Especial Cuba atraviesa una profunda crisis económica.

2006 Retiro de la dirección Fidel deja provisionalmente sus funciones y posteriormente renuncia a la dirección del Estado.

2016 Fallecimiento Fallece el 25 de noviembre.