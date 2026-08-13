 FIDEL · 100 AÑOS | La huella de un siglo | Bohemia
REVISTA BOHEMIA · EDICIÓN ESPECIAL · CENTENARIO
100

FIDEL

1926 2026
La huella de un siglo
ENTRAR AL ARCHIVO
Un nombre, un siglo, una isla
¿Cómo se mide la vida de un mito?
Pocos hombres conocen la gloria de entrar vivos en la leyenda.
01 / CRONOLOGÍA

Un siglo
en perspectiva

Una vida atravesada por algunos de los acontecimientos políticos y sociales más importantes de la historia contemporánea de Cuba.

1926

Birán

Nace Fidel Castro Ruz el 13 de agosto.

1945

Universidad

Ingresa en la Universidad de La Habana.

1953

Moncada

Asalto al cuartel Moncada y comienzo de una nueva etapa de la lucha revolucionaria.

1955

Exilio

Salida de prisión y posterior exilio en México.

1956

Granma

Expedición del Granma y desembarco en Cuba.

1959

Triunfo

Triunfo de la Revolución cubana.

1961

Girón · Alfabetización

Playa Girón y Campaña Nacional de Alfabetización.

1962

Crisis de Octubre

Una de las mayores crisis internacionales de la Guerra Fría.

1976

Nueva etapa institucional

Nueva estructura institucional del Estado cubano.

1990s

Período Especial

Cuba atraviesa una profunda crisis económica.

2006

Retiro de la dirección

Fidel deja provisionalmente sus funciones y posteriormente renuncia a la dirección del Estado.

2016

Fallecimiento

Fallece el 25 de noviembre.

2026

Centenario

Bohemia vuelve a su archivo para recorrer un siglo de historia y periodismo.

02 / EL ARCHIVO

Fidel
en Bohemia

Una selección de trabajos relacionados con Fidel Castro publicados y recuperados por Revista Bohemia.

03 / CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Bohemia
Vieja

Recuperación digital de materiales históricos publicados originalmente en las páginas de la revista.

01
Centro de Documentación 2026

El Fidel de Luis Rey

Una pieza recuperada del archivo de Bohemia, publicada nuevamente en el marco del centenario.

Leer en Bohemia →
02
Centro de Documentación 2026

Fidel niño: trazos iniciales de un destino

Recuperación del artículo histórico “Las primeras letras de Fidel Castro”, publicado originalmente en Bohemia.

Leer en Bohemia →
04 / MEMORIAS
I Coloquio Internacional

Fidel,
legado y futuro

Una sección propia del dosier para reunir las cinco piezas de las memorias del I Coloquio Internacional, como fichas de lectura y acceso directo a Bohemia.

01
Memorias · I Coloquio

Simientes y frutos de las universidades

Una de las piezas que integran las memorias del encuentro internacional.

Leer en Bohemia →
02
Memorias · I Coloquio

Abogado del pueblo

Una pieza del dossier dedicado al legado y la proyección de Fidel.

Leer en Bohemia →
03
Memorias · I Coloquio

Fidel convoca

Trabajo integrado al conjunto de memorias del coloquio.

Leer en Bohemia →
04
Memorias · I Coloquio

La llama eterna de su centenario

Una mirada contemporánea vinculada al centenario de Fidel.

Leer en Bohemia →
05
Memorias · I Coloquio

Fidel, eterno y universal

Una de las piezas centrales del conjunto dedicado al encuentro internacional.

Leer en Bohemia →
05 / LA PALABRA

Ideas,
discursos
y pensamiento

El Fidel de las palabras: pensamiento político, reflexión histórica, entrevistas y documentos.

Presencia de José Martí en Fidel Castro

Una mirada a la relación entre el pensamiento martiano y la trayectoria política e intelectual de Fidel.

Leer →

Revolución en el pensamiento y los actos de Fidel Castro

Una aproximación al concepto de Revolución y a su presencia en el pensamiento político de Fidel.

Leer →

Plan contra Plan: de Martí a Fidel

El vínculo entre José Martí, Fidel Castro y dos momentos fundamentales de la historia política cubana.

Leer →

La atalaya tercermundista de Fidel Castro

Fidel y la dimensión internacional de su pensamiento político durante la segunda mitad del siglo XX.

Leer →
06 / ARCHIVO VISUAL

Fidel
en imágenes

Fotografías, portadas, páginas y documentos del archivo histórico de Bohemia.

Fidel Castro en Birán
Fidel Castro en la Sierra Maestra
Fidel Castro y Hugo Chávez
Fidel Castro y Raúl Castro en la Sierra Maestra
Fidel Castro durante un discurso
Fidel Castro durante la Caravana de la Libertad
Fidel Castro durante los acontecimientos de Playa Girón
1926 — 2026

100 AÑOS

Una vida. Una época. Una huella. El archivo de Revista Bohemia vuelve sobre sus páginas para reconstruir un siglo.

Visitar Bohemia