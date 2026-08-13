El Fidel de Luis Rey

La iconografía de Fidel Castro Ruz es un tema poco explorado en las páginas de Bohemia, lo que resulta llamativo dada la naturaleza eminentemente gráfica de la revista, tanto antes como después de 1959.

Por ello, la sección Bohemia Vieja rescata el artículo “Historia de un retrato”, del destacado periodista Mario Kuchilán Sol, publicado en la edición del 30 de agosto de 1959 (núm. 26, pp. 50-51).

El texto explica las razones del enorme impacto popular que generó en su momento un retrato del líder, dibujado por Luis Rey a partir de su comparecencia en el programa televisivo “Telemundo”.

La revista decidió reproducir la imagen tras recibir numerosas cartas de los lectores solicitándola. Kuchilán Sol argumenta que en este retrato Fidel Castro se convierte en “el catalítico de la fe del pueblo”.

Esta publicación se enmarca en la conmemoración del Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana.