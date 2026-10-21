Julián del Casal, más allá de la poesía

La literatura cubana del siglo XIX cuenta con autores fundamentales, entre los que sobresale la figura del poeta Julián del Casal, máximo exponente del Modernismo en la isla y una de las voces más influyentes del movimiento en América Latina.

Con motivo del Centenario de su natalicio en 1963, la revista Bohemia dedicó varios artículos y valoraciones a su vida y obra. Desde Bohemia Vieja, rescatamos uno de aquellos textos: “Julián del Casal”, escrito por el destacado periodista Oscar F. Rego y publicado en su edición 47, del 22 de noviembre de 1963.

En este trabajo, ampliamente ilustrado, Rego traza un detallado recuento biográfico y literario del poeta, incorporando valoraciones de autores contemporáneos. Además de su poesía, el artículo aborda su labor periodística, especialmente sus crónicas sociales, de las cuales reproduce algunos fragmentos. También se destaca la cercana amistad que mantuvo con Rubén Darío, entre otros aspectos de su vida y legado.