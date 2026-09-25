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Cintio Vitier y la huella de Martí

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La cultura cubana celebra este mes dos aniversarios relevantes en la vida de Cintio Vitier: los 105 años de su nacimiento (el 25 de septiembre de 1921) y los 88 años de su encuentro con Juan Ramón Jiménez (el 20 de septiembre de 1938), del cual surgiría el libro Poemas, que lo consagró con apenas 17 años.

Con motivo de estas efemérides, la sección Bohemia Vieja rinde homenaje al destacado intelectual y escritor cubano con la publicación del artículo «Cintio Vitier: treinta años con la poesía», escrito por Loló de la Torriente y aparecido en la edición 38 del 20 de septiembre de 1968, en la sección Arte y Literatura, páginas 52-55.

El texto, ilustrado con fotografías de Constantino Arias, reseña las actividades de reconocimiento que se realizarían en la Biblioteca Nacional de Cuba y en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Además, enumera y analiza algunas de sus producciones literarias, con énfasis en su pasión y dedicación a la figura y obra de José Martí, el Apóstol.

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