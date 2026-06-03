Una vida atravesada por la historia

Hay personas cuya biografía parece avanzar al mismo ritmo de los acontecimientos de su tiempo. La de Raúl Castro es una de ellas. Nacido en Birán el 3 de junio de 1931, cuando Cuba aún buscaba su lugar entre las promesas republicanas y las desigualdades heredadas, su vida terminaría enlazándose con algunos de los episodios más decisivos de la historia nacional.

Apenas superaba los veinte años cuando se incorporó a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. El joven que participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, conoció la prisión, el exilio y la incertidumbre de quienes apostaban por transformar el país. Luego llegó México, el encuentro con otros revolucionarios, la travesía del Granma y la guerra en las montañas orientales, donde comenzó a forjarse una de las estructuras guerrilleras más importantes del Ejército Rebelde: el Segundo Frente Oriental Frank País.

Desde entonces, su trayectoria quedó indisolublemente ligada al destino de la Revolución. No fue un observador de los cambios: fue uno de sus protagonistas. Participó en la construcción de las instituciones nacidas tras el triunfo de enero de 1959, en la organización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en numerosos procesos políticos que marcaron la vida del país durante más de seis décadas.

Quienes han seguido su recorrido suelen destacar una constante: la fidelidad a una idea de compromiso. Más allá de cargos y responsabilidades, Raúl Castro ha defendido la noción de que la Revolución es una obra colectiva, sostenida por la disciplina, la unidad y la capacidad de resistir los momentos más difíciles. Esa convicción acompañó su desempeño en la dirección del Estado, en la vida partidista y en los espacios de diálogo con otras naciones.

En ese largo recorrido, marcado por victorias, desafíos y responsabilidades, permanece la imagen de un hombre cuya vida quedó entretejida con la de la Revolución y con la voluntad de preservar la independencia y la soberanía de la nación cubana.