 95 años. SIEMPRE REBELDE
Especial multimedia

95 años:
SIEMPRE REBELDE

La persistencia de una convicción

Dosier homenaje

Miradas

EL LEGADO DE RAÚL NO SE JUZGA

Treinta años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Washington convierte aquel episodio en una nueva arma política contra Cuba

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EL ECO DE UNA PRESENCIA ESPECIAL

Rememoración de la visita del entonces comandante Raúl Castro Ruz a BOHEMIA en 1966, durante la cual intercambió con los trabajadores sobre el papel de la prensa en las labores de propaganda

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EL HÉROE EN EL ESTRIBO

Cómo vemos al General de Ejército Raúl Castro Ruz en el día de suerte y homenaje de un nuevo cumpleaños

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EL MISMO SER HUMANO DE SIEMPRE

BOHEMIA ofrece a sus lectores el testimonio de quien estuvo al frente de misiones encomendadas directamente por el entonces comandante Raúl Castro

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LA ESTIRPE DE UN LÍDER

Para el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez “Raúl forma parte de esa generación que valoró la vida por encima de todo y luchó por defenderla, aunque en ello le fuera la suya propia”

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SOY UN SIMPLE SOLDADO

Versión del juicio a Raúl Castro Ruz por participar en el Asalto al Cuartel Moncada. (Resumen de la palabra viva, vehemente y tajante del joven a los jueces en día memorable)

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CARTA A LA MADRE

Escrita por Raúl desde la cárcel de Boniato mientras esperaba el juicio al cual iban a someter a los combatientes por los sucesos del 26 de julio de 1953

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95

Una vida atravesada por la historia

Hay personas cuya biografía parece avanzar al mismo ritmo de los acontecimientos de su tiempo. La de Raúl Castro es una de ellas. Nacido en Birán el 3 de junio de 1931, cuando Cuba aún buscaba su lugar entre las promesas republicanas y las desigualdades heredadas, su vida terminaría enlazándose con algunos de los episodios más decisivos de la historia nacional.

Apenas superaba los veinte años cuando se incorporó a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. El joven que participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, conoció la prisión, el exilio y la incertidumbre de quienes apostaban por transformar el país. Luego llegó México, el encuentro con otros revolucionarios, la travesía del Granma y la guerra en las montañas orientales, donde comenzó a forjarse una de las estructuras guerrilleras más importantes del Ejército Rebelde: el Segundo Frente Oriental Frank País.

Desde entonces, su trayectoria quedó indisolublemente ligada al destino de la Revolución. No fue un observador de los cambios: fue uno de sus protagonistas. Participó en la construcción de las instituciones nacidas tras el triunfo de enero de 1959, en la organización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en numerosos procesos políticos que marcaron la vida del país durante más de seis décadas.

Quienes han seguido su recorrido suelen destacar una constante: la fidelidad a una idea de compromiso. Más allá de cargos y responsabilidades, Raúl Castro ha defendido la noción de que la Revolución es una obra colectiva, sostenida por la disciplina, la unidad y la capacidad de resistir los momentos más difíciles. Esa convicción acompañó su desempeño en la dirección del Estado, en la vida partidista y en los espacios de diálogo con otras naciones.

En ese largo recorrido, marcado por victorias, desafíos y responsabilidades, permanece la imagen de un hombre cuya vida quedó entretejida con la de la Revolución y con la voluntad de preservar la independencia y la soberanía de la nación cubana.

15 momentos fundamentales

1931
Nacimiento en Birán.

Nace en Birán, entonces provincia de Oriente (actual Holguín). Este entorno rural marcaría buena parte de su formación y visión política posterior.

1940-1950
Participación en las luchas estudiantiles

Durante sus estudios en Santiago de Cuba y La Habana participa en movimientos estudiantiles y juveniles de izquierda, vinculándose tempranamente a organizaciones revolucionarias.

1953
Asalto al Cuartel Moncada

Participa junto a Fidel Castro en el asalto al Cuartel Moncada, considerado el inicio de la etapa insurreccional que conduciría al triunfo revolucionario.

1953-1955
Prisión en Isla de Pinos

Tras la acción del Moncada es condenado y encarcelado. Permanece preso hasta la amnistía decretada en 1955.

1955-1956
Exilio en México y preparación de la expedición

Participa en la reorganización del Movimiento 26 de Julio y en los preparativos de la expedición del yate Granma. Allí conoce y establece una estrecha relación con Ernesto Che Guevara.

2 de diciembre de 1956
Desembarco del Granma

Forma parte de los 82 expedicionarios que desembarcan en Cuba para reiniciar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista.

1958
Comandante del Ejército Rebelde

Es ascendido a Comandante y recibe la misión de crear y dirigir el II Frente Oriental Frank País, una de las estructuras militares más importantes de la guerra revolucionaria.

1 de enero de 1959
Triunfo de la Revolución Cubana

Participa en las operaciones finales que conducen al derrocamiento del gobierno de Batista y al triunfo revolucionario.

16 de febrero de 1959
Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Asume la dirección de las FAR, cargo que asumió durante casi cinco décadas.

3 de octubre de 1965
Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros
Década de 1990
Conducción de las FAR durante el Período Especial

Dirige la reorganización de las Fuerzas Armadas y participa activamente en medidas económicas para enfrentar la crisis derivada de la desaparición de la Unión Soviética.

2011
Triunfo de la Revolución Cubana

Participa en las operaciones finales que conducen al derrocamiento del gobierno de Batista y al triunfo revolucionario.

31 de julio de 2006
Asume provisionalmente la dirección del Estado

Tras la enfermedad de Fidel Castro, recibe de forma provisional las responsabilidades principales del gobierno cubano.

24 de febrero de 2008
lección como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros

Es elegido por la Asamblea Nacional como Presidente de Cuba. Durante su mandato impulsó reformas económicas y sociales con el proceso de actualización del modelo económico.

19 de abril de 2021
Se despide como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba

Concluye su mandato como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba durante el VIII Congreso del PCC.

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Palabras históricas

“La Constitución que hoy proclamamos garantiza la continuidad de la Revolución y la irrevocabilidad de nuestro socialismo…” Discurso en la proclamación de la Constitución de la República de Cuba, Asamblea Nacional del Poder Popular | 10 de abril de 2019
“Nunca ha sido más necesario marchar efectivamente por el camino de la unidad…” Discurso en la V Cumbre de la CELAC | Punta Cana, República Dominicana, 25 de enero de 2017
“La unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye una necesidad…” V Cumbre de la CELAC | 24 de enero de 2017
“Fidel es Fidel…” Segunda Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular | 11 de abril de 2019
“Las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de continuar la obra revolucionaria…” Reelección como Presidente | Febrero de 2013
“Mientras viva, estaré dispuesto a defender la Patria, la Revolución y el Socialismo…” Clausura del VIII Congreso del PCC | 16 de abril de 2021
“La Constitución que hoy proclamamos garantiza la continuidad de la Revolución…” Proclamación de la nueva Constitución de la República | 10 de abril de 2019
“Debemos aprender el arte de convivir civilizadamente con nuestras diferencias…” Restablecimiento de relaciones con Estados Unidos | 17 de diciembre de 2014
“Asumo esta responsabilidad por deber revolucionario…” Comunicación oficial del Consejo de Estado | 31 de julio de 2006
“Cuba seguirá defendiendo su independencia…” Visita del Papa Juan Pablo II | Enero de 1998

Testimonio

OBRAS ESCOGIDAS

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RAÚL CASTRO. UN HOMBRE EN REVOLUCIÓN

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RAÚL CASTRO Y CUBA: UNA HISTORIA MILITAR

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RAÚL CASTRO Y NUESTRA AMÉRICA

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Desde nuestras páginas

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MEMORIA VISUAL

Pensarnos desde la unidad

Al hacer memoria, Bohemia rinde homenaje al cumpleaños 95 de Raúl. Vuelve a la historia, nos cuenta esencias, raíces, y los caminos transitados y por transitar. Este relato testimonial propicia reencontrarnos con gestos, ideas, pensamientos y acciones que liderados por él y nuestro pueblo, dan fe de quienes somos, como somos en Cuba libre y soberana para todos los tiempos.

Foto: Raúl Abreu
Foto: Archivo BOHEMIA
Foto: Archivo VERDE OLIVO
Foto: Raúl Abreu
Foto: Raúl Abreu
Foto: Raúl Abreu
Foto: Gilberto Rabassa
Foto: Ernesto Matrascusa
Foto: Raúl Abreu
Foto: Raúl Abreu

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