Treinta años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Washington convierte aquel episodio en una nueva arma política contra CubaLeer más…
Rememoración de la visita del entonces comandante Raúl Castro Ruz a BOHEMIA en 1966, durante la cual intercambió con los trabajadores sobre el papel de la prensa en las labores de propagandaLeer más…
Cómo vemos al General de Ejército Raúl Castro Ruz en el día de suerte y homenaje de un nuevo cumpleañosLeer más…
BOHEMIA ofrece a sus lectores el testimonio de quien estuvo al frente de misiones encomendadas directamente por el entonces comandante Raúl CastroLeer más…
Para el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez “Raúl forma parte de esa generación que valoró la vida por encima de todo y luchó por defenderla, aunque en ello le fuera la suya propia”Leer más…
Versión del juicio a Raúl Castro Ruz por participar en el Asalto al Cuartel Moncada. (Resumen de la palabra viva, vehemente y tajante del joven a los jueces en día memorable)Leer más…
Escrita por Raúl desde la cárcel de Boniato mientras esperaba el juicio al cual iban a someter a los combatientes por los sucesos del 26 de julio de 1953Leer más…
Hay personas cuya biografía parece avanzar al mismo ritmo de los acontecimientos de su tiempo. La de Raúl Castro es una de ellas. Nacido en Birán el 3 de junio de 1931, cuando Cuba aún buscaba su lugar entre las promesas republicanas y las desigualdades heredadas, su vida terminaría enlazándose con algunos de los episodios más decisivos de la historia nacional.
Apenas superaba los veinte años cuando se incorporó a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. El joven que participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, conoció la prisión, el exilio y la incertidumbre de quienes apostaban por transformar el país. Luego llegó México, el encuentro con otros revolucionarios, la travesía del Granma y la guerra en las montañas orientales, donde comenzó a forjarse una de las estructuras guerrilleras más importantes del Ejército Rebelde: el Segundo Frente Oriental Frank País.
Desde entonces, su trayectoria quedó indisolublemente ligada al destino de la Revolución. No fue un observador de los cambios: fue uno de sus protagonistas. Participó en la construcción de las instituciones nacidas tras el triunfo de enero de 1959, en la organización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en numerosos procesos políticos que marcaron la vida del país durante más de seis décadas.
Quienes han seguido su recorrido suelen destacar una constante: la fidelidad a una idea de compromiso. Más allá de cargos y responsabilidades, Raúl Castro ha defendido la noción de que la Revolución es una obra colectiva, sostenida por la disciplina, la unidad y la capacidad de resistir los momentos más difíciles. Esa convicción acompañó su desempeño en la dirección del Estado, en la vida partidista y en los espacios de diálogo con otras naciones.
En ese largo recorrido, marcado por victorias, desafíos y responsabilidades, permanece la imagen de un hombre cuya vida quedó entretejida con la de la Revolución y con la voluntad de preservar la independencia y la soberanía de la nación cubana.
Nace en Birán, entonces provincia de Oriente (actual Holguín). Este entorno rural marcaría buena parte de su formación y visión política posterior.
Durante sus estudios en Santiago de Cuba y La Habana participa en movimientos estudiantiles y juveniles de izquierda, vinculándose tempranamente a organizaciones revolucionarias.
Participa junto a Fidel Castro en el asalto al Cuartel Moncada, considerado el inicio de la etapa insurreccional que conduciría al triunfo revolucionario.
Tras la acción del Moncada es condenado y encarcelado. Permanece preso hasta la amnistía decretada en 1955.
Participa en la reorganización del Movimiento 26 de Julio y en los preparativos de la expedición del yate Granma. Allí conoce y establece una estrecha relación con Ernesto Che Guevara.
Forma parte de los 82 expedicionarios que desembarcan en Cuba para reiniciar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista.
Es ascendido a Comandante y recibe la misión de crear y dirigir el II Frente Oriental Frank País, una de las estructuras militares más importantes de la guerra revolucionaria.
Participa en las operaciones finales que conducen al derrocamiento del gobierno de Batista y al triunfo revolucionario.
Asume la dirección de las FAR, cargo que asumió durante casi cinco décadas.
Dirige la reorganización de las Fuerzas Armadas y participa activamente en medidas económicas para enfrentar la crisis derivada de la desaparición de la Unión Soviética.
Participa en las operaciones finales que conducen al derrocamiento del gobierno de Batista y al triunfo revolucionario.
Tras la enfermedad de Fidel Castro, recibe de forma provisional las responsabilidades principales del gobierno cubano.
Es elegido por la Asamblea Nacional como Presidente de Cuba. Durante su mandato impulsó reformas económicas y sociales con el proceso de actualización del modelo económico.
Concluye su mandato como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba durante el VIII Congreso del PCC.
Al hacer memoria, Bohemia rinde homenaje al cumpleaños 95 de Raúl. Vuelve a la historia, nos cuenta esencias, raíces, y los caminos transitados y por transitar. Este relato testimonial propicia reencontrarnos con gestos, ideas, pensamientos y acciones que liderados por él y nuestro pueblo, dan fe de quienes somos, como somos en Cuba libre y soberana para todos los tiempos.