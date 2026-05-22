La dignidad no se puede encausar

Junto a los principales dirigentes de la Revolución, el pueblo capitalino reafirmó en la Tribuna Antimperialista su respaldo irrestricto al general de Ejército Raúl Castro Ruz, protagonista de valerosas páginas forjadas con sacrificio e incuestionable integridad

El reciente y formal encausamiento penal dictado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el líder al frente de la Revolución Cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, añade un capítulo más a la construcción de una narrativa fraudulenta que justifique el castigo colectivo y promueva una aventura militar en la Isla.

Sin embargo, lejos de amedrentar a un pueblo que ha hecho de la resistencia su bandera, esta nueva maniobra jurídica –trasnochada, politizada y carente de toda legitimidad internacional– no es más que otra canallada destinada a complacer a sectores anticubanos del sur de la Florida.

La tentativa de juzgar en tribunales imperiales los actos de defensa soberana de nuestra Patria no solo constituye un absurdo jurídico, sino un agravio directo a la dignidad de la nación.

/Yasset Llerena

Pero, esta burda arremetida ilegal se estrelló una vez más contra la muralla de la verdad y las ideas. Representantes de organizaciones estudiantiles, sindicales, combatientes y colectivos laborales, abarrotaron desde la madrugada de este viernes la emblemática Tribuna Antimperialista José Martí, para condenar el infame acto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario.

En el marco de la jornada por los 95 años de nuestro general de Ejército, los asistentes dejaron claro que ni las presiones externas, el criminal bloqueo económico, la reciente ofensiva para estrangular el suministro de combustibles a la Isla, ni las campañas de desprestigio basadas en acusaciones falsas, serán suficientes para someter la voluntad de una nación dispuesta a defender su Revolución a cualquier costo.

La tribuna estuvo presidida por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermudez. Participaron además el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, miembros del Buró Político e integrantes del Consejo Nacional de Defensa, entre ellos Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba; y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y otros miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del Partido, el Estado, el gobierno, las organizaciones de masas y sociales, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Tres décadas de una farsa

Las acusaciones estadounidenses descansan en la manipulación de los sucesos ocurridos el 24 de febrero de 1996, relacionados con el derribo de aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, grupo terrorista asentado en Miami y responsable entonces de reiteradas violaciones del espacio aéreo cubano con fines provocadores y hostiles.

Entre 1994 y 1996, las autoridades cubanas denunciaron formalmente ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Organización de Aviación Civil Internacional, el peligro que representaban las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la citada organización.

Sin embargo, como denunció Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, en las palabras centrales del acto, el gobierno estadounidense ignoró deliberadamente aquellas advertencias y permitió la continuidad de acciones organizadas desde su territorio contra Cuba, en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidenses.

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La respuesta de Cuba ante aquellas incursiones constituyó un acto de legítimo defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad.

En su intervención, el también coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, afirmó que Estados Unidos carece de autoridad moral para imputar al general de Ejército y recordó que, el silencio de Estados Unidos, ignorando los llamados de alerta de las autoridades cubanas, lo convirtió en cómplices de los terroristas.

“Nadie hizo más que Cuba por evitar esa tragedia”, subrayó Hernández Nordelo, aunque precisó: “Teníamos la misión de cuidar la seguridad e integridad de nuestro pueblo”.

Un estandarte moral

Intentar descalificar la figura del general de Ejército, a estas alturas, es ignorar deliberadamente el calibre de un hombre que, desde los días del Moncada, el presidio político, el Granma y el frente guerrillero en la Sierra Maestra, ha consagrado cada segundo de su vida a la defensa del ideal revolucionario.

Como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) durante décadas, Raúl no solo fue el artífice del escudo invulnerable que frenó incontables agresiones de la CIA y el Pentágono; fue el organizador meticuloso de un ejército de pueblo, disciplinado, eficiente y profundamente internacionalista. Bajo su mando, la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo se convirtió en la garantía de que esta Isla jamás volvería a ser el patio trasero de nadie. Su lealtad absoluta al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz aseguró la unidad, bastión de la continuidad del proceso revolucionario, en sus momentos más complejos.

Cuando las circunstancias le exigieron asumir la máxima dirección del Partido y del Estado, Raúl demostró gran estatura como estadista. Impulsó con audacia la actualización del modelo económico y social, fortaleció la institucionalidad de la República y abrió vías para una inserción internacional soberana y respetada, demostrando al propio Washington en 2014 que Cuba negocia bajo principios de igualdad y mutuo respeto, jamás bajo coacción.

Su posterior tránsito hacia la nueva dirección del país, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, fue una lección magistral de desprendimiento y confianza en los pinos nuevos.

Dignidad versus cinismo

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La multitud asistente rechazó la desvergüenza de las autoridades estadounidenses al intentar erigirse en jueces del mundo mientras acumulan un extenso e indecoroso historial de protección a connotados terroristas, intervenciones militares, acciones extraterritoriales y uso desproporcionado de la fuerza en distintas regiones del mundo, como el asesinato de cerca de 200 personas y la destrucción de 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca probados, hechos constitutivos de ejecuciones extrajudiciales.

En ese sentido, emotivo momento de la concentración popular devino la intervención, en representación de los familiares de los más 3 000 cubanos muertos como consecuencia de actos terroristas organizados o apoyados desde Estados Unidos contra Cuba, Betina Palenzuela Corcho, hija de Adriana Corcho, quien perdió a su madre con 12 años, abatida por la bomba colocada en la sede diplomática cubana en el año 1976 en Lisboa.

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A escasos metros de la sede diplomática norteamericana, los más de 250 000 asistentes ratificaron el compromiso colectivo de continuar defendiendo la independencia, la soberanía y el socialismo frente a cualquier intento de intimidación o descrédito promovido desde el exterior.

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Cuando restan horas para su 95 cumpleaños, el general de Ejército no necesitará defensa ante tribunales extranjeros; su mejor absolución y su más alto honor radican en el amor que le profesa su pueblo. Frente a la infamia del norte, la respuesta de nuestro combativo pueblo, no será otra que el acompañamiento firme e irrevocable a sus líderes históricos, donde la disyuntiva no será otra que vencer o morir.