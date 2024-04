¿Podemos soñar?

El más universal de los deportes ha ganado muchos adeptos en Cuba. El llamado a la selección nacional de jugadores que militan en ligas foráneas, popularmente conocidos como legionarios, es parte de una estrategia encaminada al crecimiento. Pero, ¿será ese el único camino? ¿Cómo se trabaja en la base? Sobre las perspectivas de futuro y su desarrollo actual, abundaremos a continuación

Tras el pitazo inicial desperté en un sitio mágico. Cuando abrí los ojos vi niños, coloridamente uniformados, corriendo detrás de un balón. Se podía reconocer un bando y otro. El césped estaba bien cuidado. Alrededor tenía mucho campo desprovisto.

Foto./ Anaray Lorenzo Collazo.

Pensé que había sido abducido por alguna nave extraterrestre. Pero no, estaba en un lejano paraje del municipio de Caimito, aproximadamente a 50 kilómetros de La Habana. Aquello también era Cuba.

De cierto modo, se trataba de una zona familiar para mí. Reaccioné y descubrí que estudié a pocos kilómetros de allí, en el otrora pre pedagógico Vicente Pérez Noa, mejor conocido como Ceiba 4. Desempolvé entonces algunos recuerdos en mi mente y el color de la tierra rojiza me hizo sentir como en casa.

Sin embargo, las distancias son enormes cuando se está becado. Así que jamás imaginé un terreno como el que colinda con la escuela primaria Grandes Alamedas, ubicada en un punto intermedio entre Pueblo Nuevo y Ceiba del Agua, en la provincia de Artemisa. Difícilmente se me habría olvidado.

Planeta fútbol

En esta zona, antes popular por sus extensos naranjales, prolifera una pasión inmensa por el fútbol.

De un lado para otro se mueve inquieto Angelillo. No es un niño. Resalta por su estatura. A pesar de que su apodo le presume diminuto, tiene 62 años de edad. En cambio, vive los partidos con la misma intensidad de un menor. Si pudiera, Ángel María Suárez también daría asistencias y metería goles, mas, su trabajo es enseñar a los pequeños.

“Recuerden que tienen que buscar al compañero mejor ubicado y pasarle la pelota, veo que quieren hacerlo todo solos, este no es un deporte individual”, fue su consejo para el grupo tras detener el reloj en un enfrentamiento de niños de entre cinco y seis años; o sea, estudiantes de preescolar y primer grado. A pesar de la intranquilidad que suponía aquella escena, cuando habló, cesó por completo la algarabía. Todos le escucharon con suma atención. Incluso, algunos padres. Otros menores entrenaban a un costado, también a su cargo, de siete y ocho años.

Me ubiqué en contexto y como en un partido, intenté aprovechar cada segundo en la cancha. En poco tiempo, supe que Angelillo tenía mucho que decir. Desde el saludo me identifiqué con su quehacer. Parecía que conociéramos el parado en el campo, las debilidades del contrario y la estrategia desde el minuto uno hasta el 90. Me contó orgulloso que corría el año 1981 cuando llevó el fútbol a ese sitio, donde dice, no existía tradición alguna.

Se ha dedicado siempre a este deporte y ha sido, en 43 años de labor, comisionado provincial, director técnico, entrenador en diversas categorías. Cumplió misión en Venezuela y regresó a Cuba para seguir ejerciendo como profesor en varios niveles de enseñanza. Actualmente es jefe de cátedra… y no es poco su sacrificio.

Con niños entusiastas puede haber alguna figura del futuro. / Anaray Lorenzo Collazo.

“Viajo como puedo para llegar hasta aquí. A veces agarro la bicicleta. Otros días me muevo en botella. Vivo en el pueblo de Caimito, son como 11 kilómetros de distancia.

“Pero hago lo que me gusta. No puedo parar. Estoy satisfecho con lo conseguido hasta ahora. El principal objetivo aquí es desarrollar a los niños. Y de paso, generar entretenimiento en la comunidad”.

–¿Cómo y cuándo se construyó esta cancha?

–Fue en 2006. Un grupo de compañeros decidimos hacer el sueño realidad. Varias personas y empresas nos ayudaron por aquel entonces. El terreno existía antes, pero era mucho más pequeño.

“Rescatamos una zona desbastada por el huracán Charley (agosto de 2004) para ampliarlo. Había unos cultivos de cítricos, improductivos ya, y se estaba convirtiendo en el basurero de la comunidad.

“Algunos años después fue clave el auspicio de un buen amigo. El noruego Jan Olsen, quien también lleva a la par un proyecto vinculado al ciclismo en nuestro país. Él nos ha facilitado desde entonces la mayor parte del material deportivo, uniformes y mucho más. Gracias a su ayuda hemos crecido.

La cancha principal de Grandes Alamedas. / Anaray Lorenzo Collazo.

“Son varios los atletas que han dado los primeros pasos aquí y han llegado luego al alto rendimiento. Fue curioso porque al principio hubo quienes pensaron que estábamos haciendo mal las cosas. No obstante, cuando empezaron a ver los resultados creyeron en nosotros. Ahora somos referencia y ejemplo para otros municipios. Espero que las condiciones económicas del país mejoren en el futuro para seguirnos desarrollando”.

–¿Qué se puede hacer para mejorar el fútbol cubano?

–Necesitamos más apoyo de las autoridades del Inder. Honestamente, los veo bastante alejados del fútbol. No es justo que otros deportes reciban más que este, cuando existe un presupuesto que entrega la FIFA cada año.

“No es fácil mantener la motivación así. Tanto de entrenadores como atletas. Lo más gracioso es que, al menos en edades tempranas, el fútbol es el deporte más participativo en el país desde hace algunos años.

“Es necesario competir. No es suficiente con entrenar. Todos los torneos nacionales están detenidos”.

Héroes anónimos

La sequía prolongada imposibilitó que se regara de forma adecuada el césped natural durante el invierno. Pero casualmente llovió con periodicidad, justo antes de mi visita, en el inicio de la primavera, por lo que se jugaba a placer. El color de la hierba natural era predominantemente verde.

Al costado de la escuela hay dos terrenos. Uno pequeño y otro con dimensiones aptas para partidos oficiales (106 metros de largo y 70 de ancho). En ese último hay una grada techada de tres escalones.

Toda esa llanura la recorre a diario Roberto Expósito. A sus 53 años se mantiene atlético, pues junto a su hermano son los principales encargados de velar por el mantenimiento del lugar.

Son muchos los inconvenientes. Por ejemplo, me cuenta que en época seca carga de dos en dos las cubetas de agua, desde un tanque ubicado en la parte trasera de la escuela, para poder humedecer la hierba.

“Trabajo poco a poco. Cada día hay algo nuevo que hacer. No pasa una jornada en la cual me detenga. Son muchos detalles”.

También los padres realizan un papel protagónico en esta historia.

Daniel Cabo tiene a su hijo Danilo de 14 años estudiando en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Julio Díaz, de Artemisa. Sus primeros goles los marcó en Grandes Alamedas. “Ojalá al fútbol le prestaran mayor atención. Las condiciones de la escuela de mi hijo son pésimas. Y más vergonzoso es que después de todo el sacrificio, un torneo no pueda efectuarse. La ilusión de todos los niños es poder llegar a una competencia y mostrarse. Estoy seguro de que, con un mayor seguimiento de las autoridades, Cuba podría mejorar sus resultados internacionales. Espero que al menos este sitio (Grandes Alamedas) pueda seguir existiendo”.

En mucho coincide Ramón Hurtado, quien se reúne aquí con otros veteranos cada domingo. “Tenemos un torneo de ocho equipos. Entre todos hacemos una recolecta semanal para el cuidado del terreno. Cada cual da lo que puede. De ese dinero se saca además para el combustible. Viene gente de muchos lugares. Incluso de La Habana. Crecí aquí, así que he visto como ha proliferado este lugar. Se ha hecho un gran trabajo, pero sería bueno poder contar con más apoyo desde arriba”.

Dayana García es madre de dos niños que practican fútbol. Ledian y Lian Noel, de cinco y 13 años, respectivamente. “Lo único que quieren hacer es jugar fútbol. Si fuera por ellos estarían en el terreno todo el día –dice sonriente. Por suerte en este sitio encuentran lo que desean. Es un privilegio vivir cerca y poderlos traer. Aquí padres y maestros somos como una gran familia. Todos contribuimos para que se logre el sueño. Aunque no son tiempos fáciles, hacemos el esfuerzo por ellos”.

Pese a todos los impedimentos, las carencias y la falta de apoyo, en el terreno de la escuela Grandes Alamedas se sigue jugando fútbol casi todos los días del año. En ese punto de la geografía cubana convergieron la suerte, el compromiso, los amigos y las ganas. Ojalá se multiplique por mil y se expanda, como río revuelto, en todo el archipiélago.

Que se vuelva común, para que un forastero como yo no sienta que ha sido abducido por una civilización lejana. Promover la existencia de sitios como este, en campos y ciudades cubanas, podría aportar mejores resultados en el futuro cercano.

¡Gol de Cuba!

Maykel Reyes marcó el único gol del partido contra Nicaragua. / Cortesía del entrevistado.

Fue una mera casualidad que en medio de la fecha FIFA de marzo se iniciara la confección de este material. Por ello no quisimos pasar por alto el hecho de que la selección nacional cubana se encontraba en Nicaragua enfrentando a la absoluta local, choque amistoso que acabó con victoria mínima para los nuestros de 1-0, por gol del delantero Maykel Reyes. Y atentos al dato, el pinareño alcanzó la cifra de 10 tantos con la escuadra de mayores, igualando a Marcel Hernández como los máximos artilleros activos con el equipo antillano.

Aunque lamentablemente no lo trasmitieron en la televisión cubana, seguí vía Internet el minuto a minuto, como estoy seguro hicieron muchísimos aficionados. Busqué luego la opinión del goleador: “Marcar con la camiseta de mi país siempre es especial”, fue lo primero que me escribió a través del Messenger el atacante del ART Jalapa, club de la primera división en Nicaragua.

Con respecto a los partidos venideros, aclaró que espera “se pueda armar una selección competitiva. Tendremos tiempo para prepararnos y ojalá vengan los jugadores del mejor nivel posible y que estén comprometidos con nuestra causa”.

Por cierto, los siguientes no eran choques amistosos. Profundizaremos en ello más adelante. Antes vamos a conocer la opinión de Yunielys Castillo, director técnico de la escuadra cubana.

Sobre estas pausas internacionales dijo que “son de gran importancia. En estos partidos preparatorios puedes ver a jugadores que militan en diferentes ligas. Y esta ventana en particular fue la última antes de la eliminatoria mundialista y el inicio de la Liga de Naciones.

“Estoy muy ilusionado de poder contar con algunos atletas que no habíamos tenido y ver a otros que hacía tiempo no nos podían acompañar. Siempre vamos a llamar a los mejores, pero hay que tener en cuenta lecciones y rendimiento”, me escribió vía WhatsApp.

–¿Cuál sería la fórmula para crecer más?

–Seguir sacando jóvenes a contratos en el extranjero y mejorar el rendimiento de los que juegan en Cuba. También incentivar el trabajo con los juveniles y todas las categorías que están antes de mayores. Incluir a nuevas figuras que militan en ligas foráneas, varias de ellas en proceso, aunque no debo revelarlas todavía”, finalizó el estratega.

Lo cierto es que ante Nicaragua dejamos el arco en cero, como en cuatro de las últimas seis presentaciones. Ello deja buenos puntos a favor en el aspecto defensivo, fuertemente criticado en otras épocas. También hay que dar crédito al arquero Ismael Morgado, de solo 20 años de edad, autor de varias atajadas importantes. Aunque no se retuvo lo suficiente el balón, ni se generó demasiado peligro en el área rival, una jugada rápida, con participación del asistidor Daniel Día, y gol de Maykel Reyes, en las postrimerías (minuto 81), bastó para sacar el resultado en el Estadio Nacional de Managua.

El arquero Ismael Morgado fue autor de varias atajadas importantes. / efe.com

De números

Visité la sede de la Asociación de Fútbol de Cuba, ubicada en el Estadio Pedro Marrero, del municipio capitalino de Playa, donde me recibió Oliet Rodríguez, su presidente.

Con respecto al proceso de enseñanza y captación, una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados, el directivo dijo: “tenemos una estructura basada en el proceso piramidal. Desde la base hasta el alto rendimiento. Contamos con 17 800 atletas registrados, que ‘nacen’ principalmente en los combinados deportivos.

“A ello también se suma el fútbol desde la enseñanza en las escuelas primaria y secundaria en todo el país. El sistema educativo contempla en su programa de clases de educación física la práctica del balompié.

“Los entrenadores captan a los niños más talentosos de esa cantera. En edades tempranas inician las competiciones regionales, sobre todo entre municipios, y luego los mejores consiguen llegar a los torneos nacionales.

“Tenemos 1 700 profesores a lo largo y ancho de la Isla, y ello permite llevar a cabo un plan de preparación para regular metodológicamente lo que se enseña, desde la base hasta el alto rendimiento.

La mayor parte de los implementos deportivos que usan los niños viene de donaciones, o por la gestión personal de padres y profesores. / Anaray Lorenzo Collazo.

“Es un trabajo que cada cuatro años se moderniza, por un personal capacitado para evaluar los procesos de enseñanza y, asimismo, propone perfeccionamiento cada vez que se cierra un ciclo olímpico.

“En la oportunidad más reciente (2022) se enlazó con el proceso del sistema de educación superior. Es decir, en las universidades se imparte el mismo plan de preparación de los deportistas y la licencia de entrenadores que se está aplicando en el fútbol cubano”.

–¿Hay balones en todo el país?

–Recientemente distribuimos 3 500 por todas las provincias, repartidos sobre todo entre Eides y academias. Estamos comprando más para llevarlos a todas las escuelas. Debe ocurrir a partir de septiembre de 2024.

–El futuro del deporte cubano, no solo el fútbol, tendrá que depender de una entrada de dinero importante de otras fuentes.

–Así es. Como política el país se ha trazado esa estrategia. Se está trabajando en nuevas fuentes para financiar el deporte, debido a que tiene que ser sustentable.

“Todavía no es una ley, pero se permitirá el patrocinio de nuevos actores. Existe un grupo de empresas, privadas, mixtas y estatales, cuyos nombres aún no debemos revelar, con intereses para con el fútbol.

“Hay normas que regulan lo que puede ser o no. Tanto dentro como fuera de Cuba es así. Por ejemplo, los cigarrillos o las bebidas alcohólicas no se deben vincular con el deporte.

“Ya se han hecho experimentos en otras disciplinas dentro de Cuba (tenis de mesa, voleibol, baloncesto) y el fútbol está abierto a la idea. Uno de los temas más importantes en lo referente a esto es la visibilidad que tenga quien se anuncia. Ningún patrocinador viene a intercambiar si no recibe beneficios. Siempre hay que analizar que se da y que se ofrece”, reflexionó el directivo.

–La convocatoria para un partido amistoso ante Rusia –perdimos por goleada 8-0 (20 de noviembre de 2023)– género mucha polémica. ¿Cómo se arma un equipo nacional y qué significó ese juego?

–Quien define a sus jugadores es el director técnico y su colectivo de entrenadores. Existe una comisión para evaluar esos criterios. Es decisión personal del mánager llamar a un futbolista en un momento u otro. Como también a veces es el propio atleta quien no puede unirse a la concentración.

“Contra Rusia jugamos un partido amistoso y fue en una etapa compleja, casi fin de año. La idea era dar rodaje a varias figuras jóvenes. Se necesita probar. Hay muy poco tiempo para experimentar con jugadores y los choques oficiales no son para eso.

“Con los no llamados ante Rusia se habló en aquel momento y se les dejó claro que contábamos con ellos para compromisos de mayor envergadura.

“Los internacionales o legionarios, que hoy militan o han sido parte de la selección, son un ejemplo de que seguimos estando abiertos a nuevos miembros. No hay límites. Lo primero e indispensable que tienen que poseer es el pasaporte cubano y, por supuesto, deseos de representar al país, con la carga de responsabilidad y el compromiso que ello implica.

“En la Federación tenemos conocimiento de cerca de 60 muchachos jóvenes que nacieron en el exterior, son hijos de cubanos y juegan en diferentes clubes de varias ligas, inclusive europeas, pero no tienen la doble nacionalidad”, comentó Oliet Rodríguez.

A propósito, como adelantamos antes, dos partidos oficiales de la eliminatoria mundialista contra Honduras e Islas Caimán se acercaban en el calendario al momento de esta entrevista. La clasificatoria rumbo al mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026, planificaba para Cuba la visita a ese país centroamericano y posteriormente el arribo a nuestra tierra de la escuadra caribeña. Otros dos duelos, ante Bermudas y Antigua y Barbuda, se efectuarían en junio de 2025.

“Hoy no existe rival pequeño. Pero considero que podemos competir a este nivel y pasar la fase. Quizás como segundos de grupo. Honduras es más difícil. Equipo mundialista, con una tradición muy fuerte en este deporte, y siempre nos ha mayoreado. Sabemos que también podemos dar batalla. De hecho, una de las últimas veces empatamos a cero.

“Sin embargo, ante Islas Caimán tenemos el deber de ganar. Tienen menos recorrido, compiten en la Liga C de las Naciones. Somos superiores –Cuba juega en la A– y además podemos aprovechar que somos anfitriones.

–Santiago de Cuba se ha convertido en la casa de la selección nacional, ¿seguirá siendo así?

–La sede oficial es aún el Estadio Pedro Marrero de la capital. En estos momentos estamos envueltos en tareas de remodelación muy importantes. Es un proyecto que llevamos de la mano junto a la FIFA y alcanza aproximadamente los cinco millones de dólares. Incluye cancha sintética, mejorar techo y gradas, luces, paneles solares, creación de camerinos. O sea, que la infraestructura, de manera general, sufrirá cambios significativos para bien. No es una obra sencilla. Apenas hemos dado los primeros pasos desmontando tanques de combustible aledaños y algunas partes del techo actual. Llevará como mínimo entre dos y tres años. Mientras tanto jugaremos en el Estadio Antonio Maceo.

–¿Se comercializará la nueva camiseta de la selección nacional en el mercado cubano?

–Se pretende que exista en el futuro al menos una tienda de artículos de fútbol en Cuba.

–¿Las empresas privadas pueden confeccionar copias de la camiseta de la selección nacional?

–Los derechos de la marca Joma pertenecen a ellos y a la Asociación de Fútbol de Cuba. El escudo de la selección está registrado de manera legal. Por tanto, confeccionar una copia de la camiseta iría en contra de esos estatutos y podría incluso generar una demanda.

Nuevo escudo de la selección nacional. / futbolete.com

–Un nuevo escudo, muy vistoso, se estrenó en la muy acertada fecha FIFA de amistosos ante Chile y Uruguay (junio de 2023), ¿cómo surge la idea?

–Se hizo un estudio profundo de los escudos anteriores, además de las tendencias actuales, y se llegó a ese diseño. Su creador fue Ariel Pérez, portero de futsal que también es diseñador.

Minuto 90

Lo quiero dejar en este punto, sin tiempo extra ni penales. Con todo lo antes expuesto, usted puede llegar a conclusiones. Por mi parte, solo resta decir que, como en la cancha, tenemos que aprovechar los espacios y enviar el pase preciso, para que aumenten las posibilidades de gol.

Los que amamos este pasional deporte, que somos muchísimos en Cuba, deseamos que el buen camino nos acoja. Sigamos entonces abriendo puertas y, por qué no, soñando.

Clasificar a un mundial se ve lejano aún, pero tampoco es imposible. Lo hicimos una vez, en Francia 1938, y llegamos hasta cuartos de final. Es cierto que ha llovido bastante desde entonces. Y estos son tiempos muy distintos.

Para regresar a ese nivel, debemos crecer más en el área. Trabajar fino. Idear todo de manera precisa. Como aquel pase quirúrgico del argentino Lionel Messi en los cuartos final de Qatar 2022 ante Países Bajos, que encontró a Nahuel Molina entre un mar de piernas naranjas y puso al carrilero de frente al arco contrario.

Si logramos, desde las altas esferas, una mayor atención hacia la práctica, apostamos por el desarrollo de la base, donde muchas veces se pierden los talentos; luego convocamos a más legionarios y reducimos, al menos un poco los problemas: entonces podríamos llegar a definir, como un golazo de tiro libre, el futuro de nuestro fútbol.