El eco de una presencia especial

Rememoración de la visita del entonces comandante Raúl Castro Ruz a BOHEMIA en 1966, durante la cual intercambió con los trabajadores sobre el papel de la prensa en las labores de propaganda

Por. / VÍCTOR M. FALCÓN GARCÍA

Fotos. / Archivo de BOHEMIA

Varios acontecimientos de resonancia nacional e internacional caracterizaron el año 1966. Entre ellos, se encuentra la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, conocida como la Conferencia Tricontinental (3-15 de enero); el asesinato por soldados yanquis del joven guardafrontera Luis Ramírez López (21 de mayo); y la Declaración del Cerro Pelado, dada a conocer el 10 de junio por los atletas cubanos a quienes Estados Unidos intentó privarles de su participación a los X Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Juan, Puerto Rico.

En el departamento de Redacción, el director de la publicación le muestra un mural fotográfico con escenas de épocas pasadas. / Archivo BOHEMIA

En medio de todos estos sucesos, amanecía el lunes 12 de septiembre con una sorpresiva visita a las instalaciones de BOHEMIA y de Verde Olivo del entonces comandante Raúl Castro Ruz, en aquella época segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Se reunió con los trabajadores de las dos publicaciones, con los que intercambió sobre el papel de la prensa en las labores de propaganda en general. En la revista BOHEMIA lo recibió su director Enrique de la Osa, quien lo acompañó en todo el trayecto; recorrió diversos departamentos como la Redacción: allí apreció un mural fotográfico con imágenes de todo un siglo de historia en el andar de Cuba.

En el Archivo fue acogido por el Jefe de Información Antonio de la Osa; en la Administración conversó con su responsable Abelardo Ferrer y, casi al concluir la visita, apreció una exposición fotográfica preparada por BOHEMIA, en homenaje a los colegas de Verde Olivo. También departió con los obreros de los talleres de la Unidad Jesús Menéndez donde se imprimían las dos publicaciones. En esa área se interesó y revisó pruebas en proceso.

BOHEMIA atesora en sus archivos una iconografía sobre el general de ejército y portadas dedicadas a él; por ejemplo, las del 11 octubre de 1963, año 55, n° 41; del 23 de abril de 1965, año 57, n°17; del 14 de diciembre de 1973, año 65, n° 50; y la del 18 de enero de 2019, año 111, n° 2.

En los talleres de la Unidad Jesús Menéndez, el entonces comandante Raúl Castro Ruz se interesó y revisó pruebas de ediciones de BOHEMIA. / Archivo BOHEMIA