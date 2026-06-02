Momentos importantes de un hombre de partido en Revolución

Selección a cargo de ELVIS R. RODRÍGUEZ*

En el transcurso de su trayectoria como combatiente, desde su temprana incorporación a la lucha revolucionaria, el General de Ejército Raúl Castro Ruz ha dejado una huella imborrable en la historia de Cuba, enriquecida sustancialmente en su multifacético quehacer estatal, político-partidista y gubernamental en más de 65 años de construcción de una nueva sociedad, en condiciones muy complejas y sometida a los más crueles ataques del imperialismo norteamericano.

Incontables hechos llenan su hoja de servicio a la Patria, de ahí que resulta excesivamente complejo seleccionar los que más lo distinguen y que aparecen en las páginas de esta publicación.

En este resumen se ha tratado de incluir una representación de aquellos hechos que reflejen o se acerquen al Raúl que las generaciones de mayor edad recuerdan y a los cuales las nuevas podrán conocer, al hombre de Partido en Revolución, comprometido con su pueblo y su defensa en los más diversos escenarios tanto nacionales como internacionales.

3 de junio de 1931: nace en Birán, actual provincia de Holguín.

10 de marzo de 1952: se suma de inmediato al combate del estudiantado universitario contra el golpe de Estado encabezado por Fulgencio Batista.

Boda de Raúl con Vilma. / Cortesía de la oficina del General de Ejército

10 de enero de 1953. Participa en la inauguración en San Lázaro y L del monumento a Julio Antonio Mella.

26 de enero de 1953. Elegido miembro del Consejo Permanente del Congreso Martiano en Defensa de la Juventud.

27 de enero de 1953. Desfila en la Marcha de las Antorchas, convocado por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

24 de febrero de 1953. A bordo del barco inglés Reina del Pacífico parte rumbo a Viena encabezando la delegación cubana a la Conferencia Internacional sobre los Derechos de la Juventud.

6 de junio de 1953. Regresa a Cuba y es arrestado bajo la acusación de introducir propaganda comunista en el país. Estando en la prisión ingresa a la Juventud Socialista (comunista).

26 de julio de 1953: Encabeza la toma del Palacio de Justicia en apoyo al asalto al cuartel Moncada.

2 de octubre de 1953: Condenado a 13 años de prisión por los sucesos del Moncada. Días después, es internado en el Reclusorio Nacional de Isla de Pinos.

12 de febrero de 1954: Junto con sus 25 compañeros, entonó a toda voz la Marcha del 26 de Julio cuando el dictador Fulgencio Batista visitaba el Penal.

15 de mayo de 1955: Sale en libertad al promulgarse la amnistía a los prisioneros políticos. Es uno de los fundadores del Movimiento 26 de Julio, creado ese día.

Primer viaje del General de Ejército a la URSS. / Oficina de Asuntos Históricos

24 de junio de 1955: Ante el hostigamiento y persecución de la dictadura batistiana, parte al exilio en México (foto) por orientaciones de Fidel.

25 de noviembre de 1956. Sale en el yate Granma de Tuxpan, México, como jefe de pelotón y con grado de capitán de la expedición.

2 de diciembre de 1956. Con el yate Granma desembarca en Las Coloradas, en el oriente cubano.

5 de diciembre de 1956. Los expedicionarios se dispersan al ser sorprendidos por el ejército en Alegría de Pío. Al frente de un pequeño grupo, Raúl se encamina a la Sierra Maestra tras burlar el cerco enemigo.

18 de diciembre de 1956. Se reencuentra con Fidel en Cinco Palmas, en la Sierra Maestra occidental.

17 de enero de 1957: Participa en la toma del cuartel de La Plata, primera victoria del Ejército Rebelde.

23 de abril de 1957. Junto a Fidel, Celia Sánchez, Haydée Santamaría y otros combatientes asciende a la cima del Turquino.

28 de mayo de 1957: Al frente de su pelotón participó en el ataque al cuartel de El Uvero.

27 de febrero de 1958, Es ascendido a Comandante y recibe la misión de crear un nuevo frente guerrillero.

11 de marzo de 1958: Funda el Segundo Frente Oriental Frank País al noroeste de la entonces provincia de Oriente, que dirigió hasta el final de la Guerra de Liberación.

2 de julio de 1958. Recibe al vicecónsul de Estados Unidos durante la Operación Antiaérea.

1° de enero de 1959, Cumpliendo órdenes de Fidel, ocupa el cuartel Moncada.

2 de enero de 1959. Designado Jefe Militar de la provincia de Oriente

Por acuerdo del Consejo de Estado le fue otorgado el título honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Máximo Gómez en Primer Grado. / Oficina de Asuntos Históricos

21 de enero de 1959. Nombrado por Fidel para sustituirlo al frente del movimiento revolucionario ante el peligro de ser asesinado.

26 de enero de 1959. Contrae matrimonio con la destacada combatiente Vilma Espín Guillois (foto 2).

2 de febrero de 1959. El Consejo de Ministros lo designa segundo jefe de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra de la República de Cuba.

13 de marzo de 1959. Pronuncia un discurso en el acto conmemorativo por el II aniversario del ataque al Palacio Presidencial.

12 de abril de 1959. Pronuncia el discurso en el acto de clausura de la Conferencia de la Unión Femenina Revolucionaria en la Escuela Normal de Maestros de La Habana.

11 de mayo de 1959. El Concilio de Iglesias Evangélicas de Cuba celebra una cena en su honor en el Candler College, Marianao, La Habana.

26 de mayo de 1959. El pequeño avión monomotor en el que viajaba cae en la Ciénaga de Zapata cuando participaba en la búsqueda de otro oficial rebelde, cuyo helicóptero se había averiado. Todos sobrevivieron.

26 de julio de 1959. Clausura la concentración campesina para conmemorar el VI aniversario del asalto al cuartel Moncada y en apoyo a la Reforma Agraria, en la Plaza Cívica de La Habana.

19 de agosto de 1959. Participa en la V Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos en Santiago de Chile, denunciando con pruebas irrefutables la conjura yanqui-batistiana-trujillista contra la Revolución Cubana.

11 de septiembre de 1959. Imparte la conferencia El mensaje de la Revolución cubana en la Casa de las Américas. En ella expone su visión latinoamericanista: “Nuestro es Martí, como nuestros son el cura Hidalgo, y el indio Juárez, Bolívar y San Martín, Artigas y O’Higgins, Betances y Eloy Alfaro. Sufrimos por nuestros males y por los males de todos los pueblos hermanos de América Latina”.

14 de septiembre de 1959 Entrega el campamento Ciudad Libertad al Ministerio de Educación

16 de octubre de 1959: Es designado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cargo en el cual permaneció 49 años.

26 de octubre de 1959. Pronuncia el discurso de clausura en la gran concentración en apoyo al Gobierno Revolucionario en el Palacio Presidencial de La Habana.

10 de noviembre de 1959. Pronuncia un emotivo discurso en el acto efectuado en O¢Farril y Goicuría, La Habana, en recordación de la muerte de los revolucionarios Machaco Ameijeiras, Pedro Gutiérrez y Rogelio Perea.

Recibe al secretario de la ONU, Kofi Anann. / Oficina de Asuntos Históricos

18 de noviembre de 1959. Discurso en la inauguración del X Congreso Obrero de Cuba y el primero tras el derrocamiento de la tiranía.

4 de marzo de 1960. Acude junto a Fidel y otros dirigentes de la Revolución y socorre las víctimas del sabotaje al mercante francés La Coubre en el puerto habanero.

15 de mayo de 1960. Comparece ante el programa de la Universidad Popular con el tema Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las milicias populares en la defensa de la patria.

15 de julio de 1960. Asiste a la Segunda Espartaquiada Nacional en Praga, Checoslovaquia.

18 de julio de 1960. Realiza su primer viaje a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), invitado por el Secretario General del Partido Comunista de ese país

30 de junio de 1961. Clausura Raúl el acto de graduación del primer curso de la Escuela de Instrucción Revolucionaria en Santiago de Cuba.

22 de marzo de 1962. Se reestructura la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI). Raúl es nombrado su Segundo Secretario.

1° de mayo de 1963. Resume Raúl el acto por el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución José Martí.

17 de septiembre de 1963. Preside Raúl el acto de constitución del PURSC en el Pico Turquino.

2 de diciembre de 1963. Preside Raúl el acto de inicio de la construcción del Partido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

2 de febrero de 1965. Preside el acto de entrega de los carnés del Partido y la Bandera de Combate al Batallón de la Frontera, en Guantánamo.

21 de julio de 1965. En Santiago de Cuba concede una entrevista a periodistas extranjeros con motivo del asesinato del soldado guardiafronteras Ramón López Peña.

3 de octubre de 1965. En la presentación hecha por Fidel de los miembros del Comité Central del Partido, Raúl es ratificado como su Segundo Secretario.

Discurso de clausura del VI Congreso del PCC. / autor desconocido

5 de noviembre de 1965. Preside la delegación cubana a los festejos por el aniversario 48 de la Revolución de Octubre.

3-5 de febrero de 1966. Raúl participa en la 1ª Reunión Nacional de Organización del Partido en las FAR, en la cual señaló “Los comunistas somos cabeza, somos corazón, somos Estado Mayor del pueblo en la Revolución”.

5 de abril de 1966: Mientras se encontraba cortando caña en Vertientes, Camagüey, concede una entrevista a periodistas del periódico Granma: Nuestras primeras jornadas fueron de seis horas, que ahora vamos subiendo, y ahí pueden ver ustedes los resultados, pero yo sólo no soy el autor de todo esto (…), pues desde antes de las 6 de la mañana el Comité Central y los ministros comenzaron el corte encabezados por Fidel.

24-26 de enero de 1968. Presenta ante el Pleno del Comité Central el informe sobre las actividades que al margen del Partido y contra él y la Revolución, realiza un grupo reducido de elementos durante dos años.

27 de julio de 1969. Participa en la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina de Guerra de la URSS, a bordo del buque Grozny, insignia del destacamento naval de esa nación, de visita en La Habana.

30 de junio de 1971. Clausura la Reunión Nacional de Propaganda y Cultura de las FAR, en la cual afirma: “El arte y la literatura son un arma de la Revolución dentro de esa lucha contra las ideas del pasado, contra las ideas del enemigo que tratará siempre de deslizarlas, aun de las formas más sutiles, de manera encubierta”

Preside por Cuba XIV Conferencia Cumbre de Países No Alineados (Palacio de Convenciones, La Habana). / desconocido

2 de diciembre de 1972. Pronuncia el discurso de clausura en el acto por el XVI aniversario del desembarco del Granma realizado en el polígono de La Cabaña.

3 de diciembre de 1973. Al adoptarse un nuevo sistema de grados militares en las FAR, se le otorga el de Comandante de División.

27 de febrero de 1973. Preside Raúl la Asamblea de Balance Anual del Partido en Las Villas. Luego (7 de marzo), realiza las conclusiones en evento similar en Pinar del Río.

2 de enero de 1974. Participa junto a Fidel y otros expedicionarios en la última travesía del Granma por el litoral habanero antes de ser trasladado al Museo de la Revolución.

6 de abril de 1974. Realiza las conclusiones de la III Reunión de secretarios del Partido en las FAR.

18 al 22 de diciembre de 1975: El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba lo ratifica como Segundo Secretario del Comité Central del Partido.

24 de febrero de 1976. Preside el acto oficial de proclamación de la nueva Constitución de la República de Cuba.

25 de noviembre de 1976. Se adopta un nuevo sistema de grados militares en las FAR y es ascendido a General de Ejército.

3 de diciembre de 1976. Al quedar constituido el Consejo de Estado y aprobar la Asamblea Nacional del Poder Popular la propuesta de integración del Consejo de Ministros, es elegido Primer Vicepresidente de ambos órganos.

23 de febrero de 1978. En ocasión del aniversario 70 del Ejército y la Marina de Guerra soviéticos, Raúl inaugura el Memorial al Combatiente Internacionalista Soviético en Valle Grande, en las afueras de La Habana.

18 de septiembre de 1980: Al frente de la delegación del Partido y el Estado cubanos, visita el hotel de los cosmonautas en la Ciudad Estelar en Moscú, previo al lanzamiento de la nave Soyúz-38 a bordo de la cual se encontraban los cosmonautas Yuri Romanenko (UESS) y Arnaldo Tamayo Méndez (Cuba), para acoplarse en el cosmos a la Saliut 6. Presencia, además, el lanzamiento de la nave desde el cosmódromo de Baikonur, en la República de Kazajtán, entonces perteneciente a la URSS.

29 de diciembre de 1982. Raúl Castro, invitado a los actos por el aniversario 60 de la URSS, es recibido por Yuri Andrópov, en aquel momento secretario general del PCUS, quien le comunica que la URSS no acudiría en ayuda en caso de una agresión norteamericana a Cuba. Se acelera entonces en nuestro país la puesta en práctica de la concepción de la guerra de todo el pueblo, en la cual tiene una participación decisiva como Ministro de las FAR.

Presenta el Informe Central al VIII Congreso del Partido. / Oficina de Asuntos Históricos

7 de febrero de 1986. El III Congreso del Partido lo ratifica como Segundo Secretario del Partido.

12 de julio de 1997: Junto a Fidel, en la base aérea de San Antonio de los Baños recibe los restos del Che y de tres de sus compañeros caídos en Bolivia.

27 de febrero de 1998: Por acuerdo del Consejo de Estado, al cumplirse el Aniversario 40 de su ascenso a Comandante del Ejército Rebelde, le fue otorgado junto al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, el título honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Máximo Gómez en Primer Grado, en consideración a su larga trayectoria, sus grandes méritos revolucionarios y la consagración al deber durante estos años.

1° de julio de 2006: Presenta el informe del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias sobre el estado de la preparación del país para la defensa, ante el V Pleno del Comité Central del Partido, presidido por Fidel.

31 de julio de 2006: En correspondencia con la Proclama del Comandante en Jefe, dado su delicado estado de salud, asume de manera temporal la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros así como el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

9 al 16 de septiembre de 2006. Preside la delegación cubana a la XIV Conferencia Cumbre de Países No Alineados (Palacio de Convenciones, La Habana). Al asumir Cuba la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, señala: “Es la unidad y la solidaridad, la marcha unida en defensa de nuestros objetivos e intereses comunes, la única alternativa ante los enormes peligros y desafíos que tenemos por delante”.

14 de septiembre de 2006. Participa en la XIII Cumbre del Grupo de los Quince (G-15), desarrollada en La Habana, en el marco de la XIV Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno del Movimiento de Países No Alineados.

15 de septiembre de 2006. Recibe al excelentísimo señor Kofi Annan, secretario general de la Organización de Naciones Unidas de visita en Cuba para participar en la XIV Cumbre de los Países No Alineados. Posteriormente sostiene una entrevista con el distinguido visitante, en la cual intercambian opiniones sobre el Movimiento de Países No Alineados, su papel en el seno de la ONU; así como acerca de los acontecimientos más importantes de las relaciones internacionales.

27 de septiembre de 2006. Asiste a las sesiones del XIX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. En el discurso de clausura llama a la CTC y a los sindicatos a fortalecer su funcionamiento y su accionar en favor de los trabajadores, así como reitera la intención del Gobierno y el Partido de seguir apoyando al sector obrero.

8 de octubre de 2006. Interviene en la jornada final del IV Congreso de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

2 de diciembre de 2006. Pronuncia el discurso de clausura en el acto político, la revista militar y la marcha del pueblo combatiente, en ocasión del aniversario 50 del desembarco de los expedicionarios del yate Granma, del Día de las FAR y de la celebración del cumpleaños 80 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Afirmó: Estamos convencidos de que la salida a los acuciantes conflictos que enfrenta la Humanidad no está en las guerras, sino en las soluciones políticas. Sirva la oportunidad para nuevamente declarar nuestra disposición de resolver en la mesa de negociaciones el prolongado diferendo entre Estados Unidos y Cuba, claro está, siempre que acepten, como ya dijimos en otra ocasión, nuestra condición de país que no tolera sombras a su independencia y sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad, no injerencia y respeto mutuo.

8 de febrero de 2007. Preside la inauguración de la XVI Feria Internacional del Libro 2007, celebrada en la Fortaleza de la Cabaña.

24 de febrero de 2007. Intercambia durante casi dos horas con los asistentes al V Pleno del Comité Nacional de la UJC.

30 de marzo de 2007. Preside el Consejo Militar del MINFAR.

26 de julio de 2007. Pronuncia las palabras de clausura en el acto central con motivo del aniversario 54 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey.

22 de diciembre de 2007. Hace una intervención en la firma de acuerdos entre los gobiernos de la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, como parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas.

24 de diciembre de 2007. Dialoga con la población del distrito electoral de Fidel en Santiago de Cuba.

24 de febrero de 2008. Es elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en la sesión constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional. Entonces puntualiza: “Asumo la responsabilidad que se me encomienda con la convicción de que, como he afirmado muchas veces, el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana es uno solo. Fidel es Fidel, todos lo sabemos bien. Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente. Aunque siempre lo estarán sus ideas, que han hecho posible levantar el bastión de dignidad y justicia que nuestro país representa”.

28 de noviembre de 2008. Acompaña al Presidente de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev, de visita en Cuba, en el acto de tributo a los militares del país euroasiático fallecidos en la Isla, efectuado en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, en La Habana.

1° de enero de 2009. Preside el acto central por el aniversario 50 de la Revolución, celebrado en la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba. Allí afirmó: “Las revoluciones sólo avanzan y perduran cuando las lleva adelante el pueblo. Haber comprendido esa verdad y actuado invariablemente en consecuencia con ella, ha sido factor decisivo de la victoria de la Revolución cubana frente a enemigos, dificultades y retos en apariencia invencibles”.

6 de abril de 2009. Se reúne con miembros visitantes del Congressional Black Caucus de Estados Unidos.

16 de abril de 2009. Preside delegación cubana a la VII Cumbre Presidencial del ALBA, en Cumaná, Venezuela.

29 de junio de 2009. Asiste a la sesión extraordinaria de la Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Managua, en condena del brutal golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Honduras.

15 de julio de 2009. Participa en la XV Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Egipto.

1° de agosto de 2009. Clausura el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones. Allí reafirmó: “A mí no me eligieron Presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la Revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el Socialismo, no para destruirlo.”

23 de febrero de 2010. Asiste a la sesión plenaria de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en México.

21 de marzo de 2010. Visita Santiago de Cuba al haberse registrado en esa urbe un sismo de 5,5 grados en la escala de Richter. “Hay que prever todo lo que se pueda prever, teniendo en cuenta que lo primero será siempre la protección de nuestra población”, expresó.

19 de abril de 2010. Participa en la IX Cumbre del ALBA en Caracas, Venezuela.

29 de marzo de 2011. Despidió en el aeropuerto José Martí, de esta capital, al ex presidente de EE.UU. James Carter y a su comitiva, luego de tres días de visita a la Isla. Abordado por la prensa para conocer sus impresiones, reiteró: “la disposición de Cuba a dialogar con el gobierno estadounidense sobre cualquier tema, pero en términos de igualdad, sin condicionamientos y con absoluto respeto a la independencia y soberanía cubanas”.

16 al 19 de abril de 2011. En el Sexto Congreso del Partido es electo Primer Secretario de su Comité Central. Afirma em el magno evento: “En lo que a mí respecta, asumo mi última tarea, con la firme convicción y compromiso de honor de que el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba tiene como misión principal y sentido de su vida: defender, preservar y proseguir perfeccionando el Socialismo y no permitir jamás el regreso del régimen capitalista”.

29 de enero de 2012. Clausura la 1ª Conferencia Nacional del Partido. Allí puntualiza: “Lo que nos corresponde es promover la mayor democracia en nuestra sociedad, empezando por dar el ejemplo dentro de las filas del Partido”.

4 de febrero de 2012. Participa en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos. Intervino a nombre de la delegación cubana.

26 de marzo de 2012. Pronuncia las palabras de bienvenida a Su Santidad Benedicto XVI de visita en Cuba.

27 de marzo de 2012. Se reúne en privado con el Papa Benedicto XVI. Al despedir a Su Santidad, en el aeropuerto internacional José Martí (28 de marzo), expresó: “Su visita ha transcurrido en un ambiente de mutua comprensión. Su encuentro con los cubanos le ha dado la oportunidad de conocernos mejor y constatar la justeza de nuestros propósitos”.

21 de junio de 2012. Asiste a la Cumbre de Río +20. Pronuncia el discurso en nombre de la delegación cubana.

28 de enero de 2013. Asume la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

24 de febrero de 2013. Es reelecto presidente de los Consejos de Estado y de Ministros por la Asamblea Nacional del Poder Popular. En sus palabras de clausura señala: “la mayor satisfacción es la tranquilidad y serena confianza que sentimos al ir entregando a las nuevas generaciones la responsabilidad de continuar construyendo el socialismo y con ello asegurar la independencia y la soberanía nacional”.

9 de diciembre de 2013. Encuentro del mandatario estadounidense Barack Obama con el presidente Raúl Castro en los funerales del líder sudafricano Nelson Mandela. El día 10 Raúl pronuncia un discurso en los funerales del líder histórico sudafricano.

1° de enero de 2014. Preside el acto nacional conmemorativo del LV Aniversario del triunfo de la Revolución. Pronuncia las palabras de clausura.

27 de enero de 2014. Inaugura la Terminal de Contenedores de Mariel.

28 y 29 de enero de 2014. Asiste a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pronuncia las palabras de apertura y clausura.

21 de febrero de 2014. Clausura con su intervención el XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

15 de junio de 2014. Asiste a la Reunión del cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y China..

17 de diciembre de 2014. Anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos, la liberación de los tres héroes cubanos que aún permanecían prisioneros en cárceles norteamericanas, así como la puesta en libertad por Cuba de un espía de origen cubano al servicio de aquel país y por razones humanitarias, a un contratista del gobierno estadounidense sancionado por desarrollar actividades ilegales..

2 de mayo de 2015: Visita Argelia y Rusia. En vuelo de regreso a Cuba, realiza una escala técnica en Roma, Italia (10 de mayo), ocasión en la cual se reúne en el Vaticano con el Papa Francisco.

19 de septiembre de 2015. Pronuncia un discurso en el recibimiento al papa Francisco, de visita en Cuba.

26 de septiembre de 2015. Asiste a la Cumbre de la ONU sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 2025-2030. Interviene a nombre de la delegación cubana.

27 de septiembre de 2025. Participa en la Conferencia de Líderes Globales sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres: un compromiso de acción. Pronuncia un discurso a nombre de la delegación cubana.

28 de septiembre de 2015. Participa en la Sesión 70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Interviene a nombre de la delegación cubana.

16-19 de abril de 2016. ¨Presenta el Informe Central al inaugurarse el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Pronuncia las palabras de clausura.

4 de junio de 2016. Participa en la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Pronuncia los discursos de inauguración y clausura.

17 de septiembre de 2016. Participa en la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados.

25 de noviembre de 2016. Alocución al pueblo de Cuba, a los amigos de nuestra América y del mundo, para informar el fallecimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

3 de diciembre de 2016. Discurso en el homenaje póstumo al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en Santiago de Cuba.

9 de diciembre de 2017. Participa en la Asamblea de la Organización de Estados del Caribe Oriental.

29 de marzo de 2018. Recibe la Orden Estrella Dorada de Vietnam.

1° de enero de 2019. Realiza el discurso central por el LX Aniversario del triunfo de la Revolución Cubana.

10 de abril de 2019. Interviene en la segunda sesión extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con motivo de la proclamación de la Constitución de la República.

1° de mayo de 2019. Recibe el Premio Lenin, otorgado por el Partido Comunista de Rusia.

17 de abril de 2021. Presenta el Informe Central al VIII Congreso del Partido y declara: «En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción del deber cumplido y la confianza en el futuro de la Patria […] continuaré militando como un

combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida. Nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo, con el pie en el estribo, para defender a la Patria, la Revolución y el Socialismo”.

1° de enero de 2024: Participa en la celebración del aniversario 65 de la Revolución Cubana

6 de noviembre de 2025: El Presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, le impone la Medalla de la clase Honor, máxima distinción en ese país, en reconocimiento a su liderazgo en la Operación Carlota y al internacionalismo del pueblo cubano

15 de enero de 2026: Asiste junto al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al homenaje a los 32 internacionalistas cubanos caídos en el ataque yanqui a Venezuela días atrás.