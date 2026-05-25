Una tribuna más contra la infamia y la injusticia

Joven jurista avileño sitúa puntos sobre las íes de una farsa imperial que irrespeta la soberanía nacional y denigra la figura de Raúl Castro Ruz, histórico líder de la Revolución

No fue uno de los avileños que –en nombre del pueblo y por él– desempeñan responsabilidades gubernamentales o políticas. No fue un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, fue un joven jurista quien subió lentamente al podio y elevó su voz, en realidad la voz de sus padres, de sus hermanos, tíos, abuelos, colegas de estudio ayer, de trabajo hoy, de niños a punto de concluir el curso escolar, de ancianos merecedores de una vejez tranquila y feliz y, por supuesto, de futuras generaciones.

“El gobierno de Estados Unidos carece de toda legitimidad y de jurisdicción para juzgar los hechos” –afirmó el joven jurista. / Pastor Batista

Su nombre es Roberto Amaury Cruz Santiesteban, aunque, por su sencillez, su sentido del respeto, de la responsabilidad, madurez y capacidad para darse a querer, es de suponer que, más allá del seno familiar, también casi todo el mundo le llame sencilla y entrañablemente Robert o Robertico.

Lo real: avanzó hasta el micrófono, en la plaza erigida al Generalísimo Máximo Gómez Báez, en Ciego de Ávila, sitio donde el pueblo avileño repudió en tribuna el infame encausamiento penal al General de Ejército, y los minutos de oratoria devinieron clase magistral, no solo en términos de derecho internacional o de justicia, sino también de sentido humano común.

Fue diáfano desde la primera frase pronunciada: “La reciente e infame acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz no solo es un acto de provocación política, sino también un fraude jurídico monumental, sin asidero legal, político ni moral”.

Abajo, podía escucharse hasta el vuelo de un insecto.

Entonces, ceñido a los hechos, al derecho internacional y a la verdad histórica, Roberto afirmó en primer lugar: “…el gobierno de Estados Unidos carece de toda legitimidad y de jurisdicción para juzgar los hechos. Pretende, por tanto, erigirse en tribunal del mundo, con una aplicación ilegal y extraterritorial de sus leyes…”

La cita devino respetuosa reverencia a la figura de Raúl. / Pastor Batista

Seguidamente, y tras aseverar que “la acusación se basa en la manipulación deshonesta de un incidente en el que la verdad asiste a nuestra nación”, recordó cómo el derribo de las dos avionetas, pertenecientes a la organización terrorista Hermanos al rescate “no fue un acto de agresión, sino de legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y en estricto apego a la soberanía que todo Estado posee sobre su espacio aéreo, principio absoluto del derecho internacional, establecido en el Artículo 1 del Convenio de Chicago, sobre Aviación Civil Internacional, de 1944”.

A continuación, rememoró cómo –a diferencia de lo que hoy pretenden ignorar desde suelo norteamericano– entre 1994 y 1996 la mencionada organización violó 25 veces de manera flagrante el espacio aéreo cubano, razón por la cual el Gobierno Revolucionario cursó denuncias e información al Departamento de Estado de los Estados Unidos a la Administración Federal de Aviación y a la Organización de Aviación Civil Internacional.

Es decir, se conocía la gravedad del asunto. Cuba lo había informado y hasta había alertado acerca de las posibles consecuencias.

Funcionarios y expertos estadounidenses sabían, incluso: de continuar las incursiones, en cualquier momento la fuerza aérea cubana podía derribar esas aeronaves.

Junto a la población, miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas están dispuestos a defender la soberanía ante a una agresión enemiga. / Pastor Batista

Tras dejar claros elementos como los anteriores, Roberto Cruz se preguntó si existirá en el mundo algún país, incluido Estados Unidos, que tolere incursiones aéreas, hostiles, armadas, sobre su territorio.

“El cinismo y la hipocresía de Washington son evidentes –aseveró el joven jurista–; ese mismo gobierno que hoy nos acusa es el que ha utilizado la fuerza militar, el que ha asesinado a cerca de 200 personas y ha destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales, bajo pretextos de narcotráfico nunca probados”.

Por esos argumentos, y muchos más, la cita devino momento de respetuosa reverencia ante la imagen de Raúl y de reafirmación en torno a la determinación de defender la soberanía nacional si el imperio decide agredir militarmente al país.