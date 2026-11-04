El Eco de Sancti Spíritus llega a Holguín

Una importante fábrica asume compromiso productivo. En breve circulará por esa ciudad el primer microbús eléctrico de factura territorial

A la par de las expectativas en Holguín, crece también en redes sociales el interés por la exitosa forma en que ha despegado el ensamblaje de microbuses eléctricos en la Fábrica de Combinadas Cañeras 60 Aniversario de la Revolución de Octubre (KTP).

Bautizado como Rutero, el novedoso medio de transporte ve la luz sobre la base de nexos de colaboración entre la importante fábrica holguinera y la Empresa Militar Industrial Francisco Aguiar Rodríguez, de Sancti Spíritus, con probada experiencia ya en la producción de esos vehículos.

De acuerdo con información publicada en el rotativo Granma, el primero de los equipos debe comenzar en breve a ofrecer servicio en la transportación urbana, con una capacidad para 13 pasajeros, en tanto la perspectiva es ensamblar otros nueve, dos de ellos en proceso ya.

Muy oportuna, por la necesidad de responder en mayor grado a la alta demanda del transporte en la ciudad, la fabricación de esos Ruteros emerge como expresión del adecuado uso que el país le sigue dando al Fondo de Desarrollo del Transporte, mediante el ministerio correspondiente.

A tono con el imprescindible encadenamiento que demanda la actual coyuntura económica de la nación, los holguineros se proponen aprovechar la experiencia acumulada por el astillero ubicado en Gibara en el uso de la fibra de vidrio, lo que sienta bases para fabricar allí determinados componentes.

Como se conoce, los primeros carros eléctricos facturados en Sancti Spíritus comenzaron a circular en 2024, con ascendente aceptación popular y su uso se ha extendido a todos los municipios de esa provincia.

Los Ecomóviles y Ruteros, en fin, demuestran el empeño de Cuba para cambiar la matriz energética, ir reduciendo progresivamente el uso de combustibles fósiles y seguir fomentando el empleo de otras fuentes de energía.