Su mirada repasó pacientemente los productos en venta. Luego abrió el inseparable monedero para calcular, a yema de dedos… tal vez rezando

Ha pasado el tiempo y aún creo verla, nítidamente, a pocos metros de mí, posada como una mariposita, cerca del carretón que, como pieza artillera, había emplazado un revendedor de productos agrícolas en un punto estratégico, de amplia circulación de personas en Ciego de Ávila.

A decir verdad, aquella anciana no ofrecía la impresión de estar entre las personas que más despiadadamente ha golpeado esta difícil situación que enfrenta el país, con un efecto brutal sobre la familia cubana.

Vestía bien, en términos generales, cobijada por una simpática pamela, pienso que, más para protegerse de los rayos solares que con fines de presumir (muy válidos también, en mi opinión, si así hubiera sido). Pero lo que más atrajo mi atención no fue tanto ese detalle o la ropa que llevaba, como el modo de repasar con la mirada, uno por uno, los productos en venta.

No creo que lo hiciera admirando en silencio calidad alguna en las manos de plátano burro o la yuca y el boniato que aún quedaban en el cajón. Lo percibí en su triste mirada.

Sin pronunciar una palabra, sus ojos parecían preguntar: ¿Qué compro con el dinerito que tengo en el monedero?

Difícil, tal vez muy difícil, tomar una decisión.

Sin saber que, tras una muy breve parada, yo la observaba desde el auto; liberó uno de esos suspiros que rajan por la mitad el alma… y no de amor.

Entonces, después de echarle una nueva y última ojeada al carretón, corrió el zíper del monedero, introdujo cuidadosamente los dedos y comenzó a contar, muy despacio, los billetes.

No pude seguir mirando. Hay realidades que no están hechas para la pupila… y, además, ya el auto reanudaba la marcha.

No sé si finalmente aquella linda abuela compró algo o si prefirió “dejarlo para otro día”.

Quizás en el interior de la billetera tenía más dinero del que devengo yo cada mes haciendo mi periodismo. No me parecía. Solo sé que, a través de la ventanilla trasera, oprimí el obturador de la cámara del celular, miré la instantánea, apagué el equipo y recosté la cabeza en el espaldar del asiento… no por cansancio; simplemente no quería volver la mirada hacia atrás.