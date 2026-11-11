Micrófono radial se abre aún más a la sociedad espirituana

Un programa de la emisora provincial, los miércoles alternos, con espacio para la opinión e interacción con autoridades del territorio propiciará el intercambio en temas de amplio impacto

La provincia de Sancti Spíritus hace uso de las oportunidades que, también en los tiempos y circunstancias actuales, ofrece la radio como medio para facilitar la comunicación y los procesos de dirección de la sociedad.

Lo confirma una información publicada por el rotativo Escambray y difundida en redes, acerca de la salida al éter de un nuevo espacio de opinión e interacción con la ciudadanía a partir del próximo 25 de noviembre, en miércoles alternos, a las 7:15 a.m.

Denominado Micrófono Abierto, el programa se propone incursionar en asuntos relacionados con la implementación de las transformaciones económicas, sociales y en problemas de amplio impacto en la cotidianidad de la provincia, sobre la base de la información que ofrecerán las máximas autoridades y la participación de la población en el pleno ejercicio de sus derechos.

El espacio se inspira en el que con similar frecuencia tiene lugar por Radio Rebelde para todo el país, con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De acuerdo con la concepción, los radioyentes espirituanos no solo tendrán la oportunidad de escuchar y dirigirse mediante llamadas telefónicas, correo electrónico o vías similares a Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en el territorio, sino también a otras autoridades y directivos de sectores, empresas y organismos, según los temas de cada emisión.

En opinión de Humberto Concepción Toledo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia, “todo lo que en este momento facilite el acceso a la información y estreche los vínculos con el pueblo, resultará favorable y, por tanto, oportuno”.

Tras afirmar que “los profesionales de la prensa y medios cuentan aquí con precedentes positivos en este terreno”, Humberto recuerda cómo en la crucial década de 1990 el programa Contacto 26 marcó pautas, abrió paso a otros como Sin Rodeos y Criterios, los cuales permitieron estrechar los nexos de los principales dirigentes políticos y administrativos con la población.

Por su parte, la multipremiada periodista Elsa Ramos, integrante del equipo del nuevo espacio, considera que Micrófono Abierto puede erigirse en “una plataforma más para que el pueblo encuentre respuestas a sus preocupaciones y para que las autoridades se nutran de la inteligencia colectiva”.