A 65 años el horrendo asesinato duele e indigna con la misma intensidad

Desde niño escuché a mis maestros, dirigentes estudiantiles y a los adultos, en general, hablar acerca del salvaje asesinato del joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech junto al campesino, alumno suyo, Pedro Lantigua.

Conocí que el cobarde y criminal acto corrió a manos de bandidos contrarrevolucionarios empeñados en dejar una estela de terror en los parajes del Escambray, donde se internaron con la anuencia y respaldo reales de la CIA y del gobierno de Estados Unidos, y con la ilusa idea de derrocar a la naciente Revolución.

Por la repugnancia de aquel crimen, en mi memoria quedó tristemente intacto el 26 de noviembre de 1961.

Por relatos de familiares del joven mártir, de habitantes de la zona de Limones Cantero (en el actual municipio espirituano de Fomento), publicaciones periodísticas e investigaciones, he conservado durante décadas la imagen de Manuel Ascunce arribando, farol y cartilla en mano, a la casa de Pedro Lantigua y Mariana de la Viña, quienes lo acogieron como a un verdadero hijo.

Cierro los ojos y, sin haberlo visto jamás, me parece verlo jugando en sus ratos libres con los niños de allí, montando a caballo, disfrutando la cacería de jutías con Pedro… pero, sobre todo, lo imagino inclinado sobre la mesa, enseñándole al campesino matrimonio el embrujo y el tentador misterio de los números y las letras.

Imposible olvidar la valentía con que, sin titubear, respondió “¡Yo soy el maestro!”, cuando los bandidos fueron por él y por Lantigua en la noche del 26 de noviembre, el modo en que fueron apresados, torturados sin límite de saña y finalmente colgados, moribundos ya.

Un magnífico trabajo publicado por Escambray me ensanchó conocimientos en torno a la muy dura infancia de Pedro (huérfano de padres desde muy corta edad), su precoz y obligado vínculo con el trabajo agotador, la influencia que recibió de comunistas trinitarios, su apego a la causa obrera también antes del enero victorioso, su rápida identificación con la lucha guerrillera en la zona, su labor como práctico, su condición de fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias, su participación en la primera limpia del Escambray (contra las bandas)…

Una imagen, sin embargo, que vi horas atrás, donde aparecen en primer plano los rostros de Manuel Ascunce y de Pedro, me estremecen, me conmueven hacia –y hasta– lo más profundo y me dejan una extraña, pero muy real y hermosísima certeza, por intermedio de la imaginación visual.

Aquí pongo dicha imagen ante la vista de todos. No diré una sola palabra acerca de ella. Solo miren los ojos de ambos, la expresión de sus semblantes, la candidez, la humildad que reflejan… entonces comprenderemos todos, aún más, el carácter horrendo y abominable de aquel crimen.