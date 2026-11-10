Blindados contra el tiempo

Pareciera que el destino escogió en 1983 a la pequeña y muy apacible localidad de Munster, (Baja Sajonia, Alemania) para preservar ante la mirada humana la meticulosidad con que el arte militar blindó poderosas técnicas de combate diseñada por diferentes países, sobre todo desde la primera y segunda guerras mundiales, hasta la actualidad.

Conocido local e internacionalmente como el Museo de Tanques de Munster, el recinto atesora más de 150 grandes vehículos, tanques y piezas de artillería, además de una amplia colección de muestras más pequeñas (armas ligeras, equipos, uniformes, medallas…) muy bien ubicado todo en cinco naves que abarcan más de 10 000 metros cuadrados de pura historia.

De tal modo, allí el visitante puede quedar atrapado por la curiosidad que despierta el tanque alemán A7V (“Wotan”) y vehículos de principios del siglo XX (correspondientes a la primera conflagración mundial), o modelos de la segunda gran guerra: los también alemanes Panzers, Tigers, Panther, Jagdpanther; soviéticos al estilo del emblemático T-34, norteamericanos como el M4 Sherman, o el Centurión inglés y otros medios fabricados en fechas más recientes.

Munster no es el único museo de su tipo. Con técnica similar ante la mirada humana funcionan otros, por ejemplo, el ubicado en Kubinka, cerca de Moscú (Rusia), considerado el más grande del mundo en ese campo; el Bovington Tank Museum (en el condado de Dorset, al suroeste de Inglaterra, Reino Unido) y el de Saumur, situado en el Valle del Loira, Francia.

La muestra es impresionante en todas las salas.

Este visitante ha querido llevarse un recuerdo del T-34 soviético.

Esta alternativa gusta mucho entre los niños para obtener información.

Más de 150 piezas grandes forman parte de la colección.

Este medio fue usado durante la Primera Guerra Mundial.

Aquí el Centurion británico.

Alemania cargaba con explosivos este equipo no tripulado (Goliath), lo movía y hacía detonar a distancia, por cable.

El Sherman norteamericano también atrae miradas.

Este blindado apareció, sepultado, a principios del presente año.

La disección de algunos elementos permite mejor información.

Muchos visitantes aprovechan la ocasión para ver cómo es por dentro un tanque de guerra.