Raúl es Raúl

Las Obras Escogidas del General de Ejército son un referente en lo ético y político, reflejando un compromiso leal con el pueblo y los ideales revolucionarios que han definido su liderazgo

En una jornada cargada de simbolismo, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió en el Memorial José Martí, la presentación de las Obras Escogidas del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Esta extraordinaria compilación editorial, fruto de un esfuerzo colectivo de destacadas instituciones y especialistas, representa un tesoro invaluable para la comprensión integral de la Revolución Cubana y del pensamiento de uno de sus líderes más distinguidos.

Las Obras Escogidas de Raul Castro constituyen un referente ético y político insustituible. / Vladimir Molina

Una obra imprescindible para la memoria histórica

Esta colección reúne nueve tomos que contienen más de 500 documentos originales y exceden las cinco mil páginas. Los textos comprenden discursos, cartas personales, intervenciones públicas y profundas reflexiones, entre los que se incluyen muchos materiales inéditos o poco difundidos, rescatados gracias a la labor de Ediciones Celia, editorial que honra la memoria de la revolucionaria Celia Sánchez.

El prólogo de la colección, redactado por el presidente Díaz-Canel, presenta una introducción comprometida y profunda que revela el lado humano y político de Raúl Castro, destacando su valentía ante las dificultades, su generosidad, sensibilidad y el amor incondicional hacia su familia, cualidades que constituyen el núcleo simbólico en cada uno de los tomos.

Por su parte, Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas y responsable de la presentación, subrayó que estas obras trascienden lo histórico para convertirse en una guía ética con un mensaje acertado y necesario en nuestros tiempos, caracterizado por un estilo distintivamente coloquial y un sentido del humor muy cubano.

El acto contó con la presencia de una amplia representación del gobierno y del Partido. / Vladimir Molina

Documentos que hablan al presente

Entre los documentos más destacados figura el Diario de Campaña de Raúl Castro, que ofrece una perspectiva íntima sobre la compleja lucha en la Sierra Maestra. También se hallan cartas emotivas, como la dirigida a su madre durante su encarcelamiento tras el asalto al cuartel Moncada, que revelan su lado más humano. La compilación aborda temas trascendentales como la unidad, la crítica a la burocracia, la autosuficiencia y la vital importancia de mantener un vínculo constante con el pueblo.

Daily Sánchez Lemus, subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos, explicó que esta obra comenzó a gestarse hace poco más de cuatro años como parte del movimiento político en torno al centenario de Fidel Castro y al 95 cumpleaños del General de Ejército en 2026. La colección, que incluye más de dos mil 73 notas al pie de página y un índice analítico en cada tomo, facilita el estudio de la historia de la Revolución y promueve una comprensión más profunda de la hazaña realizada por la Generación del Centenario.

También fue reconocido el respaldo del gobierno de la República Popular China, que colaboró donando tres mil ejemplares para apoyar la difusión de esta obra. Cada tomo incluye una extensa galería de imágenes, accesible a través de códigos QR que permiten al lector conectarse con momentos históricos y personales de la vida de Raúl Castro. La edición se realizó con la participación de especialistas del Centro Fidel Castro Ruz, el Instituto de Historia de Cuba y otras entidades, lo que asegura un contenido riguroso y fiable.

El material ya se encuentra disponible para la descarga gratuita en diferentes plataformas cubanas / pcc.cu

Un faro para las futuras generaciones

El acto contó también con la presencia de una amplia representación del gobierno y del Partido, entre ellos el comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y otros miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central.

Estas Obras Escogidas estimulan una profunda reflexión sobre los desafíos sociales y políticos actuales, fundamentados en una ética martiana y revolucionaria. Al entregar esta obra a la sociedad, el Estado y el Gobierno de Cuba reafirman su dedicación a preservar la memoria histórica y el legado de la Revolución, asegurando que las enseñanzas, pensamientos y ejemplo de Raúl Castro Ruz continúan orientando a las nuevas generaciones encargadas de preservar el proyecto socialista cubano.