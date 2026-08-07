Fidel niño: trazos iniciales de un destino

En 1961 tuvo lugar una de las acciones más nobles y hermosas de la joven Revolución Cubana: la Campaña Nacional de Alfabetización, mediante la cual se logró erradicar el analfabetismo y garantizar el acceso universal y gratuito a los distintos niveles de enseñanza para más de 700 000 cubanos.

En consonancia con el espíritu de aquel año, el destacado poeta y periodista Miguel Navarro Luna publicó el artículo “Las primeras letras de Fidel Castro”, en la edición 26 del 25 de junio de 1961 (pp. 52-54, 81), que ahora retoma la sección Bohemia Vieja.

El texto, acompañado por fotografías de Sara Kamay, recoge las anécdotas de Eufrasia Feliú Ruiz, maestra de la escuela pública de Birán (Holguín), acerca del proceso de aprendizaje del niño Fidel, así como de su relación con ella y con el resto de los alumnos —en su mayoría hijos de familias humildes—, en las que ya se vislumbraban rasgos de un profundo sentido de justicia social que lo distinguiría a lo largo de su vida.

De este modo, y en continuidad con las entregas anteriores, celebramos el centenario del natalicio del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, que se conmemora este 13 de agosto de 2026.