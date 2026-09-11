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Un siglo y medio de danzón

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Este 11 de septiembre se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Antonio María Romeu. Pianista, compositor y director de orquesta, Romeu dedicó su carrera a la interpretación del danzón —baile nacional cubano— y lideró el género de la charanga durante más de tres décadas.

Con motivo de la efeméride, la sección Bohemia Vieja reproduce el artículo «Un homenaje a Romeu», escrito por Germinal Barral y publicado en la edición 45 de la revista del 7 de noviembre de 1954, páginas 38-40 y 95.

El texto, ampliamente ilustrado con fotografías de Barcala, reseña el sentido y emotivo tributo que se le rindió al maestro en el Palacio de los Deportes. Recoge su reacción, la del público y la de sus familiares, mientras realiza un recorrido por una vida dedicada a defender los ritmos nacionales en todos los escenarios.

Aquel acto público fue uno de los últimos del músico: el 11 de enero de 1955 fallecería en La Habana uno de los creadores musicales más relevantes de Cuba.

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