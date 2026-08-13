Abogado del pueblo

Desde sus primeras batallas legales a favor de los desposeídos hasta la consolidación de la justicia social en Cuba, el Foro “Fidel y el Derecho” abordó la dimensión ética y la permanente vocación de justicia del Abogado Mayor

Juristas cubanos profundizaron en la impronta y el pensamiento jurídico de Fidel Castro./ Ricardo R. Gómez Rodríguez

Un abogado explicó desde la distancia lo rigurosa y constante que fue la preocupación del Comandante en Jefe por conocer y dialogar con los expertos que defendieron a los Cinco Antiterroristas Cubanos. Otro rememoró su acompañamiento en el caso del niño Elián González. Asimismo, varios juristas expusieron las ideas del Abogado Mayor en torno a la promoción de normas que sentaran las bases legales para la igualdad de géneros y razas, encaminadas a defender los derechos de los desposeídos, campesinos, trabajadores, mujeres e infancia.

En el marco del I Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”, el Foro “Fidel y el Derecho” reunió en el Palacio de Convenciones a juristas, fiscales, jueces, profesores, estudiantes y directivos de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

La sesión devino homenaje a la memoria de quien nunca abandonó la toga y ejerció con imparcialidad y equidad; aquel que, recién graduado y desde un pequeño despacho en el corazón de La Habana, asumió las causas de personas humildes a las que pretendían expulsar de sus viviendas.