Fidel, eterno y universal

Destacadas figuras políticas internacionales y diplomáticos cubanos se reunieron en La Habana durante el I Coloquio Internacional Fidel: Legado y futuro para resaltar la visión humanista, y el rol como paradigma de la diplomacia revolucionaria del líder cubano

Fidel tuvo la virtud de incursionar en la vida de los pueblos, estudiar y tocar el alma de la gente humilde de varios continentes. Eso lo ayudó a definir estrategias partiendo de la unidad, la solidaridad, la lucha común y la decisión de sumar manos de todas las razas en una obra mayor por el bien de la humanidad.

Diplomáticos cubanos y personalidades internacionales destacaron la visión humanista y la solidaridad global promovidas por el Comandante en Jefe. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

Sus estrategias para promover avances en esferas como la educación, la salud, el deporte y la cultura fueron reconocidas por figuras ilustres que compartieron con el Comandante en Jefe en distintas etapas en la escena internacional.

El Foro “Fidel: artífice de la diplomacia revolucionaria” se integró al Coloquio Internacional dedicado al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

De manera presencial o por videoconferencia, se escucharon las palabras de Ralph Gonsalves y Percival Noel James Patterson, ex primeros ministros de San Vicente y las Granadinas y de Jamaica, respectivamente; de José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España, y de los expresidentes Donald Ramotar (Guyana), Ernesto Samper (Colombia) y Dilma Rousseff (Brasil).

Acerca de los valores humanistas e integradores del Comandante en Jefe, también hablaron Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, excanciller de Sudáfrica y expresidenta de la Comisión de la Unión Africana; Sacha Llorenti, exsecretario general del ALBA-TCP y exrepresentante permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas, y Rafael Correa, amigo de Fidel y expresidente de Ecuador.

La exhibición del documental “El legado de Fidel en los jóvenes diplomáticos cubanos” rinde tributo a la vigencia de su pensamiento en las nuevas generaciones. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

El líder, cuyo pensamiento vive en el latir de muchos, siempre sintió curiosidad por indagar en las costumbres autóctonas, dialogar y conocer los criterios de las poblaciones originarias, así como por saber la matriz del sustento y las inquietudes tanto de los descalzos como de los pudientes.

Cubanos artífices de las relaciones internacionales, con misiones en la política exterior de la Revolución, expusieron sus experiencias bajo la guía de quien fue querido por los pueblos y promulgó la idea de la libertad hasta lugares remotos.

La exhibición del documental “El legado de Fidel en los jóvenes diplomáticos cubanos” fue otro momento emotivo del encuentro, en el cual primó el respeto por la figura universal de un hombre eterno.