Mantener sus conquistas históricas es el desafío de la lucha cubana en medio de carencias que afectan la preparación de sus atletas y amenazan su futuro

La verdad abre el libro del día a día y la memoria empieza inmediatamente a discutirle terreno al optimismo más puro, al análisis más imprescindible. ¿A qué viene este puñado de palabras con tintes filosóficos?, se preguntará usted. Bien, comencemos, pues su cotidianeidad tal vez le obligue a no perder tiempo, y el solo hecho de que usted devore estas líneas resultará un bálsamo para este redactor, quien a diario se pregunta qué debe hacer la lucha cubana para recibir, de una vez por todas, el apoyo tan merecido.

Mario Olivera, jefe de entrenadores de la grecorromana, reconoció las dificultades en la preparación. / radiorebelde.cu

Es indudable que este deporte es desde hace muchos almanaques la punta de lanza del movimiento atlético nacional. No solo lo sostienen sus medallas olímpicas y mundiales a lo largo de muchos años, sino también su incontestable firmeza ganadora en citas centrocaribeñas y panamericanas.

La última actuación de los nuestros en el Campeonato Mundial, con sede en Astaná, Kazajistán (24 de octubre al 1 de noviembre), dejó interrogantes capaces de preocupar al más crédulo.

Una medalla de bronce al cuello del formidable Luis Alberto Orta, en 67 kilogramos, fue el único premio ensartado por una delegación de nueve representantes, sumando a los de la grecorromana Kevin de Armas (63 kg), Daniel Gregorich (87 kg), Gabriel Rosillo (97 kg), los libristas Geannis Garzón (74 kg) y Arturo Silot (97 kg) y las chicas Greilis Bencosme (50 kg), Yaynelis Sanz (55 kg) y Milaimys Marín (76 kg).

El grupo realizó bases de preparación en Europa y Asia y llegó al evento con la pretensión de asaltar varios podios dada la jerarquía de sus integrantes. Sin embargo, en la duela se demostró que no solo al más alto nivel el talento pesa, también influyen mucho diversos aspectos ajenos a la percepción del aficionado cuando examina los resultados.

Hace pocos días BOHEMIA conversó con Mario Olivera, jefe técnico de la grecorromana, quien recordó que la meta de sus discípulos en la justa planetaria era obtener preseas, independientemente de un entrenamiento malo.

“Es bueno recordar que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo logramos un buen resultado, solo se nos escapó el título de Gabriel Rosillo y eso es parte de la competencia, si bien tampoco pudimos realizar un entrenamiento adecuado”, enfatizó.

Y agregó: a medida que los certámenes aumentan el nivel (campeonatos mundiales, juegos panamericanos y olímpicos) se necesita incursionar en torneos que permitan perfilar mejor a los atletas y así poder lograr los objetivos perseguidos.

La reflexión del especialista, campeón mundial en Ostia, Italia, en 1990, confirma los problemas existentes y exige una respuesta acorde con las conquistas históricas de esta disciplina. El deporte es uno de los tantos rostros de nuestra sociedad. No está ajeno a las duras exigencias y limitaciones que nos acompañan. Sus intérpretes sufren y padecen como nosotros: chocan con apagones, dificultades de transportación, dealimentos al alcance de sus economías y otras complicaciones. En medio de tanta presión continúan esforzándose en busca de objetivos capaces de engrandecer su trayectoria.

En lo personal estimo que desde hace años las máximas autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación deberían haber colocado de una manera más efectiva en el lugar merecido a las disciplinas con mayores aportes al pabellón nacional. Esto no significa, lo aclaro, olvidar ni desfavorecer a otras en momentos menos favorables, pero si estamos en tiempos difíciles, ¿no es mejor priorizar a los que realmente tributan logros? La lucha se ha ganado la potestad de exigir una atención superior, aun en medio de un sinnúmero de carencias. Nos sostiene no solo en el medallero de citas olímpicas, sino en lides regionales y continentales. Basta examinar los archivos de San Salvador 2023, Santiago 2023 y Santo Domingo 2026 para acuñar lo anteriormente expuesto.

Por cierto, el hecho de fortalecer una disciplina por encima de otro por sus resultados no es solo menester de naciones con problemas económicos. Países de reconocido desarrollo emplean ese método y con mesura e inteligencia van dando forma a otros, estudiando el talento y sus posibilidades de desarrollo.

¿Volvemos a casa?

Milaimys Marín, habitual medallista, esta vez no pudo subir al podio. / uww.org

Otro duro golpe para la lucha cubana es la ausencia de Campeonatos Nacionales, cantera fundamental de cualquier intento de desarrollo serio. ¿Quién mejor que el propio Olivera para hurgar en tan sensible tema?

“Ya son más de siete años que no tenemos esa lid en la primera categoría. Afecta mucho, sobre todo en la selección de muchachos con los que se trabajará a largo plazo. Realizamos topes de control casi todos los meses. Aun así, a los muchachos de otras provincias les es muy difícil llegar a la capital debido a problemas de transporte. De todos modos, seguimos trabajando y manteniendo nuestros compromisos con el deporte cubano”, resaltó.

Las palabras del estratega pesan, o mejor, tienen la pegada de un súper pesado. Sin robustecer la base y el resto de las estructuras de desarrollo es imposible aspirar a mantener o superar los logros históricos.

A ello se suman la apatía, el desinterés e incluso la intención de abandonar el país en busca de otras alternativas. No solo de los atletas, sino también de parte importante del engranaje de movimiento de la disciplina (entrenadores, fisioterapeutas y otros especialistas).

La lucha es el estandarte más alto de los esforzados músculos del movimiento atlético nacional. Luis Orta, Gabriel Rosillo, Geannis Garzón, Arturo Silot y Milaimys Marín destacan entre numerosas figuras merecedoras de mayores oportunidades incluso en medio de un sinnúmero de problemáticas. Ellos serán el filo de mayor calidad de Cuba en el actual ciclo olímpico. Potenciarlos a ellos y al relevo es un asunto urgente el cual requiere especial atención. La nota dejada por el Campeonato Mundial de Astaná es la respuesta más clara y preocupante que algunos no quisieran escuchar. ¿No lo cree?