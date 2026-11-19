Análisis, debates y ponencias tienen lugar esta semana en el Fórum Nacional de Ciencia e Innovación del Tribunal Supremo de Justicia en el Palacio de Convenciones capitalino

¿Cómo dar mejor cause a litigios judiciales?, el valor de la mediación en los conflictos, la utilidad del uso de las nuevas tecnologías de la información, la conservación del patrimonio documental. Los temas son amplios y contemporáneos.

Oscar Manuel Silvera Martínez, presidente TSP, resaltó el valor de la ciencia e innovación en el fortalecimiento y modernización de la función judicial. / RRGR

Por eso, para la labor judicial es determinante la aplicación de la ciencia, como dijo Oscar Manuel Silvera Martínez, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), en la apertura del Fórum Nacional de Ciencia e Innovación, a la cual asistió Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República.

En el certamen, dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Silvera Martínez recordó cómo desde 2023 el TSP cuenta con un programa sectorial en estas ramas, hasta el 2030 y abundó sobre la prioridad brindada al mismo.

En el Palacio de Convenciones, de la capital, convocó al estudio permanente, debate constante, aplicación de adelantos y mejoras, vías idóneas para la labor como servidores públicos.

Sobre el impacto de la ciencia e innovación en las actuales transformaciones disertó el doctor Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro de la República de Cuba. / RRGR

El encuentro sesiona esta semana, junto al Tercer Taller Nacional de Socialización de los resultados del Programa Sectorial “Perfeccionamiento de la justicia judicial para contribuir al desarrollo de la sociedad cubana del siglo XXI”.

La ponencia inaugural estuvo a cargo del doctor Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro de la República, con el título “Impacto de la ciencia y la innovación en la implementación de las transformaciones económicas y sociales”.

En la intervención instó a desarrollar el sistema empresarial y acciones comunitarias, mediante métodos académicos, investigaciones, análisis de datos y aplicación de nuevas tecnologías, llamado hecho de forma reiterada también por el general de ejército Raúl Castro Ruz y por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República.

Al encuentro asisten jueces, fiscales, abogados, asesores y otros juristas. / RRGR

Martínez Díaz se refirió a la trascendencia de esas directrices, en el logro de avances de los 13 programas sociales desplegados en la nación, los cuales necesitan recursos y financiamiento, entre ellos la salud pública y en la creación de medicamentos de avanzada.

Además, calificó como un ejemplo, las acciones del TSP desde la base, en la aplicación de proyectos científicos y alianzas, con el fin de perfeccionar la impartición de justicia, por mandato constitucional en nombre del pueblo.

La doctora Rufina de la Caridad Hernández Rodríguez, directora del programa sectorial en el TSP, en su intervención especial, se refirió a los principales resultados y retos en el fortalecimiento y modernización de la función judicial.